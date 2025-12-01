Patri Gavira, capitana del Costa Adeje Tenerife: "El objetivo de esta temporada es no ponernos techo"

Patri Gavira vuelve a ser un pilar en el Tenerife Femenino. La gaditana, que lo ha jugado todo esta temporada, analiza el inicio de campaña del conjunto insular y su gran momento de forma aun con 36 años.

Semana de descanso e, imagino, que de felicidad. La primera victoria en casa costó más de la cuenta. ¿Se sienten también aliviadas?

Semana de parón, de reflexión y, lo más importante, con dinámica positiva. Al fin se ganó en casa. Nos hubiese gustado que la victoria llegase antes, obviamente, pero el equipo siguió trabajando y, finalmente, se produjo contra todo un Atlético de Madrid. Un equipo de Champions.

Es curioso que fuese frente al Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos de la Liga. Cuando más difícil parecía...

Yo se lo dije a las chicas, que era el momento de romper las quinielas. Cuando menos lo esperas, la alegría es doble. Estamos contentas por ese primer triunfo y deseando que a partir de ahora lleguen más.

Ahora que ya se ha ganado, dígame la verdad. ¿Había un poquito de ansiedad?

Sí. Se creó ese runrún en el ambiente y, aunque nosotras intentáramos aislarnos... somos competitivas y ambiciosas y sabíamos que habíamos recibido a rivales de nuestra liga a los que había que ganar en casa. El equipo siguió trabajando y creyendo y por eso ha acabado llegando el resultado. Quizá un poco más tarde de lo que debería, pero iba a llegar.

Una de las teorías para explicar el atasco en casa, porque los resultados fuera están siendo brillantes, era un posible miedo escénico. ¿Se les estaba haciendo difícil el cambio al Heliodoro?

No. Yo creo que se trata de detalles. Contra el Eibar y el Espanyol tuvimos muchísimas ocasiones. Metes una de esas, ganas 1-0 y se acaba el runrún. Han sido microdetalles que han hecho que el equipo haya empatado o perdido, como contra el Eibar, pero de verdad no creo que fuese un problema del Heliodoro. El equipo se ha adaptado muy bien al cambio porque poder entrenar en El Mundialito nos ha ayudado mucho. Antes notábamos mucho el cambio a césped natural cuando jugábamos fuera. Ahora, cuando salimos, llegamos a los campos y decimos: Parece pequeño. La tónica ha cambiado.

El Rodríguez López, además del aforo, destaca por el tamaño del espacio de juego. ¿Han notado la diferencia?

Sí, sí lo notamos. Jugamos en el campo de juego más grande la Liga F y eso se nota. Esos tres o cuatro metros... se notan [se ríe]. Lo más importante es que podamos entrenar en una superficie que nos encontremos el fin de semana.

Patri Gavira. / María Pisaca

Volviendo al repaso a los tropiezos en casa, hubo uno que debió ser muy duro. El día de la derrota frente al Eibar, el Costa Adeje tiró 21 veces a portería y lanzó diez córneres. De 100 partidos que se juegan, uno piensa que se ganan 99 y se empata solo uno, pero es que recibieron el 0-1 en el minuto 87...

Fue doloroso. Primero, por las ganas que había de ganar. Vas acumulando ocasiones y no aciertas y, cuando te vuelcas para conseguir ese triunfo, recibes un gol muy al final que te hace perder. Fue doloroso y, además, yo diría que fue justo el momento en el que se crearon las dudas. Fue un tema de dinámica. El fútbol es injusto a veces. Seguro que habrá días en los que no merezcamos ganar y ganemos.

Esta temporada María José Pérez apenas ha jugado unos minutos y pasó por un problema físico que la tuvo al margen unas semanas, y Pisco ha sufrido una lesión de rodilla. Parece que entre las veteranas solo ha resistido usted. ¿Ha cambiado su rol en el equipo por esa ausencia de las otras jugadoras con trayectoria en el club?

Se lo he dicho a ellas. A las más 'viejitas', como yo las llamo. Obviamente es difícil, sobre todo en los viajes. Desplazamientos, hoteles... las echaba de menos porque, al final, con ellas pasaba mucho tiempo. De igual forma, hemos tenido mucha suerte con la gente que ha llegado. Son jugadoras responsables y con sentido de pertenencia a un grupo. Eso es lo que ha hecho que a mí se me haya hecho todo más fácil como capitana. Las nuevas han entendido que, en este equipo, o se trabaja o no hay resultados. Esa es la base del equipo. No creas que debo estar encima de las jóvenes para que trabajen. Aquí prevalece el equipo, cada una asume sus responsabilidad porque todas somos importantes.

¿Nota la brecha generacional? Los tik toks, las expresiones, la manera de comunicarse... Debe haber mucha diferencia.

Eso va un poco en la personalidad de cada una. Hay chicas que son más bromistas y más extrovertidas y otras que, aun siendo jóvenes, son un poco más serias e introvertidas. No va tanto con la edad. Lo que sí trato de inculcar con el ejemplo es que ellas hagan suya la cultura del esfuerzo. Deben entender lo que ha costado estar donde estamos ahora, por eso deben valorarlo y seguir trabajando porque nada llega por casualidad.

Llegó al entonces Granadilla en la 16/17, por lo que tiene mucha experiencia en el club. ¿Tiene un feeling especial con esta temporada?

El paso que hemos dado ha sido grande. Entrenar aquí y poder jugar en el estadio son cosas fundamentales. También la visibilidad que estamos teniendo es clave. Creo que es una responsabilidad que tenemos, la de ser un equipo profesional y cercano con la gente a la vez. Estar cerca de los aficionados, de los niños y las niñas... esa parte es muy importante porque la gente cada vez se acerca más a nosotras.

Ya la conocen por la calle, la reconocen como futbolista.

Sí. Sí. Hay mayor interés por el fútbol femenino. Eso, que ha sido trabajo de todas, es importante. Este año se está notando y nosotras hemos asumido la responsabilidad que conlleva.

¿Empuja el escudo del CD Tenerife?

Empuja. Luego, el aficionado que se acerca al fútbol femenino por primera vez, normalmente repite. Intentamos transmitir la personalidad aguerrida que tiene el equipo, por eso enganchamos.

Volviendo a su trayectoria en el club, ya es la futbolista con más partidos en la élite en la historia del Costa Adeje. Esta temporada ha adelantado a Pisco y a María José.

No lo sabía. Les diré que me deben un desayuno [se ríe].

Además, ha jugado como titular en todos los partidos, 268, y los ha completado casi todos. Es un dato excepcional. ¿Cómo se explica?

Lo primero es que he tenido mucha suerte con las lesiones. He tenido compañeras que han pasado por procesos largos y eso te trastoca. También ha sido importante haber disfrutado de la confianza de todos los entrenadores y cuerpos técnicos que hemos tenido en los últimos años. ¿Qué tengo? Pues algo debe haber... Yo creo que el ímpetu. Lo competitiva que soy, tanto entrenando como en los partidos. Es que me gusta trabajar, me gusta ganar y, sobre todo, soy muy, muy competitiva. Soy una guerrera. Estos últimos años es cierto que me he dedicado un poco más a mí misma y a mi cuidado personal. También por el tiempo. Antes trabajábamos y ahora ya somos profesionales, eso te permite tener más tiempo para cuidarte.

Esta temporada ha jugado todos los minutos de todos los partidos. Es la única jugadora del equipo y una de las pocas de la Liga. ¿Hace algo especial para cuidar el físico?

Hace unos años comencé con un entrenador personal que me ha ayudado mucho a trabajar ciertos aspectos condicionales que antes tenía un poco más mermados. La alimentación también es importante. Cada vez me cuido más y cada año que cumplo es un kilo menos de peso.

Patri Gavira, durante el duelo entre Costa Adeje y Real Madrid. / Arturo Jiménez

¿Cuáles el objetivo para esta temporada?

El objetivo es no ponernos techo. El equipo sabe que el primer objetivo siempre es mantener la categoría. Por la dificultad y por la responsabilidad de cumplir con todas las pequeñas que vienen detrás. ¿A partir de la salvación? Ser ambiciosas y no ponernos techo. El equipo está siendo capaz de competir contra cualquiera.

¿Y el suyo? Si el equipo no debe ponerse techo, ¿se pone usted un límite de tiempo? Tiene contrato hasta 2027...

Yo, de momento, no me planteo nada. Sé que tengo contrato hasta 2027, pero no cómo estaré entonces. Actuaré en función de lo que me vaya pidiendo mi cuerpo. Lo que si tengo claro es que, por lo competitiva que soy, tendré que verme a buen nivel para seguir jugando. No me permitiría pasar el rato. Ahora mismo voy año a año porque me encuentro bien en todos los sentidos.

¿Quiere decir eso que tiene claro que el Tenerife Femenino será su último club?

Aunque nunca se sabe, yo te diría que sí. Hay jugadoras que salen y se retiran en algún país exótico, o vuelven a su pueblo... Lo que pasa es que yo siento a este club como mi casa.

A ver si la pongo en un pequeño aprieto. En este parón por selecciones tampoco ha habido ninguna futbolista del Costa Adeje en la lista de Sonia Bermúdez para la selección española. No se trata solo de usted, también de jugadoras más jóvenes como Natalia Ramos o Paola, que están sobresaliendo. El caso es que no hay manera. ¿No les fastidia que esa puerta parezca estar cerrada?

Bueno, yo creo que acabará llegando. Sobre todo para ellas, que son más jóvenes y lo están mereciendo. Hacen un gran trabajo. La temporada de jugadoras como Natalia, Noelia o Paola está siendo muy buena. Aunque sea de reojo, estoy segura de que Sonia está mirando. Ojalá les den la oportunidad porque son jugadoras que se lo merecen. Especialmente por el trabajo diario que hacen.