Riazor pone a prueba al Costa Adeje de Martín

La primera de 2026 y también la primera de Yerai Martín al mando. El Costa Adeje Tenerife Egatesa retoma la Liga F y abre las puertas de este nuevo año con el entusiasmo propio de quien quiere estirar un 2025 sobresaliente, aunque con una variación de peso en su plantilla. Hoy, las guerreras vivirán el estreno de Yerai Martín en el banquillo después de la salida de Eder Maestre y afrontarán el primer escollo de este nuevo capítulo ante el Depor Abanca, en Riazor, a partir de las 11:00 horas, en un duelo correspondiente a la decimoquinta jornada del campeonato.

La tripulación azul y blanca arranca el año, caprichos del calendario, ante el mismo rival con el que inauguró 2025. Fue entonces en el Municipal de Adeje, con un contundente 5-1 que, visto con perspectiva, sirvió para marcar el tono de lo que acabaría siendo un curso histórico para la entidad, con la integración en la estructura del CD Tenerife y el mejor inicio como visitante de su historia en la Liga F. Aquel 5-1 también deja paralelismos con lo que puede darse hoy. Sin ir más lejos, la situación clasificatoria de ambos conjuntos. En aquel momento, un Costa Adeje séptimo con 17 puntos se medía a un Dépor decimoquinto, es decir, penúltimo. Hoy, ambos han escalado dos posiciones, pero el dibujo sigue siendo el mismo, las tinerfeñas mirando hacia arriba; las gallegas, hacia abajo.

Al entrenador guipuzcoano, que en su puesta de largo en el Rodríguez López insistió en darle «continuidad» –además de «motivación y ambición», como también recalcó– a lo realizado hasta ahora, se le presenta precisamente ese como su principal cometido, prolongar la herencia que dejó Maestre. Y es que poco parece haber que tocar, quizá exprimir un poco más el factor Heliodoro, el gran debe de lo que va de temporada, con solo una victoria en siete partidos.

Así, en la antesala del choque que marcará el inicio del reto «más importante» de su carrera –como afirmó durante su presentación–, el técnico del Costa Adeje ha incidido en que el equipo debe estar «muy concentrado y preparado», consciente de que el partido tendrá momentos «con balón y otros sin balón», aunque se muestra convencido de que sus jugadoras están «listas para hacer un buen partido».

Su rival, el Dépor Abanca, lejos de la aparente sencillez que podría desprenderse de su decimotercera posición en la Liga F, no será ni mucho menos un hueso fácil de roer para el Costa Adeje a tenor de lo que viene mostrando en su feudo. Esta temporada, el conjunto gallego apenas ha concedido una derrota en los siete encuentros disputados en Riazor: tres victorias, tres empates y, para más inri, ese único tropiezo –el de la quinta jornada ante el Madrid CFF por 1-2– llegó con un gol encajado en el 89’. Eso sí, en sus duelos históricos, la balanza se inclina hacia el flanco isleño. Tinerfeñas y coruñesas han cruzado espadas en seis ocasiones en la Primera División femenina, con un saldo de tres victorias para el Costa Adeje y tres empates.

Para su debut en el banquillo blanquiazul, el técnico Yerai Martín afronta una convocatoria muy mermada por las bajas de Carlota, Aithiara y Pisco, además de la recientemente traspasada al Bayern Múnich, Bernadette Amani. El entrenador guipuzcoano ha citado a Noelia Ramos, Koko Ange, Cinta Rodríguez, Fatou, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, María José, Elba Vergés, Patri Gavira, Gramaglia y Maria Gossé.