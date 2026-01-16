Yerai Martín: "Estrenarme en un estadio mítico como el Heliodoro será muy emocionante"

El Costa Adeje Tenerife Egatesa regresa este domingo al Heliodoro Rodríguez López para afrontar un exigente duelo ante el Athletic Club, en un encuentro que marcará el inicio de la segunda vuelta de la Liga F Moeve y el primer partido del año como local para el conjunto blanquiazul y para su flamante entrenador, Yerai Martín.

Las tinerfeñas llegan a esta decimosexta jornada situadas en la quinta posición de la tabla, con 25 puntos, tras el empate cosechado la pasada semana en Riazor ante el Dépor Abanca. Un escenario competitivo que mantiene al equipo en la pelea por la zona alta de la clasificación, con la ambición y la ilusión de comenzar la segunda vuelta sumando ante su afición.

Semana de calidad

“La semana de entrenamientos está siendo muy buena; hemos tenido varias sesiones que nos han permitido preparar muy bien el encuentro y centrarnos en el planteamiento del duelo del domingo ante el Athletic Club”, expresó el técnico blanquiazul, Yerai Martín.

Será el primer partido oficial del nuevo entrenador como local, tras sentarse en el banquillo de Riazor. “Será un partido especial; estrenarme en un estadio mítico como el Heliodoro será muy emocionante. Tenemos muchas ganas de jugar ante nuestra afición y de que juntos podamos luchar por esa victoria”.

Las futbolistas del Athletic celebran la victoria frente al Real Madrid. / Athletic Cub

Oponente de primer nivel

Enfrente estará un Athletic Club que aterriza en la isla en séptima posición, con 23 puntos y un partido más disputado, después de imponerse esta semana al Real Madrid (0-1) en Valdebebas, en la jornada adelantada. Un rival que llega en gran momento, con una racha de diez partidos sin conocer la derrota y un alto nivel de confianza.

“El Athletic creo que es uno de los rivales de la competición que se encuentra en mejor forma. Viene de ganar al Real Madrid en su campo, lleva muchos partidos seguidos sin perder y concede muy pocos goles. Imagino un partido largo e igualado, hemos analizado dónde creemos que podemos hacerles daño e intentaremos plasmar esa idea sobre el césped”.

La afición, protagonista del primer partido del año

El encuentro ante el Athletic Club marcará el regreso del Costa Adeje Tenerife Egatesa y de su afición al Heliodoro Rodríguez López en este 2026. Una cita especial para volver a disfrutar del equipo en casa, para la que el club ha puesto en marcha una promoción destinada a los abonados del CD Tenerife y de La Laguna Tenerife, quienes podrán acceder de forma gratuita al partido mostrando su carnet en los accesos de la grada que elijan, tanto en Tribuna como en San Sebastián.