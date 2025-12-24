Sergio Batista: «No hubo ningún deterioro en la relación personal con Maestre»

Una semana después de la salida de Eder Maestre y en medio de un clima de ruido externo, especulación y debate, Sergio Batista decidió hablar. Lo hizo con un discurso largo, ordenado y cargado de matices, en una comparecencia improvisada pero meditada, convocada –según explicó– para evitar «privilegios informativos» y mantener «la transparencia» con todos los medios. El presidente del Costa Adeje Tenerife Egatesa compareció en la nueva sede del club para hacer balance del año 2025, pero también para aclarar uno de los episodios más delicados de la historia reciente de la entidad.

Balance deportivo y crecimiento del club

Batista abrió con un mensaje institucional, felicitó las fiestas y pidió disculpas por lo improvisado del acto. Antes de entrar en el terreno más delicado, el del banquillo, el presidente quiso enmarcar el momento que vive el club. En lo deportivo, el Costa Adeje Tenerife Egatesa clausura 2025 con el viento a favor. Un sexto puesto con el que acabó la 24/25, los 24 puntos sumados hasta la fecha en la presenta campaña –una cifra que permite hablar de permanencia virtual–, el billete a cuartos de la Copa de la Reina tras doblegar al Sevilla el pasado fin de semana y, sobre todo, un crecimiento estructural en la cadena de filiales que Batista reivindicó. A partir de ahí, el presidente se apoyó en un recorrido cronológico para defender que, más allá del ruido, el Tenerife Femenino atraviesa uno de los mejores momentos de su historia.

El presidente puso en valor el trabajo de los equipos «dependientes», desde el filial que rozó el ascenso hasta el gran momento actual del conjunto que milita en Primera RFEF, una categoría que calificó de «muy complicada» y en la que el club ocupa, de forma sorprendente, puestos de promoción. «Estar por delante de Real Madrid, Atlético o Betis es impensable», reconoció, aunque sin perder de vista la prudencia. A su vez, también destacó un paso histórico en 2025: la constitución definitiva como Sociedad Anónima Deportiva.

La salida de Eder Maestre y la versión del presidente

Con ese marco previo, llegó inevitablemente la pregunta que flotaba en la sala: ¿qué pasó con Eder Maestre? Batista fue tajante. «Que quede claro que el club no lo ha cesado, no lo ha despedido. La salida la pide él», afirmó. El presidente insistió en que no existe un conflicto personal con el técnico bilbaíno. De hecho, relató que apenas unos días antes de la renuncia compartieron cena tras el partido ante el Logroño, coincidiendo con la visita de Gift Monday a la Isla. «No hay ningún deterioro en la relación personal», subrayó.

Batista reconoció que, como en cualquier empresa o familia, pueden existir discrepancias, pero siempre «dentro del respeto y la cordialidad». Sin entrar en los motivos concretos de Maestre –que calificó de privados–, explicó que el técnico tomó la decisión el domingo por la tarde y que el lunes por la mañana ya estaba formalizada. Pese a tener contrato hasta 2027, el club optó por no retenerlo. De hecho, uno de los detalles más reveladores de la comparecencia fue la confesión de que la entidad ni siquiera intentó convencer a Maestre para que se quedara. «Aquí no se retiene a nadie, ni jugadoras ni entrenadores», afirmó. Una filosofía que, según explicó, forma parte del ADN de la institución blanquiazul. «Si una persona no está cómoda o no puede dar el 200% que el club exige, la puerta está abierta», detalló.

Unas palabras que contrastan con el tono de la carta de despedida de Maestre, en la que el técnico hablaba de una situación que había empezado a «lastimarle en lo personal». El presidente evitó polemizar. «Estoy con la conciencia muy tranquila y el club también», se limitó a decir. Desde su punto de vista, el tiempo será el único juez. Reconoció el trabajo del entrenador bilbaíno durante temporada y media, agradeció los servicios prestados y le deseó suerte en su nueva etapa, incluso mencionando su posible destino en Inglaterra, donde la BBC sitúa a Maestre como candidato al banquillo del London City Lionesses.

Lejos de la imagen de crisis interna, Batista defendió que el vestuario reaccionó cerrando filas. Puso como ejemplo la victoria en Sevilla, lograda en una semana que desde fuera se percibía convulsa –«hablaron en el campo»–. Mientras tanto, el club trabaja ya en la elección del nuevo entrenador. El director deportivo maneja una larga lista de candidatos –«si no pasan de 20 me corto un dedo», bromeó Batista–, pero la consigna es clara: no equivocarse. El perfil buscado va más allá del conocimiento táctico. Saber entrenar, plantear partidos y leerlos en directo es importante, pero lo que el presidente considera «sagrado» es el manejo del grupo. No se descarta una entrenadora. El club es indiferente al género y valora positivamente el crecimiento del perfil femenino en los banquillos. La decisión, eso sí, se anunciará «cuando esté cerrada», previsiblemente «antes del 1 de enero», para que el nuevo técnico arranque con la plantilla desde el primer día de trabajo tras el parón.