Yerai Martín se estrena en el Costa Adeje con un punto en La Coruña (1-1)

El Costa Adeje Tenerife sumó un punto a domicilio en el debut del técnico Yerai Martín (1-1). Las guerreras se mostraron dubitativas desde el inicio, lo que aprovechó el Deportivo Abanca para adelantarse durante los primeros compases; el cuadro tinerfeño apenas dio síntomas de mejoría, pero en una acción aislada en la segunda parte, Clau Blanco restableció el empate definitivo.

El primer acercamiento con cierta sensación de peligro fue para las guerreras tras un centro lateral de Aleksandra desde la derecha que Gramaglia cabeceó por encima del marco. Sin embargo, esta acción solo sería un espejismo de los visto durante el tramo inicial, en el que el conjunto tinerfeño tuvo dificultades para contener las llegadas locales y se mostró escaso de ideas con el balón en su poder.

Cuesta arriba desde el 12

En el minuto 12, el mal inicio fue castigado con el 1-0 de Millene, quien recibió un servicio al área de Ainhoa Marín, y aprovechando la falta de contundencia de la zaga, tuvo tiempo para controlar, perfilarse, y batir con un tiro raso a Nay Cáceres. Tras ello, Gramaglia intentó responder con otro testarazo muy desviado a pase de Paola Hernández, y Natalia Ramos probó fortuna con un tiro lejano que llegó suave a las manos de la portera.

Con el paso de los minutos, el Tenerife Femenino fue metiéndose en el partido, aunque sin demasiada profundidad ante un cuadro gallego bien plantado en su parcela que evitó pasar apuros. Ya en el descuento de la primera mitad, llegó la polémica tras una entrada de Patri Gavira sobre Millene cuando la delantera local se marchaba sola hacia la portería, pero la colegiada no señaló la infracción.

El Deportivo, que pudo ampliar diferencias al inicio de la segunda parte tras un remate de Espe Pizarro atrapado en dos tiempos por Nay Cáceres, se mostró cómodo al regreso de vestuarios, buscando posesiones largas y priorizando las labores defensivas frente a un rival espeso con serias dificultades para combinar.

Paulina Gramaglia, del Costa Adeje Tenerife. / CDTF

Blanco iguala con un golazo

A pesar de ello, en una acción aislada en el minuto 68, la recién incorporada Koko colgó un balón desde la derecha que Gramaglia no llegó a controlar en el área, cayendo en el segundo palo sobre Clau Blanco, que de primeras sacó un golpeo colocado al palo largo para establecer el 1-1.

A raíz del empate, las de Yerai Martín trataron de dar un paso al frente y Gramaglia se topó con la intervención de Ines Pereira, quien poco antes de cumplirse el tiempo reglamentario atajó sin excesivas complicaciones el intento de falta de Natalia Ramos. Pese a la ligera mejoría visitante, las oportunidades de gol fueron escasas y el marcador no se volvió a alterar.