La manita del Costa Adeje al Athletic pasa a la historia

Una manita para la historia del Costa Adeje Tenerife Egatesa. El femenino del CD Tenerife firmó el domingo su primera gran goleada desde que lleva precisamente el escudo del representativo insular. Cinco goles al Athletic Club en una jornada memorable para estrenar la lista de victorias aplastantes en el Heliodoro Rodríguez López.

El 5-0 al cuadro bilbaíno en el debut de Yerai Martín en el recinto capitalino, de hecho, no solo no encuentra parangón desde la mudanza de la entidad presidida por Sergio Batista al Heliodoro, sino que además se coloca en el segundo puesto en el ranking de goleadas históricas de la entidad blanquiazul. Esto es, únicamente un 8-1 al Albacete supera en goles a la manita al Athletic, mientras que solo un 5-0 al Sevilla iguala la excelente combinación entre acierto ofensivo y portería cero del pasado fin de semana.

El Athletic venía de ganar al Real Madrid

El Athletic, que no perdía un partido desde principios de octubre, sumaba seis victorias en sus últimos ocho duelos entre Liga y Copa. Las pupilas de Javi Lerga, de hecho, llegaban lanzadas a la Isla tras ganar por 0-1 al Real Madrid en un choque liguero (adelantado de la jornada 17) celebrado entre semana. Las leonas, no obstante, fueron gacela en Tenerife. Los goles bajo la lluvia de Paola Hernández, Elba, Aleksandra, Koko e Iratxe desataron el éxtasis blanquiazul. Uno tan intenso como muy pocos se recordaban en la Isla.

De hecho, en solo una ocasión en 11 temporadas en Primera el Costa Adeje había anotado más de cinco goles. Fueron concretamente ocho los que, en la temporada 16/17, el equipo entonces dirigido por Toni Ayala le marcó al Fundación Albacete. El Alba, que ese curso terminó la Liga en antepenúltimo lugar, fue víctima de la voracidad local que evidenciaron los tantos de Ayano, Llamas, Ana González, Cindy, Patri Gavira, Natalia Ramos, Mery y Sara Tui.

Las mayores goleadas del Costa Adeje en Primera División. / El Día

Un 5-0 en la retina

Por el camino isleño en la élite hasta el domingo, apenas una vez la escuadra blanquiazul había celebrado una manita con portería a cero. Fue el 5-0 al Sevilla de la campaña 23/24. Las huestes del tinerfeño José Herrera aplastaron al equipo de nervión con goles de María Estella (que firmó un doblete), Thaís, Blom y Babajide.

También con cinco celebraciones, aunque con algún sobresalto defensivo, aparecen en la trayectoria del Costa Adeje hasta cuatro precedentes. Entre ellos destaca un 5-3 al Deportivo de La Coruña en la 19/20. Aquel duelo supuso el debut de Francis Díaz como entrenador de las blanquiazules. Un hat trick de María José Pérez, sumado a las dianas de Poljak y Villegas (en propia portería) fueron determinantes para el estreno pletórico de Díaz en el banquillo.

Dos precedentes de 5-1

En 5-1 terminaron los partidos frente al Santa Teresa y el Sporting de Huelva, ambos durante la temporada 17/18 y también con Ayala en la dirección técnica. Al equipo de Badajoz, que acabó último y descendió a Segunda, le hicieron los goles María Estella, María José Pérez (las dos por partida doble) y Paloma. Al onubense, Sara Tui, María José, Ana González y Cristina Martín Prieto, que festejó dos dianas.

La 'manita de manitas' la completa el 5-2 al Madrid CFF del curso 22/23. Fue José Herrera quien dirigió a un Granadilla que aquella jornada encontró una autopista al gol de la mano de Verónica Herrera, Pisco y Clau Blanco, las dos últimas con sendos dobletes que, en el caso de Pisco, llegó desde el punto de penalti.

No tan prolíficos en goles a favor, pero igualmente destacados, destacan en el repaso hasta cuatro resultados de 4-0 a favor del Costa Adeje. Todos ellos con Toni Ayala en el banquillo (según queda patente experto en conducir con éxito goleadas en blanco y azul) y en las temporadas 15/16 y 16/17. Los adversarios, por orden y dos en cada curso: Zaragoza, Oviedo Moderno, Betis y Athletic.

Violeta Quiles, en su debut como jugadora del Costa Adeje. / CDT Femenino

Quiles: regreso, debut y asistencias

Un debut y, a la vez, un regreso cargado de emoción y significado. Violeta Quiles volvió a sentirse futbolista con el Costa Adeje Tenerife Egatesa tras casi once meses alejada de los terrenos de juego por una lesión de rodilla. La jugadora, incorporada al conjunto tinerfeño en este mercado de invierno, vivió un estreno inolvidable en la goleada ante el Athletic Club.

La futbolista blanquiazul ingresó al terreno de juego en el minuto 82 y fue protagonista firmando dos asistencias (a Koko Ange y a Iratxe). Quiles reconoció la carga emocional del momento: «Al principio estaba un poco nerviosa porque tenía la incertidumbre de si podría darse el momento de jugar en este partido. Cuando me llamaron para salir, el nerviosismo aumentó, pero una vez entré al campo sentí la liberación de todos esos meses trabajando para volver».

El "impacto" del Heliodoro

«Eran los minutos finales y el equipo tenía un buen resultado. Aproveché los espacios que se generaron y, felizmente, pude aportar al grupo esas dos asistencias para cerrar un gran partido», expuso para explicar su doblete de asistencias en el Rodríguez López, un escenario que la «sorprendió por lo grande y bonito». «Lo que más me impactó fue la afición, que no dejó de animar en todo el encuentro», resaltó Quiles.