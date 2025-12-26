Una temporada de contrastes

En el Costa Adeje tienen la sensación de que han merecido mejores resultados en campo propio. Un ejemplo claro está en el empate con el Logroño del 14 de diciembre. Un 1-1 que, como describió el ya extécnico blanquiazul Eder Maestre -se desligó del club al día siguiente-, premió al conjunto visitante gracias a un gol anotado en su única ocasión. Pero los números son tozudos y arrojan un balance inesperado, de solo ocho puntos sumados de los 21 que se pusieron en juego en el Rodríguez López. Es la novena mejor producción de la Liga F 25/26, alejada de los 21 acumulados por el Barcelona y el Real Madrid en sus estadios, los líderes en este apartado de la estadística.

Fortaleza lejos de casa

Esta puntuación contrasta con la obtenida a domicilio. Ya son cinco los encuentros que ha ganado el Costa Adeje en la Península, donde solo ha perdido una vez -en el estadio Johan Cruyff, con el primero de los dos tantos azulgranas en el minuto 83-. Los viajes empezaron en Lezama, plaza de la que las tinerfeñas sacaron un empate. Lo mejor vino después: un pleno en los campos del Sevilla (0-4), Alhama (0-4), Real Sociedad (1-2), Levante (2-4) y Madrid CFF (0-2). En total, 16 puntos de 21, la segunda más alta de la categoría, solo mejorada por la del Barça (18).

Y si se añade la Copa, más de lo mismo. Con Adrián Albéniz como entrenador interino, el Tenerife dejó en el camino al Sevilla (1-2).

El contraste está en el Heliodoro. El esperado debut en el estadio, su casa para todo el curso y no para momentos puntuales, se saldó con un 0-0 con el Espanyol, una igualada que dio paso a otro resultado idéntico, pero con el Real Madrid como oponente. A continuación, después de lograr un 1-2 en Zubieta con la Real Sociedad, el Costa Adeje encadenó dos partidos en casa, pero tampoco pudo ganar: 0-1 ante el Eibar y 2-2 con el Badalona. La mala racha continuó con otro reparto de puntos con un total de cuatro goles marcados (Granada) después de que las locales adquirieran una ventaja de 2-0, y se rompió el 23 de noviembre con el 2-1 al Atlético de Madrid. Y cuando parecía que ya había pasado lo peor y se había producido un desbloqueo, llegó al DUX para sumar en la cancha santacrucera.

Los ocho puntos de 21 en los siete primeros partidos de Liga F en casa son la puntuación más baja del equipo tinerfeño en las mismas circunstancias desde su ascenso a la máxima categoría en 2015, inicialmente en El Médano, luego en San Isidro y a continuación en Adeje, antes de la mudanza al Rodríguez López para comenzar el presente ejercicio. El récord está en 16 puntos conquistados en dos campañas, la 16/17 y la 20/21, con Toni Ayala y Francis Díaz como técnicos en cada curso.

Y si la producción a domicilio en la 25/26 es la peor de todas, la generada en las visitas es la más alta. El Costa Adeje no había sumado antes tantos puntos fuera de casa en sus siete primeras salidas: 16. El techo estaba en la temporada de su estreno en Primera División, la 15/16, con Toni Ayala al frente. En ese ejercicio, el equipo tinerfeño canalizó su permanencia ganando cuatro de los siete primeros duelos lejos de la Isla -perdió los otros tres-, para dejar el balance inicial en 12 puntos de 21 posibles. La media entre la Liga 15/16 y la 24/25 supera por poco las 12 unidades.

Aunque los números indiquen que el Costa Adeje tiene dos caras, de puertas adentro no se ve así. Natalia Ramos, máxima goleadora de la plantilla junto a Carlota Suárez, ambas con cinco dianas, sostiene que la respuesta del equipo en el campo está siendo la misma dentro y fuera. «Como grupo, siempre pensamos en jugar con la máxima ilusión cada partido, pero da la casualidad de que estamos logrando más victorias a domicilio que en nuestro campo», reconoce la centrocampista. «Pero creo que estamos viendo al mismo equipo en los dos casos, agresivo y con el objetivo de ganar siempre», añade Natalia antes de introducir el matiz relevante de que el Costa Adeje está teniendo más pegada en las visitas. «Fuera de casa sí estamos aprovechando las ocasiones para marcar, pero en el Heliodoro nos está faltando una pizca de suerte y acabar las jugadas», analiza. Los datos no le quitan la razón. El Costa Adeje lleva siete goles a favor en el Rodríguez López -la misma cantidad en contra- y 16 en otros campos -solo cinco recibidos-.

Su compañera Sakina Ouzraoui saca una conclusión similar. «Desde mi punto de vista, estamos jugando mejor en el Heliodoro que fuera, solo que ese juego no nos está dando los frutos deseados en casa, por ahora. Pero en el estadio estamos ofreciendo un fútbol muy bonito y hemos merecido ganar cada partido», afirma la atacante internacional con Marruecos.

La mezcla de esos dos Tenerifes ha dado como resultado la suma de 24 puntos en 14 jornadas, que son cuatro más que los que acumuló la temporada pasada a estas mismas alturas del calendario.