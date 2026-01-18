Goleada del Costa Adeje Tenerife para alcanzar la cuarta plaza

El Costa Adeje Tenerife alcanzó la cuarta plaza tras endosar una goleada contundente al Athletic Club (5-0). Las guerreras salieron más enchufadas y se adelantaron pasado el cuarto de hora por medio de Paola Hernández. En la segunda mitad, Elba aprovechó un error de la portera para ampliar diferencias; y ya en las postrimerías, con el cuadro vasco jugando a merced de las blanquiazules, Aleksandra, Koko e Iratxe sellaron la goleada.

El dominio blanquiazul fue constante desde el inicio, con Paola Hernández dando el primer aviso a los dos minutos mediante un golpeo que se marchó lamiendo la madera. En la réplica, Noelia Ramos taponó el intento de Pinedo, aunque el peso del partido siguió siendo de las tinerfeñas, que encontraron el premio del gol pasado el primer cuarto de hora tras un centro de Ouzraoui desde la izquierda hacia Paola Hernández, quien controló en el área antes de batir a Olatz.

Jugando en ventaja

A raíz del 1-0, las leonas neutralizaron la situación sobre el campo y tuvieron llegadas para igualar, siendo la más destacada un intento de Agote escorada a la izquierda que desvió por alto Noelia. Por su parte, un testarazo desviado de Elba a la salida de un córner, y un tiro de Paola Hernández atrapado por la portera, fue de lo más destacado de las guerreras antes del intermedio.

El Costa Adeje Tenerife volvió a apretar al inicio del segundo periodo y a los diez minutos de la reanudación Ouzraoui rozó el segundo gol al toparse con la madera. Sin embargo, el 2-0 llegaría pasada la hora de juego tras un balón colgado desde muy lejos por Natalia Ramos que parecía llegar sin peligro a las manos de Olatz, pero la portera no supo atraparlo y dejó el gol en bandeja a Elba, que anotó a placer.

Pegada final

A partir de entonces, el Athletic bajó los brazos y quedó a merced del equipo de Yerai Martín, que tuvo el control total de la situación y llegó con facilidad a las inmediaciones del área visitante. De esta manera, tras varios intentos sin claridad en la definición, llegó la sentencia de Aleksandra Zaremba en el minuto 85, anotando por el palo corto tras recibir un servicio de Koko desde la derecha al borde del área chica.

Ya en el descuento, con el partido visto para sentencia, Natalia Ramos sirvió al espacio hacia la carrera por el carril zurdo de la debutante Violeta Quiles, quien centró raso hacia el corazón del área para que Koko rematase de primeras junto a la base del poste, haciendo el 4-0. Finalmente, en una acción calcada en el minuto 97, fue Iratxe quien selló el definitivo 5-0.

UD Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Clau Blanco, Patri Gavira, Elba, Fatou (Cinta, 46'), Aleksandra (Iratxe, 90'); Paola Hernández (Yerliane, 63'), Castelló, Natalia Ramos; Gramaglia (Koko, 63') y Ouzraoui (Violeta Quiles, 82').

Athletic: Olatz Santana; Nerea Nevado, Eider, Landaluze, Elexpuru; Leire Baños (Maite Zubieta, 57'), Valero (Gurtubay, 70'); Agote, Pinero (Sanadri, 84'), Sara Ortega; y Ane Campos (Ane Azkona, 57').

Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas (comité gallego). Amonestó por el lado local a Aleksandra, Fatou y Clau Blanco; y por el visitante a Leire Baños, Maite Zubieta y al entrenador Javi Lerga.

Goles: 1-0: (18') Paola Hernández. 2-0: (68') Elba. 3-0: (85') Aleksandra. 4-0: (92') Koko. 5-0: (97') Iratxe.

Incidencias: Heliodoro Rodríguez López. Césped natural en buenas condiciones. Mañana lluviosa. 1422 espectadores.