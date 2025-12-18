Vuela el técnico que más producía

Eder Maestre deja el listón muy alto. El técnico de Zalla, cansado de las interferencias que vivía de manera continua desde la directiva, ha decidido abandonar el Costa Adeje Tenerife. Una marcha después de casi temporada y media en la que el preparador de Zalla ha dejado una profunda huella en el conjunto blanquiazul. Por discurso, por estilo de juego y, por lo más relevante y tangible: su producción en lo que a puntuación (24 tantos este curso en 14 partidos) y clasificación se refiere (quinto en la tabla).

Maestre, así como su ayudante Jon Ander Alonso, dan un paso a un costado tras haber dirigido, entre la campaña 24/25 y lo que va de la actual, un total de 44 encuentros de liga. De ellos, sacó adelante 17 y empató 15, sufriendo solo 12 derrotas, de las que únicamente dos pertenecen a las 14 jornadas de esta 25/26. A su hoja de servicios se añade una victoria y un revés en la Copa de la Reina.

Más del 70 por ciento

En total, el preparador vasco logró rascar algo en 33 de los 46 duelos oficiales en los que estuvo al frente de la dirección técnica blanquiazul. Una cifra más que destacada que supone el 71,74% de encuentros saldados sin derrota. Se trata del mejor balance entre la nómina de preparadores que han pasado por el club isleño desde su llegada a la élite en la campaña 15/16.

Mejor que los demás

Con ese guarismo Maestre supera las cifras de Francis Díaz (51 partidos puntuando de 74 posibles), las de Pier Luigiu Cherubino (18 de 27) y las de Tony Ayala (64 de 97), todos ellos por encima del 65% de esta particular efectividad, pero sin llegar a los registros del vasco. Algo más abajo en este hipotético ránking aparecería José Herrera, que sacó algo positivo en 36 de sus 64 choques en el club tinerfeño.

Esa alta producción que deja Maestre está basada, principalmente, en la solidez defensiva que mostró su equipo dentro de la Liga F, donde en 44 compromisos encajó 48 tantos. A poco más de uno por duelo. De ellos, 36 fueron la pasada campaña, con solo cuatro equipos mejorando estas cifras. En la actual, los 12 goles en contra que figuran en el casillero del Costa Adeje solo son mejorados por los tres recibidos por el Barça y los 10 encajados por el Real Madrid. Además, en 16 encuentros (seis en el presente ejercicio) logró dejar la portería a cero.

Demasiados empates

En un análisis más profundo de esos duelos en los que el equipo tinerfeño no se ha ido de vacío sí llama la atención la gran cantidad de empates. Un total de 15, solo dos menos que el total de triunfos ligueros sumados en este lapso. Son los mismos que hizo José Herrera en 16 encuentros más; y únicamente tres menos que los de Ayala, que estuvo en el banco 47 compromisos más que el bilbaíno.

Los ejemplos más palpables de esta tendencia, las cinco igualadas firmadas este curso en el Heliodoro. A ellas se suma la del estreno liguero en la visita al Athletic Club. Y es precisamente esa querencia de sumar de uno en uno la que impide que los números de Maestre no hayan sido del todo brillantes en su periplo en la Isla.

Así, el de Zalla ha terminado su etapa en la Isla con una media de 1,5 puntos por partido disputado. El más efectivo en este sentido fue Pier, que sacó 1,84 tantos por duelo (48 de 78); seguido por Francis Díaz con 1,72 (119 de 207), Tony Ayala con 1,61 (147 de 273), y José Herrera con 1,2 (72 de 180). Alargadas sombras para el sucesor de Eder Maestre.