Eder Maestre no descarta un refuerzo para la delantera del Costa Adeje

El Costa Adeje seguirá su camino en la Liga F 25/26 sin su máxima goleadora. Carlota Suárez fue operada el pasado miércoles de una lesión en la cadera izquierda y se perderá casi todo lo que queda de curso. En el mejor de los casos, podrá reaparecer "en el último tramo", tal como indicó su entrenador, Eder Maestre, que no descartó que el club refuerce el puesto, aunque aseguró que "no existe desesperación por encontrar" a una sustituta para la gallega. De hecho, el técnico cuenta con alternativas en la plantilla. En la última jornada, la de la derrota en el campo del Barcelona (2-0), confió en Paulina Gramaglia, que podrá aprovechar esta situación para continuar con "su crecimiento".

En la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo ante el DUX Logroño en el Heliodoro Rodríguez López (11:00), Maestre afirmó que, "más allá de los números", Carlota estaba aportando "registros" que le daban al equipo "el valor añadido que se espera de una delantera de sus características". Pero tuvo que parar para someterse a un proceso quirúrgico "que era necesario para que entrenara sin dolor, y más que eso, para la persona y no por lo profesional".

Eder reconoció que la baja de larga duración de Suárez "invita a pensar que tal vez podría llegar alguna jugadora", pero aclaró que es un asunto que "depende de la dirección deportiva" del club. En cualquier caso, garantizó que "no existe desesperación por encontrar" en el mercado a una futbolista de las mismas características que Carlota. "Estamos abiertos a oportunidades, pero no es una búsqueda activa", matizó Eder, convencido de que, "si todo va bien", Suárez "volverá a entrenar en el último tramo" del calendario.

El partido con el DUX Logroño

Por lo pronto, la viguesa se perderá su segundo partido por este inconveniente. Ya faltó en el estadio Johan Cruyff y tampoco estará en el duelo con un Logroño que ocupa el penúltimo puesto de la clasificación y que todavía no ha ganado –cinco puntos por el mismo número de empates–. Maestre advirtió que una de las claves de este partido estará en la mentalidad de sus jugadoras. «Me encantaría que lo viviésemos con la responsabilidad y la humildad que viene caracterizando a este grupo, y no ver un equipo que caiga en la trampa de pensar que por haber tenido una buena actuación en Barcelona, desmerezca el trabajo de un DUX que todavía no ha ganado pero que ha merecido más».

El Costa Adeje partirá con la ventaja de haberse quitado de encima "la losa emocional" de no haber estrenado su estadística de triunfos como local. El 2-1 al Atlético de Madrid del 23 de noviembre sirvió de desbloqueo después de cinco intentos fallidos. "Ahora hay que seguir con la línea de mejora con el balón, que era el debe que teníamos", explicó Maestre, cuyo balance de la etapa recorrida en el presente curso es "muy positivo". "Las expectativas se están cumpliendo, y bastante por encima. Estamos en el rango alto de las ilusiones", concluyó el técnico.