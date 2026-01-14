María José Pérez saltó al césped del estadio Abanca Riazor en el minuto 82, sustituyendo a Sakina Ouzraoui, en un tramo final en el que el conjunto dirigido por Yerai Martín buscó con insistencia el gol que le diera una victoria que no llegó (1-1). El Costa Adeje Tenerife Egatesa mereció más ante un Deportivo que logró adelantarse muy pronto en el marcador en la primera jornada del nuevo año en la Liga F Moeve.

La delantera blanquiazul valora ahora el punto conseguido fuera de casa, aunque reconoció la sensación de haber podido sumar algo más: «Tenemos que sacar una conclusión positiva del punto ante el Deportivo por ser fuera de casa. Es cierto que se nos queda la sensación de que podíamos haber logrado los tres puntos porque hicimos mérito para ello. Los primeros minutos quizás no fueron tan buenos y ellas los supieron aprovechar».

En esa línea, Mari Jose destacó la reacción del equipo tras el gol encajado y la imagen mostrada hasta el final del partido. «Tenemos que quedarnos con lo positivo, acabamos en campo contrario el partido, intentando marcar y llevarnos los tres puntos. Debemos seguir en esa línea e intentar hacer bueno ese punto el domingo en casa ante el Athletic Club».

La atacante tinerfeña ha hecho también un balance muy positivo de la primera mitad de la temporada, poniendo en valor el trabajo del grupo y la regularidad mostrada. «El balance de la primera vuelta es muy bueno, al principio de la temporada nadie esperaba que tuviéramos 25 puntos. Queremos mejorarlo, pero sabemos que ahora todos los equipos, especialmente los que se encuentran en la zona baja, empezarán a apretar, los de arriba intentarán mantener el nivel y debemos ser cautas e ir partido a partido para intentar superarnos».

En cuanto a los objetivos para la segunda vuelta, Pérez se muestra ambiciosa, aunque con los pies en el suelo. «Creo que el equipo puede igualar esos 25 puntos en la segunda vuelta, confío en el equipo y en su trabajo y es positivo el ponernos retos para lo que queda de temporada», advierte.

Pensando ya en el próximo compromiso como local, la futbolista deja claro el deseo del equipo de sumar un triunfo ante su afición. «El domingo buscamos la victoria, se nos está resistiendo en algunos partidos como local donde hemos hecho buenos encuentros y hemos merecido más. Empezar el año en el Heliodoro con tres puntos sería magnífico y veríamos ese punto logrado en Riazor mucho más positivo».

El duelo ante el Athletic Club, que se disputará este domingo a las 11:00, marcará el regreso del Costa Adeje Tenerife Egatesa y de su afición al recinto capitalino. Una cita especial para arrancar el año en casa y para la que el club ha preparado una promoción dirigida a los abonados del CD Tenerife y de La Laguna Tenerife, que podrán acceder de manera gratuita al encuentro mostrando su carnet en los accesos de Tribuna o San Sebastián. Para el público general, las entradas se encuentran disponibles en la web oficial del club y en tomaticket.es.

Por último, Mari Jose también compartió sus deseos personales para este nuevo año, centrados en seguir disfrutando del fútbol. «Para este 2026 solo pido seguir rindiendo, trabajando cada día, disfrutar del fútbol, que es lo que me hace tener esa ilusión y que me respeten las lesiones para poder estar preparada cuando sea necesario». n