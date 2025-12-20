Albéniz, al mando en el reto copero del Costa Adeje

Última parada del 2025, primera batalla copera. El Costa Adeje Tenerife Egatesa se juega el pase a los cuartos de final de la Copa de la Reina a domicilio (11:00 horas) frente al Sevilla, actual sexto clasificado de la Liga F Moeve y con los mismos puntos que el cuadro blanquiazul (24). A la espera de encontrar al perfil ideal para relevar a Eder Maestre –que puso fin a su etapa el pasado lunes por «mutuo acuerdo» con el club–, será Adrián Albéniz quien asuma los mandos del primer equipo como técnico interino. Reto mayúsculo para el hombre de la casa, que estará acompañado en el banquillo de Antonio González.

De este modo, vuelve a abrazar el Costa Adeje Tenerife Egatesa una competición que ya le ha enseñado el camino para consolidarse entre la élite. Fue semifinalista en tres ocasiones: en 2016 y 2017 se topó con el Atlético, y en 2022 se le atragantó el Sporting Huelva. Ahora, toca volver a la carga en un torneo que siempre deja abierta la puerta a los grandes sueños. Las blanquiazules debutan directamente en los octavos de final –a diferencia del año pasado, cuando tuvieron que superar en dieciseisavos al Guiniguada Apolinario (1-4)–, en un duelo a cara o cruz que se disputará en el Estadio Jesús Navas, con un Sevilla que ejercerá de anfitrión. El choque será retransmitido por Televisión Canaria y contará con el arbitraje de la madrileña Alicia Espinosa. Vista la inercia de ambos conjuntos –y aunque flote en la memoria el 0-4 que el Costa Adeje le endosó al cuadro hispalense en la segunda jornada liguera–, lo cierto es que todo apunta a un pulso más igualado de lo que el recuerdo sugiere.

Bajo la batuta de David Losada, las rojiblancas no conocen la derrota desde octubre. De no ser por un arranque titubeante –con tres reveses consecutivos y dolorosos (el ya citado 0-4 ante el Costa Adeje, un 3-0 frente a la Real Sociedad y un 0-5 contra el todopoderoso Barça)–, lo lógico sería ver al cuadro hispalense metido de lleno en la batalla por Europa. Lo cierto es que llegan lanzadas. Han firmado cinco victorias en sus últimos seis compromisos, y el único tropiezo fue un empate en el campo del Atlético de Madrid. El Costa Adeje, por su parte, arriba algo más a contrapié. Solo ha rascado un punto de los últimos seis, después de una derrota esperada en el feudo culé (2-0) y un empate frente al Logroño (1-1) en un Rodríguez López donde todavía no logra hacerse fuerte. Para plantarse en este cruce copero, el Sevilla tuvo que sudar para imponerse al Real Oviedo (2-3) en la ronda anterior.

En la previa del encuentro, la guardameta blanquiazul Noelia Ramos valoró el momento del equipo y la importancia del duelo copero: «Es un rival que viene en buena racha, como nosotras. Afrontamos esta competición con muchísima ilusión, sobre todo por la dinámica del equipo».

La portera insistió en la relevancia de la unión en una eliminatoria a partido único: «Sabemos que tenemos que estar más unidas que nunca y convencidas de que podemos ir a Sevilla y traer la eliminatoria para Tenerife».

El choque tendrá un significado especial para la portera, que regresa a una ciudad importante en su trayectoria deportiva: «Volver a Sevilla siempre es especial para mí. Viví una etapa muy bonita allí y guardo grandes amistades, pero mañana todo eso se queda a un lado. Solo pensamos en ir a por todas y sacar esa victoria que tanto nos merecemos».

A nivel colectivo, Noelia Ramos subrayó el enfoque del equipo de cara al partido: «Como cada semana estudiamos al rival, pero esta es una de esas semanas en las que debemos poner el foco en nosotras. Venimos de una situación complicada, pero eso nos mantiene unidas y nuestra energía tiene que ser positiva, peleando hasta el final y convencidas de que todo el equipo va a trabajar para lograr el objetivo».

Por último, la guardameta apeló al respaldo de la afición blanquiazul: «Necesitamos el apoyo de nuestra gente. Sabemos que muchas familias se desplazan y que desde casa nos van a alentar. Son nuestro número doce y queremos brindarles ese regalo de Navidad que tanto merecen».

Noelia forma parte de una convocatoria en la que también entraron Cinta Rodríguez, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Bernardette Amani, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Mari José, Elba Vergés, Iratxe, Patri Gavira, Gramaglia, Jenny López y Milagros Martín.

Albéniz no podrá contar con Carlota, y tampoco con Yerliane Moreno, Ari Arias, Aithiara Carballo, Fatou, Estella ni Pisco. n