Aleksandra Zaremba, la veterana del Costa Adeje con solo 24 años

Sin haber cumplido todavía los 25 años –lo hará el 19 de febrero–, Aleksandra Zaremba ya es toda una clásica dentro del Costa Adeje Tenerife y, por extensión, de la Liga F. Estatus que se puede comprender, en parte, viendo sus números de este curso: ha jugado los 16 partidos ligueros –y también el de Copa de la Reina–, ha sido siempre titular y únicamente la han sustituido en dos encuentros, el segundo de ellos este pasado domingo ante el Athletic.

Un cambio a modo de reconocimiento –en el minuto 89– y pocos instantes después de que la jugadora de origen polaco anotara el 3-0 ante las vascas. Un gol, que además llevaba cargado un significado especial para ella.

Zaremba conduce el balón en el partido ante el Athletic. / CDT Femenino

Su novena temporada en la élite

Con el choque con el que arrancaba la segunda vuelta de la Liga F, Aleksandra suma ya 179 partidos en la máxima categoría del fútbol femenino, donde vive su novena temporada. Lejos queda ya su debut, en octubre de 2016, con solo 15 años y en las filas de la UD Tacuense en su efímero paso por la máxima categoría. Desde la campaña siguiente su carrera ha estado ligada con el ahora Costa Adeje Tenerife. En un par de etapas a caballo con el filial, pero ya consolidada entre las grandes desde mucho.

Esa precocidad de Zaremba la ha llevado a ser la jugadora de toda la categoría que a su edad acumula más partidos ligueros. Solo la azulgrana Claudia Pina se le acerca, también con nueve temporadas de experiencia, toda vez que con seis meses menos de edad suma en la actualidad 166 compromisos.

Otro caso similar es el de Rosa Márquez, bética de formación y ahora en las filas del Sevilla. A sus espaldas y ya a sus 25 años (es dos meses mayor que Aleksandra) acumula 215 partidos de Liga F, dentro de su décima campaña en la élite. Algo menos de 40 compromisos de diferencia que, con un poco de fortuna, podría haber igualado y hasta superado Zaremba.

Dos parones por lesión

Y es que la futbolista nacida en Varsovia vio como, en medio de su eclosión en la élite, las lesiones le jugaron una mala pasada. Se lastimó la rodilla el 3 de abril de 2022, y tras recuperarse de una operación de rotura parcial de ligamento, reapareció siete meses y medio después. Solo pudo jugar seis partidos más, porque el 4 de febrero de 2023 su articulación se quebró, esta vez sí, por completo.

Exactamente un año en el dique seco para volver el 4 de febrero de 2024. En total, 22 meses en los que apenas había podido disfrutar de la competición. Pero desde ese momento Aleksandra ya no ha encontrado freno. Estuvo en casi todos los partidos marcados en el calendario hasta la conclusión de aquel ejercicio 23/24. Un regreso reforzado la temporada 24/25 (disputó 27 de los 30 choques) y ratificado por completo tras media campaña 25/26, donde lo ha jugado prácticamente todo, siendo solo superada en minutos por Natalia Ramos (por un minuto) y la incombustible Patri Gavira.

La herida que se termina de cerrar

Pero más allá de ese rol de primera espada, el domingo terminó de saldar cuentas consigo mismo. Lo hizo con su tanto ante el Athletic, el segundo que marca de este curso, pero en esta ocasión con reminiscencias. Y es que el gol de Zaremba llegaba ante el mismo equipo contra el que se le habían despertado los fantasmas de su grave lesión. Casi tres años después, la polaca cierra por completo aquella herida que le volvió a llevar al abismo futbolístico.

Ahora, a velocidad crucero, Aleksandra puede hablar de motivos suficientes para sonreír y seguir haciéndose importante para el Costa Adeje y dentro de la Liga F. Entre ellos, el de una inusitada veteranía pese a tener solo 24 años.