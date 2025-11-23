Carpetazo del Costa Adeje a su mala racha en el Heliodoro

El Costa Adeje acabó con la losa psicológica de no ganar en el Helidoro después de cuatro empates y una derrota en el balance que reunía en el coliseo blanquiazul. Dominador y más efectivo cuando pudo definir, el equipo de Eder Maestre firmó una victoria de prestigio ante un Atlético sin pegada que oponer a los goles de Elba Vergés y la excolchonera Bicho.

El sexto triunfo del curso del Costa Adeje le acerca aún más a la tercera plaza de la Liga F–a tres puntos del Real Madrid– y a la ilusión por alcanzar uno de los puestos que le permitiría jugar competición europea la próxima temporada. Todavía con dos tercios de campeonato por jugarse, el cuadro isleño acumula puntos y crédito por su juego indefectiblemente ofensivo, máxime tras romper esta suerte de maleficio que le perseguía en su primera campaña como inquilino habitual del Helidoro.

La salida del Costa Adeje fue lo briosa que se esperaba, otra vez empeñado en percutir con Sakina por la banda derecha buscando un remate en llegada de Amani o una franca de Gramaglia en boca del área. Con todo, el primer aviso serio lo firmó Castelló (11’) con un tiro desde la frontal que obligó a Lola Gallardo a emplearse a mano cambiada para enviar a córner.

Solo un minuto después llegó el premio al despliegue local a la caza de un tanto. Todo arrancó con un lío montado por Clau Blanco en la esquina diestra del área, desde donde sirvió una pelota mansa que cazó con un cabezazo peinado espléndido Elba, imposible para Lola por la anticipación de la central.

El 1-0 descolocó a un Atleti sin argumentos de ataque casi hasta que llegó el descanso. Por el camino siguieron cayendo las ocasiones locales, así la de Amani en carrera con un disparo ligeramente desviado (15’) o el remate mordido de Gramaglia (28’). Consumido un tercio, el equipo de Víctor Martín se hizo con un dominio territorial sin letalidad que permitió a las locales irse al descanso en franquía.

Maestre mantuvo su once tras la pausa y Martín trató de corregir la indecisión de su zaga con los relevos de Alexis Fernández y Menayo. El Costa Adeje siguió indesmayable para cerrar el marcador y el Atlético, inoperante, solo rozó el empate con la oportunidad de Synne Jensen cumplido el minuto 60, cuando Clau Blanco llegó a tiempo de molestar la resolución de la atacante noruega.

El primer movimiento de piezas del técnico vasco obró milagroso para el Costa Adeje. Adentro Carlota y Bicho. Entre ambas se aliaron para el segundo gol local, un medio taconazo de la gallega que encontró a la excolchonera habilitada y con tiempo ante Lola pare resolver con temple. El primer tanto de Bicho en el curso, en su cuarta aparición desde de la suplencia, hizo justicia a su esfuerzo.

Con dos goles de renta, el público entregado y el refresco en la media punta de Paola Hernández, las albiazules disfrutaron de un último sexto más cómodo, tan inesperado como justo para los merecimientos de cada uno. El gol postrero de Gaby, ya con el tiempo de prolongación consumido, no dio para más que un maquillaje del resultado.

Con una semana de margen extra por el compromiso del equipo nacional en la final de la Liga de Naciones, el Costa Adeje tratará de cuestionar el imposible de puntuarle a domicilio al Barcelona.

Costa Adeje Tenerife: Noelia Ramos; Cinta, Elba Vergés, Patri Gavira; Aleksandra, Amani (Bicho, 72’), Natalia Ramos, Castelló, Clau Blanco; Sakina Diki (Paola Hernández, 83’) y Gramaglia (Carlota, 72’). Atlético: Lola Gallardo; Alexia Fernández (Xenia Pérez, 46’), Lauren (Menayo, 46’), Lloris, Medina (Otermin, 76’); Bartel, Gaby, Fiamma (Sheila, 76’); Luany, Amaiur Sarregi y Jensen (Risa, 68’). Goles: 1-0, m. 12: Elba Vergés. 2-0, m. 73: Bicho. 2-1, m. 98: Gaby. Árbitra: Elena Peláez Arnillas (Comité de Castilla y León). Tarjeta amarilla a Amani y Noelia Álvarez; Alexia, Lauren y Xenia Pérez. Incidencias: Estadio Heliodoro Rodríguez López con 2.813 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de todas las víctimas de violencia machista.