Gramaglia: «Me estoy encontrando muy bien»

Madurez competitiva en su estreno europeo. Paulina Gramaglia atraviesa un momento de consolidación en su primera experiencia en el fútbol europeo. La atacante internacional argentina, que esta temporada defiende la camiseta del Costa Adeje Tenerife, ha ganado peso en el engranaje ofensivo del equipo en un contexto marcado por la adaptación, la confianza y el crecimiento colectivo.

«Me estoy encontrando muy bien. Estoy en un punto de la temporada donde ya me he podido adaptar al club, a la isla y al equipo, y estoy muy contenta», reconoce Gramaglia, satisfecha por la evolución vivida desde su llegada y por el respaldo constante recibido del vestuario y del cuerpo técnico.

Ese proceso de adaptación se refleja en el césped. En las últimas semanas, la argentina se ha asentado en el once inicial. «Estoy siendo titular y eso es muy positivo para mí. Siento la confianza del staff y de mis compañeras desde el primer partido que jugué desde el inicio y eso es muy importante para poder rendir», explica, consciente del alto nivel de la Liga F Moeve. El ritmo de esta liga es «muy alto y no es fácil de coger», pero «poco a poco» cree que lo ha conseguido.

Aunque el gol aún se le resiste en el Heliodoro, ha rozado el acierto ante rivales como Atlético de Madrid o Barcelona. «Como delantera siempre quieres marcar, confío en el trabajo que vengo haciendo y en el trabajo del equipo. Los movimientos están, las compañeras me buscan dentro del área y es cuestión de tiempo y de seguir insistiendo», subraya.

Con la mirada puesta en el partido ante el Athletic, apunta: «Trabajo cada semana para marcar goles y espero poder estrenarme este domingo ante nuestra afición». Fuera del campo, la experiencia en Tenerife suma en positivo. «He conocido muchos lugares de la Isla, es maravillosa y tiene muchas cosas para disfrutar», concluye, manteniendo intacta su ambición para 2026: terminar la temporada de la mejor manera y lograr los «objetivos marcados».