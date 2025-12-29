El CD Tenerife Femenino ya tiene sustituto para Eder Maestre

Yerai Martín Ramos (Andoain, Guipúzcoa, 12 de octubre de 1992) es el nuevo primer entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa. A sus 33 años, el preparador vasco asume el reto de encabezar el nuevo proyecto azul y blanco tras consolidarse como uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección en el panorama nacional. Sustituye a Eder Maestre, que acordó este mes su desvinculación del club.

Formado íntegramente en el fútbol base guipuzcoano, Yerai Martín inició su carrera en los banquillos en clubes como el Usurbil F.T. y la S.D. Euskalduna, donde logró ascensos en categorías juveniles. Posteriormente se incorporó al Antiguoko K.E., uno de los clubes de referencia en la cantera del País Vasco, cuna de futbolistas y entrenadores de prestigio como Xabi Alonso, Mikel Arteta o Andoni Iraola. En la entidad donostiarra dirigió distintos equipos hasta asumir la coordinación de sus cuatro primeros conjuntos: División de Honor Juvenil, Liga Nacional Juvenil, Liga Vasca Juvenil y Liga Vasca Cadete.

Su salto al fútbol profesional se produjo en la SD Eibar, donde permaneció durante tres temporadas, dirigiendo un total de 102 encuentros oficiales entre Liga, Copa de la Reina y Euskal Herri Kopa. Durante este periodo, el técnico guipuzcoano fue una de las piezas clave del crecimiento del conjunto armero, logrando el ascenso de 1ª RFEF a Liga F en la temporada 2022/23 y compitiendo posteriormente durante dos campañas consecutivas en la máxima categoría del fútbol femenino nacional, logrando una décima posición en la campaña 2023/24 y un octavo puesto en la temporada siguiente, la 2024/25, consolidando así al conjunto eibarrés en la élite.

En su etapa al frente de la SD Eibar, Yerai Martín firmó un balance de 90 partidos dirigidos en competición liguera, con 31 victorias, 29 empates y 30 derrotas, sumando 122 puntos y destacando especialmente por la solidez defensiva de sus equipos, con un total de 34 porterías a cero repartidas en tres temporadas.

En la campaña 2025/26, el técnico asumió un nuevo desafío internacional en el Racing Power FC de Portugal, incorporándose al equipo a principios de septiembre, coincidiendo con el inicio de la competición. En apenas diez jornadas de liga, logró tres victorias, cuatro empates y tres derrotas, con nueve goles a favor y siete en contra, situando al conjunto portugués durante seis jornadas en posición de Champions y dejándolo a solo cuatro puntos de dichos puestos al término de su etapa. Además, Martín obtuvo el galardón de mejor técnico del mes del campeonato nacional portugués en septiembre, confirmando así su buen hacer durante su etapa en el país luso. Entre los resultados más destacados figuran los empates sin goles ante el SL Benfica —los únicos puntos cedidos por el conjunto lisboeta en liga— y el Sporting Clube de Braga, club participante en competiciones europeas.

El técnico vasco tendrá como segundo entrenador a Luis Patiño, quien ya ejerciera esa figura durante la temporada pasada asistiendo a Eder Maestre y continuaba realizando diferentes funciones dentro del cuerpo técnico del primer equipo del CD Tenerife Femenino en el presente curso. Patiño, con una trayectoria previa en el club, ha demostrado su capacidad y conocimiento de la plantilla y del proyecto y su elección reafirma el compromiso de la entidad con el desarrollo del talento dentro de su estructura.

Yerai Martín firma hasta final de temporada y estará al frente del equipo dirigiendo su primera sesión de entrenamiento el próximo viernes 2 de enero a las 15:00h. La presentación oficial ante los medios de comunicación será el mismo día a las 10:00h en la sala de prensa del Heliodoro Rodríguez López.