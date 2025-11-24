Bicho, un gol para "soltar la rabia"

Claudia Iglesias de la Cruz fue una de las triunfadoras del Costa Adeje en un partido especial, el que le proporcionó al equipo el primer triunfo de la temporada 25/26 en el Heliodoro Rodríguez López. Bicho, que es como se conoce a esta futbolista madrileña, entró en el campo en el minuto 72, sustituyendo a Bernadette Amani, y apenas tardó unos segundos en batir a la portera del Atlético y ampliar la ventaja local en un duelo que terminó con 2-1.

Con ello no solo acercó a su equipo a la ansiada victoria en casa ni sintió una carga emocional añadida por tener enfrente a su club de formación y con el que pudo debutar en Primera División en 2021. También compensó su falta de protagonismo en el presente ejercicio. Y es que, hasta la cita del pasado domingo, solo había intervenido en tres partidos, siempre como suplente y sin llegar a completar la media hora de juego sumando todos los minutos. Tuvo un rato en la fecha inaugural, la del empate en Lezama (0-0), repitió en el 0-4 en el campo del Sevilla y también pudo actuar en el claro triunfo logrado en la casa del Alhama. Claudia aprovechó su estreno en el Heliodoro para reivindicarse.

La opinión de Eder Maestre

En realidad, ya sabía lo que era jugar en el estadio santacrucero. Vivió esa experiencia la campaña pasada con motivo de la visita del Barcelona a la Isla (0-2). Ese curso, el de su debut en el Costa Adeje, fue diferente para ella. Con el mismo entrenador, Eder Maestre, intervino en 28 encuentros de Liga –19 de inicio– y aportó dos tantos, ambos en el campo municipal de Adeje, uno al Sevilla y otro al Espanyol. El técnico reconoció que le produjo una «satisfacción absoluta" que Bicho fuera la autora del segundo gol del duelo con el Atlético. "Nos dio muchísimo la temporada pasada y, por circunstancias, no ha estado gozando de minutos este curso", explicó refiriéndose a las decisiones técnicas que han puesto por delante a otras centrocampistas, y también a la conveniencia de mantener un bloque que había iniciado la Liga F con resultados positivos. "Pero queríamos darle una oportunidad por lo que estábamos viendo de lunes a viernes", añadió Eder Maestre.

Claudia se sintió "súper contenta" por haber contribuido a conquistar, al fin, un triunfo en el Heliodoro, y también por haber tenido presencia sobre el césped, porque "lo que toda jugadora necesita es sentirse futbolista". Emocionada por lo vivido el domingo, reconoció que pudo "soltar la rabia" acumulada durante semanas por ver que "el trabajo diario" no se veía recompensado los fines de semana. "Parece que trabajamos solo los 90 minutos de los partidos, pero hay mucho detrás", recordó sin ocultar su satisfacción por haber notado que sus compañeras estaban "incluso más felices" que ella. Fue un instante compartido con una afición que venía de "sufrir" con el equipo porque no había manera de vencer en el Rodríguez López. Dos empates a cero con el Espanyol y el Real Madrid, una derrota con el Eibar, un par de 2-2 con el Badalona y el Granada... Hasta el reciente 2-1 al Atlético.

El golpe en la mesa

"Teníamos que dar un manotazo encima de la mesa", afirmó Bicho, que ya estaba echando en falta que los rivales se dieran cuenta de que les iba a resultar más "difícil" de lo previsto puntuar en el Heliodoro. "Venían con la sensación de que podían llevarse algo", dijo con la esperanza de que el Costa Adeje siga "en la misma dinámica", porque "ni antes" eran "tan malas" ni ahora "tan buenas por haber ganado el primer partido en casa".

Con Bicho y con Elba Vergés, que firmó el 1-0 el domingo, ya son trece las blanquiazules que han marcado en la Liga F 25/26. La lista también incluye a Carlota Suárez (5), Natalia Ramos (4), Sakina (2). Aithiara (2), AleksandraZaremba, Paola Hernández, Amani, Iratxe, Clau, Castelló y Gramaglia (1). n