Violeta Quiles, fichaje de invierno para el Tenerife Femenino
La jugadora de banda izquierda, con más de 60 partidos de experiencia en Liga F, se incorpora al Costa Adeje procedente de la Real Sociedad
El Costa Adeje Tenerife Egatesa arranca el mercado de invierno con una nueva incorporación. La entidad tinerfeña, que hace apenas unas horas presentó a Yerai Martín como su nuevo entrenador, se hace con los servicios de Violeta Quiles, que se convierte en la primera cara nueva del equipo en este periodo, con el objetivo de reforzar la plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada en la Liga F Moeve.
Violeta García Quiles (Cartagena, 10-12-1999) es una jugadora polivalente, capaz de actuar tanto en posiciones ofensivas como defensivas por la banda izquierda, destacando por su velocidad, desborde y capacidad para incorporarse al ataque. Llega al equipo blanquiazul tras acumular experiencia en la máxima categoría del fútbol femenino español donde ha disputado más de 60 partidos defendiendo los colores del Real Betis y de la Real Sociedad.
Su salto con el Alhama
Formada en el fútbol murciano, Violeta Quiles dio un paso importante en su carrera durante su etapa en el Alhama CF, siendo una de las jugadoras más destacadas del equipo que logró el ascenso a Primera División, firmando una notable temporada a nivel ofensivo con 12 goles y 9 asistencias. Su rendimiento y crecimiento la llevaron posteriormente a competir en Liga F, consolidándose como una futbolista de recorrido y compromiso.
El presidente de la CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, ha señalado que "la llegada de Violeta supone un paso más" en la apuesta del club por seguir creciendo como equipo. "Es una jugadora joven pero con experiencia en Liga F, con hambre, personalidad y muchas ganas de aportar. Encaja perfectamente con la idea de fútbol que queremos consolidar en esta segunda parte de la temporada".
Deseada desde tiempo atrás
Jordi Torres, director deportivo de la entidad considera que es un perfil que llevaban "tiempo siguiendo". "Nos aporta profundidad, velocidad y versatilidad en una zona clave del campo. Conoce la categoría, tiene capacidad para adaptarse a distintos contextos de partido y estamos convencidos de que va a sumar mucho tanto a nivel deportivo como en el día a día del vestuario". La llega de Quiles aportará al recién incorporado Martín alternativas en un carril izquierdo mermado por las lesiones de Aithiara y Pisco.
Violeta Quiles se incorporará a la dinámica del primer equipo y quedará a disposición del cuerpo técnico para estrenarse con la elástica blanquiazul en los próximos compromisos ligueros.
