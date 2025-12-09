Natalia Ramos, del Costa Adeje, la futbolista que más balones recupera de toda la Liga F

Con un total de 34 robos, Natalia Ramos es la futbolista que más balones recupera en toda la Liga F. La centrocampista del Costa Adeje Tenerife Egatesa, omnipresente en la 25/26, es también la jugadora que más entradas hace, la que más faltas comete y, además, la segunda en balones disputados.

La temporada en la que Natalia Ramos se está consagrando como una de las mejores centrocampistas de la Liga F, la futbolista tinerfeña ha experimentado una revolución en su estilo de juego. A su talento con la pelota, la lagunera ha sumado, en la 25/26, unas altísimas prestaciones sin ella.

Su peor momento, el inicio del mejor

La metamorfosis de Ramos, aunque resulte aparentemente incoherente, comenzó con una grave lesión de rodilla. La rotura del ligamento cruzado anterior que sufrió en abril de 2024 y tras la que regresó en marzo de este 2025. Poco después de su retorno, la blanquiazul aseguró haber «vuelto mejor que antes» y afirmó ser «una Natalia mucho más fuerte» y «una versión mejorada» de sí misma. De lo malo se aprende. Se aprende mucho.

Ni mintió ni exageró. El tiempo le ha dado la razón a la ahora pieza clave en los esquemas de Eder Maestre. No es una cuestión subjetiva, son numerosos los datos que demuestran el gran momento físico y de finura con la pelota de la jugadora.

La que más recupera y la que más disputa

En primer lugar, Natalia Ramos es la futbolista de la Liga F que más balones recupera. Ni el escudo del gigante Barcelona ni el Real Madrid y tampoco el del Atlético. El que figura en lo más alto del ranking nacional de ladronas es el del CD Tenerife. Ramos, con 34, lidera la clasificación y, además, es la que más entradas hace con 48. La zona media del verde es un territorio que le pertenece. Tanto, que es segunda en la tabla de balones disputados (o divididos) con 167. Un dato que solo se explica a través de su hiperactividad física y buen posicionamiento táctico.

Así, no sorprende que, siempre según las estadísticas recogidas por Stats Perform (empresa de reconocido prestigio en el sector deportivo y que, sin ir más lejos, elabora los guarismos oficiales de las competiciones FIBA, como la Basketball Champions League que juega La Laguna Tenerife), una de las piezas fetiches de Mestre sea la jugadora de la Liga que más faltas hace, con 31. Amani, también del Costa Adeje, es la cuarta. No obstante, sus interrupciones no se traducen en un alto castigo disciplinario: no es agresiva y sí muy inteligente. Por eso solo ha visto dos amarillas, una media que, con 13 de las 15 jornadas de la primera vuelta ya disputadas, le valdría para no llegar a las cinco antes del término de la campaña.

Brillante con el balón

Cuando roba la pelota, claro, Ramos se aprovecha del talento que siempre ha atesorado para quedársela y jugarla con criterio. De hecho, es la jugadora del equipo que más pases da (313) solo por detrás de dos defensas, Gavira (315) y Elba Vergés (412). La centrocampista, a diferencia de las otras dos, asume riesgos en sus entregas, 173 de ellas han sido en campo contrario y su porcentaje de éxito en los envíos es de casi un 70%.

Su paso al frente se ha visto también reflejado en la responsabilidad que ha asumido en el balón parado. Es una de las lanzadoras de estrategia y tira los penaltis. Concretamente, han sido tres los que ha chutado siempre con éxito y a los que suma el tanto desde fuera del área que anotó frente al Badalona. Cuatro goles para estar a las puertas de igualar su mejor registro en una sola temporada, los cinco de la 20/21.

Nalia Ramos lanza desde el punto de penalti en el partido entre el Costa Adeje y el Badalona. / Andrés Gutiérrez

Casi pleno de minutos

En el apartado de minutos, su participación es altísima. Solo dos jugadoras de la plantilla han jugado más: Patri Gavira (que ha hecho pleno) y Elba Vergés. Natalia suma 1.156 minutos, ha sido titular en los 13 partidos de Liga y ha completado 12. Solo fue sustituida en la segunda parte del duelo ante el Madrid CFF (minuto 76) y ya con 0-1 en el marcador.