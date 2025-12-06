El Costa Adeje Tenerife cae con orgullo ante el Barça (2-0)

El Costa Adeje Tenerife plantó cara a domicilio a todo un FC Barcelona, pero acabó cediendo en las postrimerías (2-0) ante el acoso continuo del equipo azulgrana. Las de Eder Maestre se mostraron muy seguras en defensa y dejaron sin ideas al líder de La Liga F durante una primera mitad sin tiros a portería. Tras el receso, el cuadro catalán metió una marcha más y puso cerco al marco de un cuadro blanquiazul, que también tuvo sus opciones a la contra, aunque la insistencia del equipo blaugrana acabó pesando con dos goles consecutivos en los compases finales.

La solidez defensiva del conjunto tinerfeño se hizo notar desde el inicio, dejando sin ideas al líder de la categoría, que dominó la posesión pero no supo encontrar los espacios para generar llegadas claras de gol durante unos primeros compases escasos de ritmo y sin acciones a destacar. El equipo de Pere Romeu, que no estaba fino, echaba en falta las conducciones y el talento de la recientemente operada de una fractura de peroné Aitana Bonmatí.

La primera del Barça

La primera jugada con cierta sensación de peligro llegó cerca de la media hora mediante un golpeo de Sydney desde la frontal que cruzó en exceso. En la réplica escasos momentos después, Elba Vergés protagonizó la única llegada al área del Costa Adeje Tenerife al cabecear, muy desviado, un saque de falta lateral de Castelló.

En el minuto 39, Alexia Putellas cayó en el área en una disputa con Natalia Ramos y el técnico Romeu solicitó la revisión, pero la colegiada no vio nada punible y la primera parte acabó sin goles y sin tiros a portería por parte de ninguno de los equipos, a pesar de la superioridad con balón de un Barcelona incapaz de superar la muralla blanquiazul que diseñó precisión el ingeniero Eder Maestre.

Alexia Putellas progresa con la pelota mientras Natalia Ramos la persigue para intentar robársela. / FCB

Lo mismo tras el descanso

Al regreso de vestuarios, el conjunto blaugrana metió una marcha más y a los dos minutos de la reanudación dio el primer aviso serio por medio de Sydney, al internarse por el perfil izquierdo y buscar por bajo el palo más alejado, donde apareció Clau Blanco para despejar junto a la línea. Gramaglia respondió rápido en el lado contrario al recoger un servicio al espacio y tirar cruzado en su llegada al área, atrapando Cata Coll con ciertos apuros.

El acoso del Barça fue en aumento con el paso de los minutos y Nay Cáceres tuvo que emplearse a fondo para desviar lo justo el golpeo de Pajor desde la frontal; así como el posterior intento lejano de Vicky. Pese a ello, Gramaglia volvió a rozar el gol de las guerreras al plantarse libre de marca en el área en una acción a la contra, volviéndose a topar con la intervención de mérito de la portera culé. El rechace acabó en las piernas de la delantera argentina, que no consiguió armar a tiempo la pierna para conectar un segundo intento.

Se escapó en la recta final

Finalmente en el minuto 83, la insistencia de las catalanas tuvo su recompensa tras una pared por el perfil diestro de Aicha Cámara, quien llegó a línea de fondo y sirvió atrás para que Ewa Pajor solo tuviera que empujar a la red. Tres minutos después, aprovechando el bajón anímico de las de Eder Mestre, Alexia Putellas hizo el definitivo 2-0 con un zurdazo de volea tras un centro de Graham desde el lateral derecho del área.