El Costa Adeje, a frenar la tormenta más temida en el Johan Cruyff

No fue una rueda de prensa cualquiera. En la comparecencia más extensa previa a un duelo liguero de lo que va de temporada (algo más de 16 minutos), el entrenador del Costa Adeje Tenerife Egatesa, Eder Maestre, trató de descifrar al superequipo que le espera este sábado en el Johan Cruyff a las 14:00 horas. Consciente de que enfrentarse al Barça –y más aún a domicilio– supone exponerse al ecosistema más inhóspito del fútbol femenino actual, Maestre y el Costa Adeje regresan a un escenario donde resistir el primer zarpazo suele convertirse en una misión casi imposible.

Porque el Barça, entre sus innumerables virtudes, ha perfeccionado una capacidad para desatar tormentas goleadoras en cuestión de minutos. Explica el estratega bilbaíno que el combinado dirigido por Pere Romeu tiene «la capacidad de oler sangre y castigarte de una forma increíble». Que se lo pregunten al Dépor, hace apenas un mes. Un partido que caminaba con cierta tranquilidad hasta que Vicky López rompió el hielo en el minuto 16. A partir de ahí, un vendaval: dos minutos después, cayó el segundo, y en apenas diez más, otros tres (Alexia Putellas, Mapi León y Laia Aleixandri). El patrón se repitió ante el Bayern Múnich en la primera jornada de la Liga de Campeones, Alexia anotó el 1-0 en el 4’, y Ewa Pajor el 2-0 en el 12’. Ante el Logroño, bastaron tres minutos (del 21 al 24) para doblar el marcador; frente al Athletic, desde que Vicky López abrió la lata hasta que Patri Guijarro y Pajor ampliaron, pasaron solo ocho minutos. Contra el Alhama, en seis minutos (del 5’ al 11’), el marcador ya era de 2-0. Un equipo depredador por desmantelar cualquier atisbo de resistencia tras el primer zarpazo. Necesitará el conjunto blanquiazul blindarse; de lo contrario, correrá el riesgo de atravesar el mismo calvario que tantos otros rivales azulgranas.

Para más inri, también el historial entre el Barça y el Costa Adeje deja ejemplos demoledores. La temporada pasada, en el mismo escenario que acogerá el choque de mañana, el equipo tinerfeño se adelantó en el minuto 3 con un tanto de Rinsola Babajide y acariciaba el descanso con la ilusión intacta de rascar algo en territorio culé. Pero llegó el vendaval. Irene Paredes firmó el empate en el 38’, Pajor le dio la vuelta al marcador en el 40’ y Graham Hansen sentenció el 3-1 en el 45’. Siete minutos de frenesí barcelonista para desvanecer cualquier alegría isleña.

«Es un gran momento para ir al Johan»

Otro ejemplo. En la temporada 20/21, también en el Johan Cruyff, se repitió el guion. Pisco abrió la lata para el Costa Adeje en el 5’, pero en el 29’ el marcador ya reflejaba un contundente 3-1. En 16 minutos –Jenni Hermoso en el 13’ y en el 25’, y Alexia en el 29’– el Barça apagó cualquier intento de gesta blanquiazul y encaminó una típica goleada (6-1).

Aun así, al ser preguntado sobre si le conviene estirar el partido o buscar el golpe inicial, Maestre prefiere «partir con ventaja». Al mismo tiempo, reconoce que «es un gran momento para ir al Johan» –por las ausencias del Barça y el desgaste de las internacionales–. Aun así, no dejó pasar la oportunidad de subrayar que, incluso con bajas, lo que despliega el Barça sobre el césped sigue siendo descomunal. Mencionó a Alexia, Pajor y Pina –que sí estarán este sábado–, y dijo que el Barcelona es «el mejor club del mundo». Recalcó que el equipo azulgrana dispone de una plantilla diseñada para sostener tres competiciones sin tambalearse, y que incluso cuando se le caen figuras clave, «siguen teniendo jugadoras tremendamente diferenciales».

Mari José, con el grupo

Pero antes de llegar a ese diagnóstico, la comparecencia fue avanzando por territorios más terrenales. Las lesiones. Las dudas. Los retornos de las internacionales. El técnico comenzó revelando que la situación médica «va a trastocar un poquito en lo deportivo», y que el parte oficial, cuando se publique, incluirá «alguna que otra sorpresa». Al mismo tiempo, recordó que la operación de Aithiara Carballo había salido bien y que Pisco se encontraba en un proceso que demandaba «mucha paciencia». La nota de alivio llegó con los nombres de Mari José e Iratxe, incorporadas de nuevo al ritmo de grupo, aunque de «forma progresiva».

La rueda de prensa avanzó también por otros temas, desde el progreso de Paulina Gramaglia –«una nota muy positiva del partido contra el Atlético Madrid y de cara al futuro del equipo esta temporada», recordando que posee «un remate de cabeza espectacular»– hasta el proceso de adaptación de Koko, que llegó en plena fase de inactividad y necesita «tiempo».

De vuelta a lo de mañana, Mastre lo definió como «el clásico partido donde hay poco que perder y mucho que ganar». «Estamos generando una mentalidad de equipo ganador, independientemente de contra quien se juegue, el equipo no se va a amedrentar, eso es lo más importante, queremos tener esa personalidad sobre el campo y ya luego el partido te podrá llevar a donde sea», cerró el técnico blanquiazul.

El Barça también pierde a Batlle

La futbolista azulgrana Ona Batlle sufrió una lesión miofibrilar en el sóleo derecho y estará tres semanas de baja. Se pierde el duelo ante el Costa Adeje, al igual que Salma, Kika Nazareth, Guijarro y Aitana, también lesionadas.