Elba Vergés y su gol al Atlético: «Estaba en el área para pescar»

Su misión principal es defender, proteger a la portera, evitar goles. Pero tiene experiencia de sobra para saber que en el área contraria también puede ser útil. Lo demostró marcando el 1-0 en el encuentro del domingo ante el Atlético. «Clau hizo un jugadón y yo estaba ahí para pescar; me gusta estar lista para eso», contó a los canales del club durante la visita que realizó el Costa Adeje a la planta de Coca-Cola Europacific Partners en Canarias, situada en Tacoronte.

La jugadora catalana aseguró que «se encara de manera diferente una semana» después de lograr un triunfo, sobre todo si es el primero de la temporada en casa. «Hay una energía especial», añadió orgullosa por el partido tan «serio» que realizó el Costa Adeje en la duodécima jornada de Liga.

Después de descansar el fin de semana que viene, las blanquiazules visitarán al Barcelona el 6 de diciembre. Elba no descarta «rascar» algo en el Johan Cruyff. «Es el rival más difícil y es muy complicado rascar puntos allí, pero lucharemos para ver si podemos sacar algo en el Johan Cruyff», dijo.