Paulina Gramaglia se gana un lugar en el once

Paulina Gramaglia no apareció de repente en el Costa Adeje Tenerife. Hasta la lesión de Carlota –operada con éxito de una lesión de cadera el 10 de diciembre de 2025–, la delantera argentina había sido el comodín de Eder Maestre para sacudir los partidos en las segundas partes. Hasta en ocho ocasiones apareció desde el banquillo y ni una sola vez lo hizo como titular. Pero la lesión de la viguesa abrió una puerta que Gramaglia no ha vuelto a cerrar. Desde entonces, seis titularidades consecutivas –cinco de ellas formando pareja con Sakina– han terminado de asentar a una futbolista que llegó a la Isla sin focos y que se ha convertido en la gran revelación del curso blanquiazul.

«Creo que ya estoy más que adaptada no solo a la Isla, sino también al equipo y al club», confiesa Gramaglia. Desde que se coló en el once, no ha vuelto a moverse de ahí. Y eso, en un equipo que ha convertido la competencia interna en seña de identidad, no es poca cosa. Eder Maestre primero y Yerai Martín –«desde el primer momento ha demostrado mucha confianza en todas nosotras», admite la delantera– después han detectado en la argentina un perfil que encaja en el frente de ataque blanquiazul: movilidad, lectura de espacios e inteligencia para incomodar a las defensas rivales, incluso cuando el gol se resiste.

Solo un tanto en su cuenta particular, sí, pero una presencia permanente en el juego ofensivo del Costa Adeje y una conexión cada vez más fluida con Sakina, con la que ha ido tomando forma un tándem ya reconocible jornada tras jornada. Mi mayor responsabilidad siempre es intentar seguirle al ritmo porque ella empieza a correr hacia delante y todas estamos desde atrás intentando acompañarla», admite Gramaglia sobre esa conexión. No es casualidad que cinco de sus seis titularidades hayan llegado formando pareja con la internacional marroquí.

Sorprende que una futbolista hoy asentada en la Liga F llegara al Costa Adeje casi sin hacer ruido el pasado verano. El club anunció su incorporación resaltando «su proyección y su precocidad», pero para buena parte del entorno seguía siendo un nombre prácticamente desconocido. Argentina, sí. Brasil, también. Pero lejos de los grandes focos europeos. Un fichaje «de futuro», se dijo entonces. Y ese futuro, hoy, ya es presente.

Internacional absoluta con Argentina, con participación en una Copa América y referente en las categorías inferiores de su país –donde incluso llegó a portar el brazalete de capitana en la Sub 17–, Gramaglia aterrizó en Tenerife con 22 años, pero con una mochila cargada de experiencias poco comunes para su edad. Convertida ya en historia al ser la primera futbolista argentina transferida al exterior, necesitó tiempo y rodaje para una adaptación a la Liga F que no fue inmediata. Durante buena parte de la primera vuelta quedó relegada al banquillo y sus ocho primeras apariciones con la camiseta blanquiazul se limitaron a los minutos finales. De esas ocho, solo ante el Eibar superó la media hora de juego. El resto, los últimos veinte… o incluso diez.

Todo cambió con la lesión de Carlota Suárez –«obviamente, la lesión de cualquier jugadora es una pérdida muy grande para el equipo», reconoce Gramaglia. El Costa Adeje perdía en el ataque a una pieza capital –en sus 13 apariciones en Liga F había aportado cinco dianas– y ganó, casi sin buscarlo, una versión más hecha y consistente de Gramaglia.

La argentina respondió con continuidad. Eder Maestre y Yeray Martín encontraron en ella una futbolista fiable, capaz de moverse en distintos registros dentro de un mismo partido. En ese sentido, su único gol –el anotado en la cuarta fecha, en su segunda partido con el Costa Adeje, en el 0-4 ante el Alhama– sabe a poco si se mira solo la estadística, pero adquiere otra dimensión cuando se analiza su peso en el juego. «Lo que se nos pide a las delanteras es trabajo con pelota, trabajo sin pelota e intentar ayudar al equipo en todas las fases de juego y en todos los lugares del campo», resume.

Junto a Sakina, la delantera argentina le ha dado al ataque blanquiazul una nueva dimensión. Por eso, el cuerpo técnico –primero Maestre y luego Yerai– ha optado por mantener ese esquema varias jornadas consecutivas, con el extra de una competencia que se intensifica gracias a la delantera canterana Iratxe, protagonista en la manita (5-0) al Athletic con su primer gol como blanquiazul. n