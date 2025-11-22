Patri Gavira ya es leyenda del Costa Adeje Tenerife

Una leyenda con letras escritas en blanco y azul. Patri Gavira ya es la futbolista con más partidos en la élite en la historia del CD Tenerife Femenino. La veterana zaguera gaditana, que llegó a la Isla hace casi una década, en verano de 2016, suma 267 partidos entre la máxima categoría y la Copa de la Reina con la camiseta del representativo femenino.

Gavira, ahora con 36 años, cuenta en su hoja de servicios con multitud de registros que avalan su excelente rendimiento, su compromiso y liderazgo (es una de las capitanas desde hace ya varias campañas y tiene contrato hasta 2027) y una inquebrantable fortaleza física. Ingredientes idóneos para la receta de una profesional que es historia de la entidad.

El dato más salvaje

Transcurridas las 11 primeras jornadas de la 25/26, Gavira alcanza las 267 apariciones con el ahora Costa Adeje Tenerife Egatesa (antes Granadilla). Del total 251 partidos de Liga y 16 en Copa de la Reina, todos los de este curso ya con el escudo del CD Tenerife en el pecho. Entre sus guarismos, además de los 13 goles que ha anotado y las dos únicas tarjetas rojas que ha visto (ambas en la 18/19), sobresale el porcentaje de los partidos en los que la defensora ha sido titular: un descomunal 100%. 267 titularidades en 267 partidos y, por cierto, 254 de principio a fin (un 95%). Un registro salvaje.

Siempre prolífica

Destaca también la gran cantidad de duelos disputados por curso. Patri nunca ha bajado de 20 compromisos por campaña. En la 19/20, la que menos, la cifra se quedó en 22. Aquella temporada la Liga se cortó tras 22 jornadas por la dichosa pandemia de coronavirus. Gavira jugó 21 choques en la Primera Femenina y uno en Copa.

En la carrera por el primer puesto en partidos de élite con el club completan el podio dos futbolistas que también forman parte de la actual plantilla que dirige Eder Maestre: Raquel Peña, Pisco, y María José Perez. La grancanaria, inédita esta temporada por una lesión de rodilla, acumula 262 partidos. La tinerfeña, en 256. A la segunda y la tercera de la tabla de la élite, eso sí, hay que reconocerles que ya formaban parte del histórico elenco que logró el ascenso a Primera en junio de 2015.

Pleno de 990

Ya en la actual edición de la Liga F, escenario desde el que Patri Gavira ha dado asaltado la primera posición en la clasificación de apariciones con el club tinerfeño, sobresale a estas alturas que la capitana ya es la única futbolista de toda la plantilla que ha jugado absolutamente todos los minutos de competición. 990 minutos (descuentos aparte) en 11 partidos. A Gavira la siguen Elba Vergés, con 980, Natalia Ramos y Aleksandra, con 976, y Amani, con 917.

Es más, solo tres futbolistas de campo de toda la Liga F mantienen el pulso a la blanquiazul. Sandra Villafañe, del Madrid CFF, Nerea Nevado, del Athletic, y Bélem, del Eibar. Villafañe tiene 19 años, uno menos que Bélem (20) y cinco que Nevado (24). Gavira es, de largo, la más veterana de todas.