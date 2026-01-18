El Costa Adeje regresa a su feudo ante un rival incómodo

Y más de un mes después… el regreso al Rodríguez López. Treinta y seis días después de su último encuentro como local, el Costa Adeje Tenerife Egatesa vuelve hoy a su feudo para medirse al Athletic Club (11:00 horas). 36 seis días son demasiado. En la vida y en un deporte que no espera a nadie como el fútbol. En la vida del Costa Adeje, el último duelo en casa –14 de diciembre– se saldó con un 1-1 ante el Logroño que derivó, al día siguiente y con el equipo quinto en Liga, en el fin de ciclo de Eder Maestre. Una decisión disfrazada de «mutuo acuerdo» que escondía un manifiesto divorcio con el presidente de la entidad representativa, Sergio Batista.

Llegó Albeniz, el «hombre de la casa», como parche de urgencia para sellar en Sevilla el billete a los cuartos de final de la Copa de la Reina (1-2). Y ya en 2026, la oficialidad de Yerai Martín como nuevo entrenador. El vasco asumía el mando de la tripulación azul y blanca estrenándose en Riazor, donde el Costa Adeje sumó –la semana pasada–un empate liguero (1-1) ante el Deportivo.

En el empeño por exprimir de una vez el factor Heliodoro –el gran debe de la temporada del conjunto blanquiazul, con una victoria en siete partidos—, Yerai Martín se estrena hoy en el coliseo de la calle San Sebastián ante un rival poco amable. Dirigidas por Javi Lerga, las leonas aterrizan en el Heliodoro con un argumentario de peso para advertir de que exigirán la mejor versión de las guerreras como locales: no pierden desde octubre (1-4 ante el Real Madrid), han firmado cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros, la más reciente, además, en el feudo del propio Real Madrid, que hasta entonces lo había ganado todo. Por si fuera poco, rinden mejor lejos de casa que en Lezama –solo ha caído una vez a domicilio en lo que va de Liga, con tres triunfos y cuatro empates–.

El Athletic marcha séptimo en la clasificación de la Liga F Moeve, dos puestos por debajo del Costa Adeje Tenerife Egatesa –aunque con un partido más en su haber–, con una diferencia de dos puntos entre ambos equipos. En el cruce de la primera vuelta, correspondiente a la jornada inaugural de la Liga F, bilbaínas y tinerfeñas firmaron un empate sin goles.

El técnico Yerai Martín ha convocado a Noelia Ramos, Cinta Rodríguez, Fatou, Yerliane Moreno, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Bernardette Amani, Ari Arias, Carlota, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Mari José, Elba Vergés, Iratxe Pérez, Aithiara Carballo, Patri Gavira, Gramaglia y Milagros Martín.

La afición, protagonista

El club blanquiazul ha puesto en marcha una promoción destinada a los abonados del CD Tenerife y de La Laguna Tenerife, quienes podrán acceder de forma gratuita al partido mostrando su carnet en los accesos de la grada que elijan, tanto en Tribuna como en San Sebastián. n