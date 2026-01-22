La polaca imprescindible
Aleksandra Zaremba, la veterana del Costa Adeje con solo 24 años
Indiscutible en lo que se lleva de curso, la jugadora de origen polaco se consolida como fija en los esquemas del conjunto blanquiazul; antes con Eder Maestre y ahora con Yerai Martín
Sin haber cumplido todavía los 25 años –lo hará el 19 de febrero–, Aleksandra Zaremba ya es toda una clásica dentro del Costa Adeje Tenerife y, por extensión, de la Liga F. Estatus que se puede comprender, en parte, viendo sus números de este curso: ha jugado los 16 partidos ligueros –y también el de Copa de la Reina–, ha sido siempre titular y únicamente la han sustituido en dos encuentros, el segundo de ellos este pasado domingo ante el Athletic.
Un cambio a modo de reconocimiento –en el minuto 89– y pocos instantes después de que la jugadora de origen polaco anotara el 3-0 ante las vascas. Un gol, que además llevaba cargado un significado especial para ella.
Su novena temporada en la élite
Con el choque con el que arrancaba la segunda vuelta de la Liga F, Aleksandra suma ya 179 partidos en la máxima categoría del fútbol femenino, donde vive su novena temporada. Lejos queda ya su debut, en octubre de 2016, con solo 15 años y en las filas de la UD Tacuense en su efímero paso por la máxima categoría. Desde la campaña siguiente su carrera ha estado ligada con el ahora Costa Adeje Tenerife. En un par de etapas a caballo con el filial, pero ya consolidada entre las grandes desde mucho.
Esa precocidad de Zaremba la ha llevado a ser la jugadora de toda la categoría que a su edad acumula más partidos ligueros. Solo la azulgrana Claudia Pina se le acerca, también con nueve temporadas de experiencia, toda vez que con seis meses menos de edad suma en la actualidad 166 compromisos.
Otro caso similar es el de Rosa Márquez, bética de formación y ahora en las filas del Sevilla. A sus espaldas y ya a sus 25 años (es dos meses mayor que Aleksandra) acumula 215 partidos de Liga F, dentro de su décima campaña en la élite. Algo menos de 40 compromisos de diferencia que, con un poco de fortuna, podría haber igualado y hasta superado Zaremba.
Dos parones por lesión
Y es que la futbolista nacida en Varsovia vio como, en medio de su eclosión en la élite, las lesiones le jugaron una mala pasada. Se lastimó la rodilla el 3 de abril de 2022, y tras recuperarse de una operación de rotura parcial de ligamento, reapareció siete meses y medio después. Solo pudo jugar seis partidos más, porque el 4 de febrero de 2023 su articulación se quebró, esta vez sí, por completo.
Exactamente un año en el dique seco para volver el 4 de febrero de 2024. En total, 22 meses en los que apenas había podido disfrutar de la competición. Pero desde ese momento Aleksandra ya no ha encontrado freno. Estuvo en casi todos los partidos marcados en el calendario hasta la conclusión de aquel ejercicio 23/24. Un regreso reforzado la temporada 24/25 (disputó 27 de los 30 choques) y ratificado por completo tras media campaña 25/26, donde lo ha jugado prácticamente todo, siendo solo superada en minutos por Natalia Ramos (por un minuto) y la incombustible Patri Gavira.
La herida que se termina de cerrar
Pero más allá de ese rol de primera espada, el domingo terminó de saldar cuentas consigo mismo. Lo hizo con su tanto ante el Athletic, el segundo que marca de este curso, pero en esta ocasión con reminiscencias. Y es que el gol de Zaremba llegaba ante el mismo equipo contra el que se le habían despertado los fantasmas de su grave lesión. Casi tres años después, la polaca cierra por completo aquella herida que le volvió a llevar al abismo futbolístico.
Ahora, a velocidad crucero, Aleksandra puede hablar de motivos suficientes para sonreír y seguir haciéndose importante para el Costa Adeje y dentro de la Liga F. Entre ellos, el de una inusitada veteranía pese a tener solo 24 años.
Zaremba es ambiciosa: «En la segunda vuelta queremos mejorar lo realizado en la primera»
«Tanto nosotras como la afición merecíamos una victoria así en el Heliodoro. Empezar la segunda vuelta en casa ganando, sumando los tres puntos era muy importante, sobre todo ante un equipo que venía haciendo las cosas muy bien y que llevaba diez jornadas sin perder. Después del punto en A Coruña, que nos supo a poco, sabíamos que teníamos que seguir trabajando durante la semana para dar este paso adelante». Así valoró Zaremba, de manera exultante, el triunfo de las blanquiazules ante el Athletic por un claro 5-0.
Una victoria en la que Aleksandra volvió a tener un gran peso específico, aunque más allá de las cifras, su rendimiento encaja a la perfección en la identidad colectiva del Costa Adeje Tenerife Egatesa, un equipo que basa su fortaleza en el compromiso y la regularidad. En ese sentido, la jugadora nacida en Varsovia puso en valor el trabajo diario del grupo y la competencia sana dentro de la plantilla. «A principio de temporada nos marcamos objetivos grupales, y en la segunda vuelta queremos mejorar lo hecho en la primera. Empezar ganando fue muy importante, mientras que a nivel personal intento trabajar cada día al máximo para que el fin de semana se vea reflejado sobre el verde. Estoy muy contenta, tanto en lo personal como en lo colectivo. Además, tenemos jugadoras muy importantes saliendo desde el banquillo; esto es una maratón y tenemos que estar todas preparadas para participar y aportar en cualquier momento», argumentó la jugadora del cuadro isleño.
Con la mirada ya puesta en el próximo compromiso liguero, el Costa Adeje Tenerife prepara el partido del domingo (11:00 horas) ante el RCD Espanyol, una cita exigente que servirá para medir el buen momento del equipo. En relación a ese partido, la canterana blanquiazul deja claro que no será sencillo obtener un buen resultado. «El Espanyol siempre es un equipo que nos cuesta, tiene una forma de jugar diferente, pero vamos a intentar ir con todo a Barcelona para traernos los tres puntos», expuso al respecto.
