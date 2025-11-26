Carlota Suárez, del Costa Adeje, nominada a Jugadora del Mes de la Liga F

Ni el Costa Adeje Tenerife Egatesa ni sus futbolistas (entre ellas Carlota Suárez) no pasa desapercibido en el panorama nacional. El combinado blanquiazul, quinto clasificado de la Liga F con 23 puntos y radiante al parón tras vencer por 2-1 al Atlético de Madrid, se encuentra a solo un punto del cuarto puesto (lo marca el propio Atlético) y tres de la Liga de Campeones, privilegio que marca el Real Madrid con 26 unidades.

Los números de Carlota

Colectivo al margen, numerosas son las individualidades que están rindiendo a un altísimo nivel en este inicio de campaña. Entre ellas destaca, por ejemplo, la recién llegada Carlota Suárez, máxima artillera del equipo que dirige Eder Maeste. Suárez, de hecho, ha sido nominada al premio a la Mejor Jugadora del Mes de la Liga F. En una nómina en la que se encuentran siete candidatas, la delantera compite con Caludia Pina (FC Barcelona), Caroline Weir (Real Madrid), Fiamma Benítez (Atlético de Madrid), Inma Gabarro (Sevilla), Ane Azkona (Athletic Club) y Ainoa Campo (Espanyol).

En un noviembre que concluyó para la Liga F el pasado fin de semana (esta semana hay parón por selecciones), la ex del INAC Kobe Leonessa japonés acumula 272 minutos repartidos en cuatro partidos. Carlota marcó gol frente al Levante (victoria por 2-4), el Madrid CFF (triunfo por 0-2) y el Granada (empate a dos en el Heliodoro). Además, forzó un penalti en el 2-4 del Ciutat de Valencia y asistió a Bicho en el segundo tanto del pasado domingo ante el Atlético. Participación directa en cinco tantos. Los mismos que lleva en todo el curso, siendo así la pichichi del equipo. Suárez participado en todas las jornadas, fue suplente en las dos primeras y titular en todas hasta el sábado, cuando unas molestias la sacaron del once, pero no impidieron que contara con minutos en la recta final del duelo. En total, 724 minutos en 12 citas.

Carlota, durante el duelo frente al Granada en el Rodríguez López. / Arturo Jiménez

Carolina Ferrera, con la Sub 17

Al margen del reconocimiento al gran momento de forma de Carlota –haya o no galardón–, el club celebró ayer la convocatoria internacional de una de sus más destacadas promesas, Carolina Ferrera.

La jugadora del CD Tenerife Femenino sigue siendo protagonista en las convocatorias de la Selección Española Sub 17. La joven centrocampista canaria ha sido citada para disputar la ronda 1 de clasificación para el Campeonato de Europa femenino Sub 17 que tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre en Portugal.

El campeonato

La cita agrupa en la misma sede a las selecciones de España, Portugal, Hungría y Bulgaria. El equipo nacional se medirá a Bulgaria, Hungría y Portugal, en busca de la clasificación para la ronda 2 que se disputará en mayo en el que las españolas, de llegar, buscarán un billete para la fase final.

La convocatoria de Carolina Ferrera representa para el Costa Adeje «un motivo de orgullo». La entidad valora su llamada como la prueba de que la futbolista «continúa consolidándose entre las mejores de su generación».