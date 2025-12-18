El Costa Adeje se enfoca en la Copa tras la inesperada salida de Eder Maestre

En el Costa Adeje intentan recuperar la normalidad a contrarreloj después de la inesperada dimisión del entrenador Eder Maestre. Por una decisión personal, argumentó el club el lunes cuando estalló la noticia sin dar más detalles. La semana ya iba a ser diferente porque al equipo le toca debutar en la Copa de la Reina; y ahora, mucho más. Prueba de ello, la presencia este jueves en El Mundialito del presidente Sergio Batista y del consejero del CD Tenerife Rayco García. Los dirigentes tuvieron un breve encuentro con las futbolistas para transmitir apoyo y pedir que todo continúe igual, con el mismo rendimiento que en la Liga F y que ahora debería trasladarse al duelo del sábado 20 de diciembre contra el Sevilla (11:00).

Palabra de capitana

Al final del entrenamiento supervisado por Adrián Albéniz y Antonio González, los técnicos de la casa que guiarán al equipo esta semana a falta de que el club cubra la vacante dejada por Eder Maestre, tomó la palabra Patri Gavira, que confesó que todavía estaba "asimilando la situación". La gaditana aseguró que en la plantilla no esperaban la renuncia de Eder. "Son cambios que duelen, pero por respeto a él y nuestro trabajo, seguiremos focalizadas en la competición y no tiraremos nada por la borda", aclaró una de las capitanas del grupo, siempre comprensiva con quien fue su superior. "Respetamos su decisión y le deseamos lo mejor, sé que desde Bilbao nos está apoyando", apuntó refiriéndose al lugar de residencia de Eder.

Gavira recordó que el perfil humano de los entrenadores suele dejar huella en las jugadoras, y con Maestre no fue menos. "Cada una lleva en el corazón un trocito de cada técnico, y Eder nos marcó mucho por su filosofía de rendimiento en los entrenamientos y en la competición, le tenemos mucho cariño", reveló Patri antes de recordar que las jugadoras tienen "poco margen de intervención" en este tipo de situaciones. "Él habló con nosotras y decidió desconectar por motivos personales".

Una oportunidad para Albéniz

Sin verlo venir, Adrián Albéniz saltó del filial blanquiazul al primer equipo para, al menos, entrenar al Costa Adeje con vistas a la eliminatoria de octavos de la Copa de la Reina. Ante todo, el técnico quiso destacar la predisposición de las jugadores en un momento tan extraño del curso. "Son profesionales de los pies a la cabeza y han estado con ganas de trabajar desde el primer día, con la idea de aprovechar cada instante que nos queda antes del partido en Sevilla", contó para agregar que tanto él como Antonio González se han sentido "acogidos" por el plantel.

Desde el punto de vista personal, Albéniz confesó que para él es "algo maravilloso" vivir la experiencia de preparar una eliminatoria de la Copa de la Reina con un grupo de futbolistas profesionales, aunque sea por poco tiempo. "Quien se dedica a entrenar, se quiere ver en este contexto", advirtió sin pasar por alto que su única intención es "ayudar" al Costa Adeje a acceder a los cuartos de final de la competición copera. "De resto, estoy muy agradecido por la confianza que el club ha depositado en mí", remarcó Adrián. "Lo que me han dicho en el club es que era la persona que tenía que estar con ellas en estos días", apuntó sin pensar en lo que pasará después de las vacaciones de invierno. "Sé que voy a trabajar esta semana con el equipo y me dejaré la vida por sacar el partido adelante", añadió. "Me gusta disfrutar los momentos de la vida y este lo voy a exprimir al máximo", concluyó el técnico.

El Costa Adeje se entrenará este viernes a puerta cerrada en El Mundialito y al día siguiente se enfrentará al Sevilla en el estadio Jesús Navas.