Violeta Quiles: "Destaco por la intensidad con la que juego"

El Costa Adeje Tenerife Egatesa presentó este miércoles oficialmente a Violeta Quiles como nueva jugadora del primer equipo. El acto tuvo lugar en el Hotel Bitácora, en Playa de Las Américas, uno de los establecimientos de Spring Hoteles, patrocinador oficial del club.

La presentación contó con la presencia de Sandro Arrufat, consejero del CD Tenerife Femenino; Jordi Torres, director deportivo de la entidad; Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles; además de la propia futbolista, que se enfundó por primera vez la elástica blanquiazul como nueva integrante del equipo tinerfeño.

Agradecida, ahora es su momento

Violeta Quiles expresó sus primeras sensaciones como nueva jugadora blanquiazul. «Estoy muy agradecida al club por la oportunidad y la confianza depositada en mí, ahora toca demostrar sobre el campo».

Quiles se convierte así en el primer refuerzo invernal del Costa Adeje Tenerife Egatesa, llegando procedente de la Real Sociedad para reforzar la banda izquierda de cara a la segunda mitad de la temporada en la Liga F Moeve. Jugadora polivalente, destaca por su velocidad, recorrido y capacidad para incorporarse al ataque, aportando experiencia tras su paso por clubes como el txuri-urdin o el Real Betis.

Adaptación e intensidad

«Soy una jugadora con gran capacidad de adaptación, me gusta conseguir lo que me propongo, y destaco por la intensidad con la que juego. Quiero ayudar al equipo con mucho trabajo y poder conseguir todos los objetivos comunes que tenemos para estar en esa zona alta de la clasificación», señaló la futbolista de banda izquierda.

Violeta Quiles, en su etapa en la Real Sociedad. / Real Sociedad Femenina.

Torres, convencido

Jordi Torres, director deportivo del club, analizó la incorporación de la futbolista murciana. «En primer lugar, me gustaría agradecer a Spring Hoteles por su apoyo y por acompañarnos en la presentación de Violeta Quiles. Una jugadora que veníamos siguiendo hacía un tiempo y nos va a aportar mucho en una posición que teníamos que reforzar. A nivel ofensivo, la incorporación de Violeta nos va a ayudar mucho. Es una jugadora polivalente que se adapta bien a las posiciones de banda izquierda, tanto de extremo, como de lateral o carrilera. Eso podrá ayudar al entrenador en su toma de decisiones y nos dará profundidad gracias a ser buena centradora y rematadora», destacó Torres.

Con esta presentación oficial, la primera del año 2026 para el conjunto tinerfeño, el Costa Adeje Tenerife Egatesa refuerza la plantilla con una futbolista contrastada en la categoría a la vista de las ausencias por lesión de Pisco (inédita esta temporada y cuyo futuro es una incógnita) y Aithiara, que pasó por quirófano a finales de noviembre por una afección en el menisco interno de la rodilla izquierda.

El Madrid CFF en Copa

El Costa Adeje Tenerife Egatesa ya tiene rival para los cuartos de final de la Copa de la Reina. El combinado blanquiazul se medirá al Madrid CFF (que no Real Madrid) en la ronda previa a las semifinales en una eliminatoria a partido único que se disputará en el Fernando Torres de Fuenlabrada en una fecha aún por decidir, pero siempre entre el martes 3 y el jueves 5 de febrero.

El Costa Adeje, sexto la pasada campaña en Liga F, evitó por su clasificación la primera ronda de la Copa. Las de Yerai Martín se impusieron a domicilio al Sevilla por 1-2 en el choque de octavos de final que se jugó justo antes del parón navideño.

Camino y antecedentes

El Madrid CFF, que ha tenido que jugar dos eliminatorias, se ha metido en cuartos gracias a dos triunfos. El primero, muy contundente en el campo del Sporting Huelva (1-7). El segundo, en un trabajado triunfo en el Fernando Torres contra el Eibar (3-2).

En el capítulo de antecedentes recientes, la escuadra del jovencísimo Javi Aguado (tiene solo 31 años) cedió en Liga frente al empuje del equipo femenino del CDTenerife a principios de noviembre de 2025. En el duelo, que acabó 0-2, marcaron Carlota y Natalia Ramos.

En los otros tres cruces destaca sobremanera el Clásico que jugarán el Real Madrid y el FC Barcelona (será en Valdebebas). El combinado blanco ha recortado camino, pero parece aún lejos de acabar con la dictadura azulgrana. Los demás: Atlético-Athletic y Real Sociedad-Levante Badalona.