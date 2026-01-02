Yerai Martín inicia en el Costa Adeje «el reto más importante» de su carrera

«Motivación, ambición y continuidad». Son los tres principios con los que Yerai Martín Ramos (Andoain, Guipúzcoa, 12/10/1992) se ha comprometido como nuevo técnico del Costa Adeje Tenerife. El entrenador blanquiazul fue presentado ayer en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López en un acto en el que estuvo acompañado por el vicepresidente del CD Tenerife Femenino, Julio Luis Pérez, y el director deportivo de la entidad, Jordi Torres, escenificando así el inicio de una nueva etapa en el banquillo tinerfeño tras la salida de Eder Maestre.

El primero en tomar la palabra fue el vicepresidente del CD Tenerife Femenino, Julio Luis Pérez, quien dio la bienvenida al nuevo técnico destacando tanto su perfil profesional como humano. El dirigente subrayó la trayectoria de Yerai Martín en el fútbol femenino y mostró la confianza del club representativo en su capacidad para liderar el proyecto blanquiazul. Pérez no dudó en señalar que, aunque no es canario, «desde hoy» (por ayer) el técnico guipuzcoano «ya es un tinerfeño más», llamado a defender los colores del Costa Adeje Tenerife «con toda su alma» y con el respaldo de una entidad que deposita «muchas esperanzas» en él.

A continuación intervino el director deportivo, Jordi Torres, quien incidió en la idea de continuidad y en la ambición del reto que asume el nuevo entrenador. Torres puso en valor el conocimiento previo que el club tenía del trabajo de Yerai Martín y la importancia de contar, en un momento avanzado de la temporada, con un perfil que garantizara «una adaptación rápida». «Te damos la bienvenida a tu nueva casa. Volvemos a tener la oportunidad de trabajar juntos en un club muy grande, con una gran repercusión mediática y con un reto deportivo muy ambicioso. Confiamos plenamente en que eres la persona adecuada para liderar este proyecto», verbalizó el director deportivo blanquiazul.

Yerai Martín, en el Rodríguez López. / CD Tenerife Femenino

Ya en su turno, un Yerai Martín visiblemente ilusionado mostró su responsabilidad en su primera intervención pública como entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa. «Es un día muy bonito y especial para mí. Creo que estoy ante el reto más importante de mi carrera hasta el momento. Es un orgullo poder estar aquí y ser presentado como entrenador del Costa Adeje Tenerife», expresó el técnico. Con un discurso sereno, pero cargado de convicción, dejó claro que su principal deseo es comenzar cuanto antes el trabajo diario, conocer a la plantilla y al cuerpo técnico y «ponernos en marcha para empezar el año de la mejor manera posible».

El preparador vasco explicó que su llegada al club se produjo de manera natural y en un contexto de circunstancias que encajaron rápidamente. Después de trabajar su salida del Racing Power FC de Portugal, los primeros contactos con el Costa Adeje Tenerife se produjeron después del partido de Copa de la Reina, dando paso a unas conversaciones fluidas que desembocaron en un acuerdo en poco tiempo.

Desde fuera, el nuevo técnico siempre ha percibido al Costa Adeje Tenerife como un equipo «muy competitivo», difícil de batir y con una identidad bien definida. Así lo reconoció al ser cuestionado por la imagen que tenía del conjunto tinerfeño antes de su llegada. Martín confesó haber seguido la Liga F desde la pretemporada y valoró el crecimiento del club en las últimas campañas, así como el buen momento deportivo que atraviesa el equipo en la presente temporada, «con solo dos derrotas en el campeonato y ocupando la quinta posición en la tabla».

En ese contexto, el entrenador dejó claro que su idea pasa por darle «continuidad» al trabajo realizado hasta ahora. El sistema de juego, el perfil de la plantilla y la dinámica competitiva «encajan» con su modelo futbolístico. La prioridad, insistió, es respetar lo que funciona, potenciar las virtudes del grupo y seguir creciendo desde el trabajo diario, con la premisa de que en el fútbol «o mejoras o empeoras».

«Bendita presión»

Cuestionado sobre la presión que puede suponer llegar a un equipo bien situado en la clasificación de la Liga F, Yerai Martín habló de «bendita presión» y de una oportunidad poco habitual para un entrenador que aterriza a mitad de temporada. «No es presión, es ambición. Empezar con un equipo que está bien clasificado es un privilegio. Ahora toca trabajar con humildad, ambición y mucho esfuerzo para seguir mejorando, porque en el fútbol o mejoras o empeoras», verbalizó.

El preparador guipuzcoano llega a la isla tras una destacada trayectoria en el fútbol femenino. Formado en el fútbol base vasco, pasó por clubes como el Usurbil F.T., la S.D. Euskalduna y el Antiguoko K.E., antes de dar el salto al fútbol profesional en la SD Eibar. En el conjunto armero dirigió 102 partidos oficiales y fue una de las piezas clave del crecimiento del club, logrando el ascenso a Liga F en la temporada 2022/23 y consolidando al equipo en la élite durante dos campañas consecutivas. Más recientemente, vivió su primera experiencia internacional en el Racing Power FC de Portugal, donde incluso fue elegido mejor entrenador del mes en septiembre. Ahora, Yerai Martín asume la responsabilidad de dirigir a un club «grande del fútbol femenino español».