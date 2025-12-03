El Costa Adeje Tenerife, ¿ante el mejor momento para asaltar al Barça?

Visitar al FC Barcelona es sinónimo de derrota dentro de la Liga F. La máxima, sin tener base científica, sí está amparada en la contundente estadística arrojada por la competición en estas últimas siete temporadas. El Costa Adeje Tenerife no escapa a esta suerte de condena de prácticamente todos los rivales azulgranas. Las cifras son meridianas: en sus últimos 94 encuentros como locales (desde la campaña 19/20) el equipo culé ha ganado 91. Solo un empate y dos derrotas como ligeras manchas en el intachable currículo de las culés.

Diez derrotas

El Costa Adeje es uno más de la gran parte de equipos que acaba rendido a la evidencia cada vez que visita al Barça -desde hace un tiempo con el Johan Cruyff como centro de operaciones. Desde su llegada a la élite, las blanquiazules han saldado con 10 derrotas otras tantas comparecencias. En total, 40 goles recibidos y solo tres anotados. El último de estos tropiezos, el pasado curso cuando las de Maestre cayeron por 5-1. Como guarismos más apretados, el 2-0 de la 22/23, y los 3-1 de la 19/20 y 17/18.

Martín Prieto celebra el 1-1 de la visita del costa Adeje al Barça en la 19/20. / LaLiga

Por delante

Aunque con final inocuo, el Costa Adeje sí puede presumir de un pequeño privilegio al alcance de muy pocos: haber llevado la delantera en el marcador en un par de sus visitas al Barça. Lo hizo, precisamente, en el último ejercicio, cuando Babajide hizo el 0-1 en el minuto 3, si bien las azulgranas remontaron para ganar sin paliativos (5-1). Algo muy parecido ya había sucedido en la 20/21, cuando el tanto de Pisco en el 8 no sirvió para nada, ya que las locales acabaron venciendo por 6-1. Incluso, en la 19/20, Martín Prieto llegó a hacer el 1-1 en el 61, si bien el Barça apretó para imponerse finalmente por 3-1.

El espejo

Esos tres duelos, desde la 19/20, en los que el Barça ha sido vulnerable deben ser el espejo en el que debe mirarse ahora el Costa Adeje. Dos de ellos han estado protagonizados por el Levante. En la 23/24 el conjunto granota arañó un empate a uno en el único choque en el que el equipo barcelonista no ganó. Ya en el ejercicio 24/25, las valencianas fueron más allá ganando 1-2. Asalto que semanas después repitió el Real Madrid (1-3) dando algo de emoción a una liga que, sin embargo, acabaría siendo de nuevo azulgrana, toda vez que las de Pere Romeu no se dejaron ni un punto más en ninguno de los otros 28 partidos.

Más de 5 por partido

Pero más allá de mostrarse intratable en su producción de victorias, el Barça también traslada esta superioridad a una elevada cuenta goleadora. En total, 485 tantos (y solo 38 en contra) en estos 94 partidos más recientes como local, lo que supone 5,15 tantos de media, con un pico de 6,06 en la 20/21. En una muestra más reducida en el tiempo, el Barça solo ha encajado un tanto en sus 10 últimos choques, mientras que el balance de este curso se eleva a 28 dianas a favor y ninguna recibida. Incluida una goleada por 4-0 contra el Real Madrid.

Ewa Pajor se dipone a marcarle al Real Madrid en el clásico de este curso. / Liga F

El mejor visitante

Pero lejos de resignarse a la suerte de la mayoría, el Costa Adeje se planta este sábado en el Johan Cruyff con algún que otro argumento que invita a pensar en la sorpresa por parte de las blanquiazules. Y es que hasta la fecha las de Eder Maestre son el mejor equipo de la Liga F bajo la condición de visitante... incluso con guarismos superiores que los del propio Barça. Suman las isleñas lejos del Heliodoro 16 puntos sobre 18 posibles (por 15 de las azulgranas) después de cinco triunfos y un empate, y además con solo tres goles encajados. A estos sobresalientes datos añade el Costa Adeje el peso que se quitó de encima antes del parón por selecciones, sumando por fin, a la sexta y contra todo un Atlético de Madrid, su primer triunfo como local.

Las jugadoras del Costa Adeje Tenerife celebran su victoria contra el Atlético de Madrid. / María Pisaca / MARIA PISACA

La enfermería del Barça

Pese a tenérselas que ver con un trasatlántico, podría jugar a favor del Costa Adeje que el Barça llegue a este choque de la decimotercera jornada con algunas bajas de cierta relevancia. La más significativa, la de Aitana Bonmatí, que estará fuera de combate unos cinco meses tras una fractura de peroné. Tampoco jugará la portuguesa Kika, lesionada en un tobillo; mientras que es duda la neerlandesa Esmec Brugts.

La resaca

Pero es que además el conjunto culé llega a esta cita liguera con la posible resaca que puede haber supuesto, para diez de sus integrantes, la consecución, este martes, de la Nations League con España. En el combinado de Sonia Bermúdez estaban las goleadores Pina (por partida doble), así como Vicky López. También jugaron la vuelta contra alemania Cata Coll, Ona Batlle, Irene Paredes, Mapi León, Laia Alexandre y Alexia Putellas, al margen de la descartada Serrajordi. A eso hay que añadirle que Ewa Pajor jugó estos días con Polonia, Graham Hansen lo hizo con Noruega, y Sydney Schertenleib con Suiza.

El último por profanar

Sin presión por la necesidad de puntuar, el Costa Adeje Tenerife sí llega en la mejor de las disposiciones posibles para tratar de cambiar la historia y, de paso, puntuar por primera vez en la única salida en la que todavía no ha logrado hacerlo en sus más de 10 cursos en la élite. Y es que a excepción del Oiartzun, con el que sucumbió en sus dos primeros años en la máxima categoría; así como frente al Granada, que se le ha atragantado en estos dos cursos más recientes, el cuadro tinerfeño ha arañado al menos un punto -como en el total de sus visitas al Atlético de Madrid- en el resto de campos en los que, con cierta asiduidad, ha ejercido de visitante. En el polo opuesto, el Betis, ante el que el Costa Adeje ha arañado 19 puntos sobre 24 posibles lejos de la Isla.