El Costa Adeje pierde a una de sus titulares fijas

El CD Tenerife Femenino pierde a una de sus titulares habituales. La centrocampista marfileña Bernadette Amani dio el paso de hacer efectivo el pago de la cláusula de rescisión de su contrato para firmar con el Bayern hasta 2029.

Termina así la corta etapa de la jugadora internacional en el equipo tinerfeño, al que llegó el pasado verano procedente del Eibar tras comprometerse por una campaña.

Amani participó en todos los partidos menos el que enfrentó al Costa Adeje con el Barcelona en el estadio Johan Cruyff (2-0). Ese día tuvo que cumplir una jornada de suspensión por la acumulación de cinco tarjetas amarillas. Bernadette deja el Tenerife con catorce participaciones, contando la eliminatoria de la Copa de la Reina en Sevilla. Solo fue suplente en una de ellas, la correspondiente a la visita al Levante. Sumó casi 1170 minutos y marcó dos goles, ambos en la campo Jesús Navas con el Sevilla como oponente, en Liga F Moeve (0-4) y en la Copa de la Reina (1-2).

"Me siento mejor jugadora"

"Es un paso más en mi carrera, estoy muy agradecida al club y a mis compañeras por la oportunidad que me han dado y porque he aprendido mucho en estos meses. Me voy siendo mejor jugadora y sobre todo mejor persona. Gracias también a la afición porque su apoyo durante la temporada ha sido increíble", manifestó la ya exfutbolista del Tenerife Femenino.

Por su parte, el presidente Sergio Batista quiso desearle "la mayor de las suertes" a Bernadette en la "nueva etapa" que inicia en su carrera. "Esta siempre será su casa y esperamos que todo vaya bien en el nuevo reto que emprende lejos de Tenerife", concluyó.