El Costa Adeje despide el año 2025 en el Heliodoro con un partido trampa

El Costa Adeje despide este domingo el año 2025 en el Heliodoro Rodríguez López recibiendo al penúltimo clasificado (11:00), un DUX Logroño sin victorias después de 13 jornadas. Lo siguiente para el equipo tinerfeño será la Copa de la Reina, la eliminatoria de octavos de final que se jugará el sábado 20 de diciembre en la Ciudad Deportiva del Sevilla.

Las blanquiazules vienen de poner fin a su racha de cinco encuentros sin vencer en casa con un 2-1 al Atlético de Madrid y de perder en el estadio Johan Cruyff ante el Barcelona (2-0). El Costa Adeje se quedó a las puertas de sumar en el campo del líder. De hecho, las azulgranas rompieron el 0-0 con un gol de Pajor en el minuto 84.

El técnico Eder Maestre considera que será necesario que en la cita con el DUX Logroño sus jugadoras compitan con la misma actitud y humildad que en el duelo con el primer clasificado. La motivación debe ser la misma. "Me encantaría que lo viviésemos con la responsabilidad y la humildad que viene caracterizando a este grupo, y no ver un equipo que caiga en la trampa de pensar que por haber tenido una buena actuación en Barcelona, desmerezca el trabajo de un DUX que todavía no ha ganado pero que ha merecido más", compartió el entrenador local.

Y es que los números del conjunto riojano pueden llevar a la relajación o a engaño. Se trata de un equipo que regresó a Primera División al final de la pasada campaña después de cuatro cursos consecutivos en la categoría inferior y que parece condenado a sufrir para lograr la permanencia. Ese es su único objetivo, dadas las circunstancias. Es el segundo peor de la tabla, por delante del Levante, con solo cinco puntos sumados gracias al mismo número de empates –lleva cinco derrotas seguidas, las cuatro últimas por 1-0 o 0-1–. Y por si no fuera poco, ha marcado siete goles y lleva 24 en contra. En definitiva, los ingredientes sitúan a la escuadra como clara favorita.

El Costa Adeje está a otro nivel. Llegó a la última jornada de la Liga F de 2025 en la quinta plaza con 23 puntos, dos menos que el cuarto, el Atlético –visita al Eibar–, y con los mismos que el Madrid –perdió ante el Ahtletic–, que es sexto. Hace un año, en la misma etapa del calendario liguero, las blanquiazules tenían 17 puntos.

Convocatoria y bajas

El plan pasa por seguir mejorando registros a pesar de alguna dificultad en el camino a modo de baja como la de Carlota Suárez, que estará unos meses sin competir por una lesión de cadera de la que fue operada esta semana en Madrid. La viguesa es la máxima anotadora del equipo con cinco goles seguida de Natalia Ramos, que tiene uno menos. La argentina Paulina Gramaglia, que fue titular en los partidos ante el Atletico y el Barcelona, parte como sustituta.

Natalia y Gramaglia forman parte de una convocatoria en la que también entraron Noelia Ramos, Nay Cáceres, María Estella, Patri Gavira, Elba Vergés, Clau Blanco, Cinta Rodríguez, Aleksandra Zaremba, Fatou Dembele, Sandra Castelló, Paola Hernández, Bicho, Bernadette Amani, María José Pérez, Koko Ange, Sakina Ouzraoui, Ari Arias e Iratxe Pérez.

Maestre no podrá contar con Carlota y tampoco con Yerliane Moreno, Aithiara Carballo ni Pisco.

La grancanaria fue una de las autoras de los dos goles que le sirvieron al Costa Adeje para derrotar al Logroño en el último antecedente en la Isla, un 2-0 iniciado con un tanto de Natalia Ramos en noviembre de 2020. En la temporada anterior, el resultado fue de 1-1 (María José Pérez). Y en la 18/19, de 1-0 (Joyce Borini). Será la cuarta visita de las riojanas a Tenerife, la primera al Rodríguez López.

El intento de lograr un segundo triunfo en casa esta temporada, después del conquistado ante el Atlético, ya no soporta la "losa emocional" que, según Maestre, cargaron las blanquiazules en los cinco primeros encuentros celebrados en el Heliodoro, en los que los resultados no fueron favorables. "Ahora hay que seguir con la línea de mejora con el balón, que era el debe que teníamos", comentó el entrenador manteniendo alto el nivel de exigencia.

El Costa Adeje-DUX Logroño de la decimocuarta jornada será arbitrado por Ylenia Sánchez Miguel, del Comité Catalán