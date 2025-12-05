El Costa Adeje, contra el Barça, quizás en el mejor momento para intentarlo

El calendario le presenta al Costa Adeje Tenerife Egatesa la prueba más exigente que puede ofrecerle la Liga F Moeve: una visita al Johan Cruyff (este sábado a las 14:00), territorio blindado desde hace años y escenario donde casi nadie sobrevive. Y, aun así, el Costa Adeje, este Costa Adeje, aterriza con una madurez competitiva sin precedentes en su historia, y respaldado por una fortaleza a domicilio que invita a las jugadoras de Eder Maestre a la osadía. No hay certezas contra el Barça, pero sí indicios –sutiles, casi imperceptibles– que permiten imaginar que quizá la de este sábado sea la ocasión más propicia en mucho tiempo para intentar lo que durante siete temporadas ha sido imposible.

Porque los números, por demoledores que sean, no dejan de ser números. Y las blanquiazules aterrizan en la Ciudad Condal convertidas en el mejor visitante del campeonato, con 16 puntos de 18 posibles fuera del Heliodoro y habiendo recibido solo tres goles como foráneas. Un contraste tan abrupto respecto al pasado reciente de la entidad que legitima la ilusión, aunque sea mínima, de hurgar en fortaleza azulgrana.

Eso sí, el Barça sigue siendo el Barça –«el mejor club del mundo», dijo Maestre en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado–. Un equipo que transforma partidos en vendavales, que detecta cualquier signo de debilidad como un depredador y que es capaz de golear en minutos. Lo ha padecido toda la Liga F y también el continente.

Esta temporada, el cuadro culé no solo mete miedo por su talento individual, sus números de equipo siguen siendo un clamor: once triunfos en los primeros doce partidos ligueros, solo dos goles en contra y 55 a favor, una media de casi cinco tantos por jornada. El segundo en dianas a favor, el Atlético de Madrid, lleva solo 30, solo algo más la mitad. El sello de las pupilas de Pere Romeu –y antes de Jonathan Giráldez– sigue intacto, el mismo que acuñó Rinus Michels, el arquitecto del fútbol total y padre del ADN culé: «Acosar sin tregua ni respiro al adversario para recuperar la posesión del balón, y no ceder a ningún precio la iniciativa del ataque al contrincante».

El escenario más favorable

En esta ocasión, el contexto merece ser resaltado. El Barcelona llega al duelo sin Aitana Bonmatí –cinco meses de baja por una fractura de peroné–, Kika Nazareth –lesionada del tobillo–, Ona Batlle –fuera tres semanas por una lesión miofibrilar–, Patri Guijarro y Salma Paralluelo, también fuera de combate desde hace tiempo y Esmee Brugts, duda hasta última hora. Y arriba, además, con la resaca emocional y física del parón internacional donde diez azulgranas disputaron minutos con sus selecciones (Pina, Vicky López, Mapi, Paredes, Batlle, Alexia, Cata Coll, Pajor, Graham Hansen y Schertenleib). Probablemente, el escenario más favorable –dentro de lo posible– para asomarse a un estadio que, pese a todo, sigue siendo un territorio prohibido.

Con todo, el Costa Adeje se aferra; a su solidez defensiva para creer en un partido largo con resultado corto que le permita mantener opciones hasta el final; a una capacidad de sufrimiento que, por ejemplo, permitió a las de Maestre ganar al Atlético de Madrid a pesar de quedarse en un 34 de posesión; y, por qué no, a la simple obviedad de que, cuanto más se gana, más cerca se está de perder. Antes o después llegará el tropiezo. De ahí que Maestre asegurara esta semana que su equipo acude a la cita «sin nada que perder»

Carlota, la principal ausencia

En el histórico de enfrentamientos salen 18 victorias del Barcelona, un solo empate (en partido amistoso) y dos triunfos del Costa Adeje, ambos por 1-0 en las campañas 17/18 y 18/19.

El técnico Eder Maestre afronta una convocatoria muy mermada por las importantes ausencias de Carlota –que deberá pasar por quirófano por una lesión en la cadera izquierda– y Bicho –afectada por una contusión orbitaria en el lado izquierdo–, además de las ya conocidas de Yerliane Moreno, Pisco, Aithiara y Amani, esta última sancionada tras ver la quinta amarilla ante el Atlético. El estratega bilbaíno ha citado a Noelia Ramos, Koko Ange, Cinta Rodríguez, Fatou, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Ari Arias, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Clau Blanco, Mari José, Elba Vergés, Iratxe, Estella, Patri Gavira y Gramaglia.