Un objetivo controlado en noviembre

No es que sea algo matemático ni que se deba dar la temporada por archivada, pero el Costa Adeje ya ha sumado un número suficiente de puntos para tener su objetivo básico controlado. Su continuidad en la Liga F es virtual y el calendario va por la duodécima jornada. O lo que es lo mismo, todavía quedan 18 partidos por delante. Una meta cruzada en noviembre. Vía libre para establecer otros desafíos.

Después de lograr el primer triunfo del curso en el Heliodoro Rodríguez López en el sexto intento, gracias a un 2-1 al Atlético de Madrid, el equipo entrenado por Eder Maestre llegó a los 23 puntos, una cifra que, en condiciones normales, garantiza la continuidad en la máxima categoría. El club tinerfeño lleva once campañas en este nivel, todas seguidas a partir del ascenso conquistado en 2015. Y seguirá sumando. Las referencias de otras ediciones de esta competición son un claro aval. Sin ir muy lejos, en la Liga F anterior, el Betis descendió como antepenúltimo con 23 puntos. En la 23/24, el listón estuvo un poco más alto, pero no demasiado. Lo puso el Villarreal al bajar con 25. En resumen, desde que el equipo blanquiazul participa en Primera División, la puntuación del descendido mejor clasificado ha oscilado entre los 18 del Oiartzun en la 16/17 y los 25 del Málaga y el Villarreal en la 18/19 y la 23/24. Hay un par de excepciones. En la temporada de debut del CDTenerife –en aquel momento, Granadilla– en la principal categoría, la 15/16, bajaron dos conjuntos muy descolgados, el Oviedo Moderno (11) y el Collerense (10). Es algo que no ha vuelto a pasar. Yluego, en la 20/21 se amplió el número de participantes por la suspensión de la Liga la 19/20 como consecuencia de la pandemia del Coronavirus. En la 19/20 no se produjo ningún descenso y en la 20/21 coincidieron 18 equipos, por lo que el total de descendidos pasó de dos a cuatro. De ahí que el Deportivo cayera a Segunda División con 29 puntos siendo el cuarto equipo por la cola.

Sin la necesidad de tener que mirar a la parte baja de la tabla, el Costa Adeje llega al paréntesis del calendario, abierto para que la selección Española dispute la final de la Liga de Naciones ante Alemania –este viernes se jugará la ida y el 2 de diciembre la vuelta en casa–, con la ventaja de poder circular entre los mejores de la Liga F. Su próximo rival, el Barcelona –6 de diciembre a domicilio– es líder con 33 puntos. A continuación, Real Sociedad (27), Real Madrid (26), Atlético (24) y Tenerife (23). Las blanquiazules tienen argumentos para plantearse la posibilidad de pelear por hacerse con una de las plazas que conducen a la previa de la Champions League. La tercera es la más cercana (Real Madrid), está a la distancia de una victoria.

Las voces del vestuario

Con tanto trabajo adelantado, ¿qué retos se marcan en la plantilla? A lo largo del curso, las jugadoras han ido compartiendo unos planes colectivos que se prestan a la introducción de matices. Por ejemplo, Paola Hernández se planteaba el propósito de «superar la clasificación de la temporada pasada», es decir, el sexto puesto –se está cumpliendo–, ya que el tinerfeño es un «equipo ambicioso». Su compañera Aleksandra Zaremba, otra jugadora de la casa, insistía en que el «objetivo claro» era el de la permanencia. Y las fichadas por el club el pasado verano se mueven entre la prioridad de amarrar la salvación y mirar mucho más arriba. Elba Vergés aporta la visión de la futbolista veterana. «Sabemos que el Barcelona es el candidato a ganar el título de Liga. Luego, el Real Madrid y el Atlético vienen haciendo buenas temporadas. A partir de ahí nos quedaría estar cerca de la zona Champions, pero eso sería aspirar a mucho. Lo mejor es tener los pies en el suelo», resume la central catalana. Por su parte, Ari Arias confiesa que, por su mentalidad ganadora, apuesta por dar un «paso adelante» en función de lo que vaya pasando en el «día a día». Y la también atacante Carlota Suárez considera que la liberación por no tener la obligación de estar cerca de los clubes más potentes, podría ser una ventaja. «Aquí tienes presión por jugar bien y por sumar la mayor cantidad de puntos posible, pero nunca se sabe...», reflexiona la viguesa.

Sakina Ouzraoui recuerda que «el objetivo del club es siempre el mismo, lograr la permanencia en Primera, seguir en la Liga F». Pero apunta que el desarrollo de las temporadas son las que acaban poniendo a cada participante en su sitio. «Sentimos que estamos haciendo las cosas bien: la preparación en verano fue muy buena, notabas el trabajo del equipo y del staff... Si estamos entre los cinco primeros clasificados, es porque lo merecemos. Siempre se puede estar un poco más arriba, pero estamos donde estamos e intentaremos ir a más», garantiza la jugadora internacional por Marruecos.

La segunda mejor campaña

Pase lo que pase, la puntuación obtenida por el Costa Adeje después de los doce primeros partidos de Liga F es la segunda más alta del club desde el ascenso celebrado en 2015 –en el mismo tramo del calendario–. El récord está en los 27 puntos sumados por el Granadilla en el curso 20/21, con Francis Díaz como entrenador. El equipo acabó sexto en una Liga de 18 participantes y no de 16, como ahora.