Ari Arias se marcha tras solo medio año y cuatro partidos

El Costa Adeje Tenerife Egatesa y Ari Arias alcanzaron ayer viernes un acuerdo de desvinculación por el que la futbolista deja de formar parte de la plantilla blanquiazul en este mercado de invierno, poniendo fin a su etapa en el club tras su llegada el pasado verano.

Ari Arias defendió los colores del Costa Adeje Tenerife durante la primera mitad de la temporada, aportando, según el club, «trabajo, compromiso y profesionalidad al grupo desde el primer día». La futbolista de 22 años apenas disputó cuatro partidos en la entidad presidida por Sergio Batista y no llegó a ver portería. Las altas expectativas que despertó su incorporación –llegó procedente del Wolfsburgo, un equipo de Liga de Campeones, y antes había jugado en Real Madrid y Barcelona– no se correspondieron con su aportación en el campo.

La atacante, según expuso la entidad en su comunicado de despedida, «afrontó su etapa en la isla con una actitud ejemplar, integrándose con rapidez en el vestuario y mostrando siempre una total disposición al trabajo y a las necesidades del equipo en una temporada exigente».

De ahí que el Costa Adeje Tenerife Egatesa quisiera «agradecer su profesionalidad, su implicación y el haber formado parte del club, deseándole los mayores éxitos profesionales y personales en la nueva etapa que afronta a partir de ahora».