Fernando Clavijo: "El Tenerife Femenino es el mayor exponente del fútbol en la Isla"

El entrenamiento que realizó el CDTenerife Femenino este jueves en las instalaciones de El Mundialito para seguir preparando la visita al Deportivo de este domingo, contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias. Fernando Clavijo fue recibido por el máximo dirigente del club, Sergio Batista, y compartió unos minutos con las futbolistas y con el cuadro técnico que ahora lidera Yerai Martín. Entre otras cosas, recordó que el Costa Adeje es ahora el "mayor exponente del fútbol en Tenerife".

Clavijo aprovechó la ocasión para felicitar a la directiva del club blanquiazul por los logros conseguidos en poco más de una década, a partir del ascenso a la máxima categoría nacional conquistado en 2015. "Cuando el fútbol femenino estaba empezando en la Isla de manera muy incipiente, hubo una directiva que creyó que había futuro, que las niñas tenían el mismo derecho que los niños de jugar y competir profesionalmente, y después de una larga trayectoria tenemos un equipo que está peleando con las primeras de la clasificación, es quinto en la Liga F, tiene la permanencia virtualmente garantizada y está compitiendo a un altísimo nivel con posibilidades incluso en la Copa de la Reina", repasó dejando para el final un torneo en el que el Costa Adeje se medirá al Madrid CFF en los cuartos de final a comienzos de febrero.

Un espejo

Clavijo afirmó que las jugadoras «no son solo un ejemplo dentro del campo, también lo son fuera»; y apuntó que las deportistas sirven de "espejo para muchísimas niñas que quieren competir y jugar". En esa línea, destacó que "esa es la igualdad llevada al día a día, a lo cotidiano, y no a los discursos políticos ni a las frases grandilocuentes". El presidente del Gobierno de Canarias insistió en que las blanquiazules son "un referente y un espejo" dentro de una corriente que pusieron en marcha las más veteranas, futbolistas canarias con un amplio recorrido en Primera División que han ido "abriendo el camino de una realidad imparable", como María José Pérez o Raquel Peña, conocida como Pisco.

Sergio Batista y la Copa

A su lado, sobre el césped del campo de entrenamiento de El Mundialito, Batista agradeció la visita de Clavijo justo en "un momento perfecto", en el comienzo de un año natural "que será apasionante y, al mismo tiempo, muy complicado, con muchos retos por delante". Con la continuidad en la Liga F resuelta por la puntuación acumulada (24) en las 14 primeras jornadas de la temporada 25/26, el presidente del club reconoció que la Copa de la Reina es una competición en la que tiene puesta "toda" su "ilusión", principalmente porque se desarrolla con un "formato" que puede venirle "mejor" al Costa Adeje. "La eliminatoria de cuartos de final será a partido único contra el Madrid CFF y si logramos pasar, estaremos más cerca de la final que se celebrará en Gran Canaria" detalló el dirigente. Antes de todo eso, el equipo tinerfeño cerrará la primera vuelta del calendario liguero este domingo en La Coruña ante el Deportivo.