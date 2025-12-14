Empate con sabor a derrota del Costa Adeje en el Heliodoro

El Costa Adeje Tenerife no pudo pasar del empate pese a merecer más ante el DUX Logroño (1-1). Las blanquiazules, que se adelantaron pronto por medio de Natalia Ramos, llevaron el dominio del partido de inicio a fin, pero les costó superar a la sólida muralla de un conjunto riojano que aprovechó una de sus pocas llegadas al área para igualar en la recta final.

Tal como había dejado caer Eder Maestre en la previa, Paulina Gramaglia fue la elegida para ocupar el puesto de delantera, una demarcación que quedó sin dueña por la baja de la máxima goleadora del equipo, Carlota Suárez, que fue operada la pasada semana de una lesión en la cadera. La viguesa estará sin competir unos meses.

El DUX Logroño se presentó en el estadio Heliodoro Rodríguez López como penúltimo clasificado y sin haber ganado ni un partido. Sus cinco puntos habían sido el producto del mismo número de empates. En la Isla cortó una racha de cinco derrotas consecutivas.

Buen inicio y gol

El Costa Adeje Tenerife llevó el peso del partido desde el inicio, aunque le costó encontrar espacios para hacer daño durante los compases iniciales. Hasta que en el minuto 12, Natalia Ramos recogió un balón muerto en el área tras una serie de rechaces y envió un trallazo a la red que se coló por el centro de la portería, cerca del travesaño.

Es el quinto gol de la tinerfeña en la presente campaña, cifra con la que iguala su mejor registro en la máxima categoría, el logrado con el equipo tinerfeño en la 20/21.

El guion apenas cambió tras el tanto y las blanquiazules siguieron dominando a su rival, pero apenas inquietaron el marco visitante. Un remate suave de cabeza de Bicho atrapado sin complicaciones por la portera y un posterior golpeo de Castelló en la frontal que salió rozando la base del poste, fue lo más destacado hasta el intermedio, al que se llegó sin apenas acercamientos por parte de las riojanas.

De la misma manera comenzó la segunda mitad, con las de Eder Maestre llevando la iniciativa con el balón en su poder y el DUX Logroño contrarrestando desde la solidez defensiva. Los intentos de Bernardette Amani y Sandra Castelló no generaron peligro alguno sobre el marco de Miralles, quien apenas tuvo que esforzarse para evitar una diferencia mayor.

Un lanzamiento de Morcillo desde el borde del área, muy elevado, fue la primera acción a destacar por parte del cuadro logroñés. En la réplica, Elba Vergés tuvo la primera oportunidad clara al plantarse en el área, pero no encontró portería. Más tarde, sería la recién ingresada Sakina Ouzraoui quien cruzaría un exceso un zurdazo escorada la izquierda.

El golpe de Pau Rubio

No fue hasta la recta final cuando el equipo de Héctor Blanco se atrevió a dar un paso al frente y estiró ligeramente sus líneas. Así, en el minuto 77, la recién incorporada Laura Martínez colgó un balón desde la derecha que Pau Rubio, quien también había salido desde el banquillo, controló en el corazón del área, rematando junto al poste para restablecer la igualada. Un duro golpe para el Costa Adeje, que si bien no había logrado cerrar el resultado con un segundo tanto, tampoco estaba sufriendo en defensa. Sin tiempo que perder, las locales se emplearon a fondo para tratar de evitar el tropiezo en casa.

Pese al empate, las blanquiazules no dejaron de buscar el triunfo y embotellaron a su rival en el área durante los últimos compases. Koko probó fortuna en el interior del área, topándose con la intervención de la portera; mientras que Ouzraoui tuvo la más clara mediante un lanzamiento de falta repelido por el travesaño. Pese al acoso final, el 1-1 no se alteró.

Con este empate, el Costa Adeje puso fin a su trayectoria liguera en 2025. Y lo hizo con un único triunfo en el Rodríguez López en la presente campaña, el logrado ante el Atlético de Madrid. De resto, cinco empates y una derrota.

El conjunto tinerfeño completará la primera vuelta del calendario el segundo fin de semana de enero en el campo del Deportivo.

Y ahora, la Copa

Antes de comenzar las vacaciones navideñas, el Costa Adeje debutará en la Copa de la Reina. El estreno coincidirá con la disputa de los octavos de final. La eliminatoria, a partido único, se jugará en la Ciudad Deportiva del Sevilla FC ante el conjunto local, que es el sexto clasificado de la Liga F con 24 puntos, los mismos que el Costa Adeje. Las blanquiazules intentarán repetir el desenlace del duelo liguero del 6 de septiembre que tuvo lugar en el mismo escenario. Ese día, las de Eder Maestre se impusieron por un claro 0-4. No hará falta tanto para pasar.