Zaremba: «La Copa es un torneo que nos gusta»

Alexandra Zaremba y diez más. Con Yerai Martín ya presentado como entrenador del Costa Adeje Egatesa –en una puesta de largo en el Rodríguez López en la que apeló a la «continuidad» del trabajo realizado hasta ahora– hay una certeza que apenas admite discusión: lo que pasará en el carril derecho. Porque esa banda blanquiazul tiene dueña. Una jugadora que suma 15 titularidades en esta campaña y que solo se ha ausentado en 14 minutos de competición en todo el curso. Es Alexandra Zaremba, que a sus 24 años afronta ya su octava temporada en Primera División.

De regreso al trabajo con el grupo tras el parón navideño, Zaremba reconoce que el vestuario se siente «bastante motivado», en un escenario marcado por «un poco de cambio en estas Navidades». Ahora el foco pasa por «cerrar la primera vuelta de la mejor manera». «Terminamos el año muy bien», especialmente después de «pasar a cuartos de la Copa de la Reina».

La Copa ocupa un lugar especial en el discurso de la defensa polaca. No es casualidad. Es «un torneo que gusta», que «motiva» y al que el equipo se acerca con una idea muy clara: «pasar a la siguiente ronda». En cuanto a Martín, explica que les «dará las indicaciones que crea pertinente», poniendo el acento en la necesidad de «trabajar al máximo» para «llegar al fin de semana lo mejor preparadas posible».

El siguiente escenario será Riazor, donde aguarda un rival que no invita precisamente a la relajación. Para Zaremba, «el Deportivo es un rival bastante complicado», algo que ya el Costa Adeje ya comproó cuando «no lo pusieron fácil en ningún momento» en el Trofeo Teide. El plan pasa por «intentar trabajar sobre todo en sus debilidades», al tiempo que buscan «mejorar las fortalezas del equipo» y darle continuidad a «todo lo trabajado». n