Eder Maestre reconoce que al Costa Adeje le pesa la "losa emocional" de no haber ganado en casa

El Costa Adeje, contra el Atlético de Madrid (domingo a las 12:00 en el Heliodoro Rodríguez López) y contra una «losa», la de no ganar en casa. Un lastre emocional que está empezando a cruzar «la barrera de lo anímico», según ha reconocido en sala de prensa el técnico Eder Maestre. «No es un tema se esté empezando, siento que se puede empezar a hacer bola. En casa se nos están escapando situaciones. No es que el equipo no rinda bien, es que se le están escapando situaciones que fuera estás pudiendo cerrar», reflexionó el preparador blanquiazul.

El entrenador del Tenerife Femenino recordó que el cuadro insular es el equipo menos goleado de la competición y solo ha encajado una derrota, en la Isla frente al Eibar, en un partido en el que el equipo contrario marcó gol en su única llegada al área. «Contra el Levante concedimos dos goles, contra el Granada concedimos dos goles y son situaciones que... no son cosas que estemos viviendo fuera. Lo estamos sufriendo en casa. Tengo totalmente claro que, viendo cómo entra en el equipo, cómo se están desarrollando los hechos, hay una barrera emocional ahí. El equipo quiere agradar y hay una losa emocional. Las jugadoras no son robots. Vamos a ver si somos capaces de desbloquear cuanto antes esa situación porque no tengo ninguna duda de que, en cuanto llegue la primera, vivamos el Heliodoro con una energía diferente», auguró el técnico.

Multitud de lesiones

Maestre, además de tener que tratar de ayudar sus futbolistas a convivir con la ansiedad de necesitar un primer triunfo como locales, está teniendo que lidiar con un importante número de lesiones, una situación que empieza a «acumularse». En la enfermería, además de Pisco por lesión de larga duración, se encuentran María José Pérez, María Estella por una bronquitis, Yerliane Moreno por una rotura muscular e Iratxe con un problema de tobillo. «Fatou sigue con pruebas musculares y tampoco tenemos claro si podré llegar para el partido. Hay una situación delicada. Se nos han juntado varias bajas de media duración con algunas que ya teníamos. Tenemos la esperanza de que las que tenemos un poquito entre algodones puedan llegar. Es lo que puedo decir», se detuvo el míster para evitar dar el nombre de alguna de las futbolistas cuya presencia este domingo no es segura.

Iratxe, una de las bajas seguras para el partido entre Costa Adeje Tenerife y Atlético de Madrid. / Liga F

El Atlético, un oponente de nivel

En frente, un Atlético que «históricamente es de los llamados a pelear por ser el mejor de los mortales», siempre después del por ahora inalcanzable FC Barcelona. «Han apostado por un tipo de plantilla diferente, tal vez un poco más joven, talento emergente que contrasta con una idea de juego mucho más fresca en cuanto a posesiones más largas y un juego de posición bastante más marcado. Es un equipo con jugadoras de muchísimo talento, mezclan la ilusión de la juventud con una propuesta que creo que también engancha porque hay que reconocer que juegan muy bien y consiguen eficacia a través de un juego vistoso que, seguramente, nos toque sufrir», apuntó el vasco.

La clave, por tanto, pasa por una buena respuesta colectiva. El Costa Adeje debe ser «más equipo que nunca» y tomar como referencia sus grandes actuaciones como Real Madrid, Athletic, Real Sociedad y Madrid CFF. «Si el equipo es solidario en esfuerzos, cree en el plan y acompaña ese puntito de suerte, seremos capaces», concluyó con esperanza el entrenador.