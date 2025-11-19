Sakina: "Más que una pasión, el fútbol es para mí un estilo de vida"

Sakina Ouzraoui Diki (Barcelona, 29/8/2001) analiza el momento en el que se encuentra el Costa Adeje, reflexiona sobre lo mucho que le está costando al equipo ganar su primer partido como local y repasa algunos momentos de una carrera que incluye una participación en un Mundial y otra en una Copa África con Marruecos. De sus palabras se desprende la conclusión de que está viviendo su mejor etapa como futbolista. Pero no se conforma.

¿Qué pensó al ver que se escapaba otro partido sin poder ganar en el Rodríguez López después de ir venciendo por 2-0 al Granada?

Fue un punto agridulce. De todos los que hemos jugado en casa, fue el partido que mejor llevábamos, y lo digo porque llegamos a tener una ventaja de dos goles. Y cuando ves que termina en empate, se te cae el mundo. En mi caso, con más razón, porque tuve una ocasión clara para marcar el 3-1. Viví los últimos minutos en el banquillo. En ese momento pensé que nunca iba a llegar la victoria en casa, pero, en realidad, estoy segura de que sí. A veces, lo bueno se hace esperar. Pelearemos.

¿Es una cuestión mental?

Estamos haciendo las cosas muy bien a domicilio –16 puntos de 18–, pero creo que ganar en casa tiene un valor más sentimental, aunque valga lo mismo, tres puntos. Queremos compartir ese momento con la afición, que siempre está ahí y nos empuja. Sentimos que le estamos fallando un poco a la gente, pero no es por no querer. Sé que todas las jugadoras y el staff técnico queremos esa victoria más que nadie, pero se nos está complicando. De todos modos, estoy segura de que llegará.

¿Influye mucho la voluntad de agradar en la temporada en la que están siendo locales en el estadio?

No es que estemos más estresadas por esa razón, pero a veces pasa que cuando deseas mucho algo, esa cosa se pelea contra una. Desde mi punto de vista, creo que estamos jugando mejor en el Heliodoro que fuera, solo que ese juego no nos está dando frutos, por ahora. Pero en el estadio estamos ofreciendo un fútbol muy bonito y hemos merecido ganar cada partido. Pero ese resultado no llega y, al final, ¿de qué nos sirve jugar bien si no ganamos?

No lo cambiaría por jugar como local en el municipal de Adeje...

El campo de Adeje no tiene nada que ver con el Heliodoro. No se compara. Para mí, aquello no era fútbol. Era un campo en el que estaba todo más cerca, era pequeño. Sentías que estabas jugando en el barrio. El Heliodoro no tiene nada que ver con eso. Es verdad que en Adeje ganábamos más:la temporada pasada era al contrario, nos iba mejor en casa que fuera. Pero tenemos que quitarnos esa parte de nuestras vidas porque ya somos profesionales, estamos avanzando, el fútbol femenino está evolucionando y creo que no vamos a jugar nunca más en campos de ese tipo.

El sexto intento de ganar en casa será este domingo ante el Atlético. ¿Algún presentimiento?

La victoria va a llegar y, seguramente, será cuando menos se espere. ¿Por qué no este domingo? Estamos haciendo una buena temporada y el Atlético es un rival directo, lo puedo decir, estamos más o menos con los mismos puntos –24 y 20–. Es un equipo grande, por su historia, pero lo podemos pelear y vamos a intentar ganar. Espero que sea la primera en casa. De esa forma le devolveremos la felicidad a la afición.

Porque en las visitas es todo diferente. Ganan e incluso golean.

Es de locos. Lo que estamos haciendo es muy grande. Estamos muy bien. El trabajo que están haciendo el míster y el staff, es muy profesional. La verdad es que estamos muy bien. Solo que las victorias sí están llegando fuera de casa. Y es algo que tiene mucho valor.

¿Ha calculado cómo estaría la clasificación con una o dos victorias del Tenerife en el Heliodoro?

La verdad es que sí lo he pensado y lo he hablado con las compañeras, no voy a mentir. Con los triunfos que se nos han escapado en casa, estaríamos muy arriba. Pero estamos muy contentas y agradecidas. No olvidemos que somos un club humilde y cuáles son los objetivos con los que partimos. Estamos ahí, con los mejores clubes de Europa. Seguiremos trabajando para crecer.

Hablando de objetivos, ¿a qué aspiran ahora realmente?

Al principio, nunca sabes cómo va a ir una temporada. El objetivo de nuestro club es siempre el mismo, mantenernos en Primera, seguir en la Liga F. Ya son once temporadas seguidas en la máxima categoría y eso es algo histórico. Cuando empieza una temporada, una no sabe qué van a hacer los demás equipos. Pero nosotras sentíamos que estábamos haciendo las cosas bien: la preparación fue muy buena, notabas el trabajo del equipo y del staff... Si estamos entre los cinco primeros clasificados, es porque lo merecemos. Siempre se puede estar un poco más arriba, pero estamos donde estamos e intentaremos ir a más.

Ha participado en todos los partidos menos en el de la visita al Levante, siempre como titular, ya lleva dos goles...¿Conforme?

Estoy muy bien, soy una jugadora diferente ahora. Tengo mucha más confianza. El pasado verano jugué la Copa África con Marruecos. Fue un torneo en el que me fueron muy bien las cosas. No pudimos ganar el oro, pero sí fuimos finalistas. Yvine con mucha confianza. Ya había aprendido mucho durante la temporada pasada. Fue mi debut en la Liga F. Como jugadora y como persona, soy más grande ahora, por decirlo de alguna manera. Todo, gracias al míster y al staff, que han sido pacientes conmigo y me han dado herramientas para que pueda ser mejor. Estoy teniendo la confianza del club y de los técnicos, de todo el mundo, y estoy intentando devolver todo eso en el campo. Es verdad que pude resolver el triunfo en el partido ante el Granada con una ocasión que tuve para marcar, pero tampoco soy una jugadora que se obsesione con los goles. Si hubiéramos ganado, me habría olvidado de esa acción. Y claro, al empatar, sí me siento un poco culpable. Pero no soy una jugadora que piense tanto en eso: con asistir y ayudar al equipo, soy feliz. Mis objetivos son siempre colectivos. Estoy bien con lo que estoy haciendo en el inicio de la temporada y espero seguir así.

¿Siempre fue atacante?

Sí, y de jugar en los extremos. Empecé en Bélgica y poco a poco fui evolucionado, siendo cada vez mejor. A día de hoy sigo aprendiendo para intentar ser mejor futbolista.

Empezó su carrera en Bélgica pero nació en Barcelona.

Nací en Hospitalet de Llobregat (29/8/2001). Mi padre perdió su trabajo y mi madre era la única que tenía ingresos, y para no dejarla sola, nos fuimos todos a Francia, donde se nos complicó la cosa. Después nos trasladamos a Bélgica, que fue donde ya viví el resto de mi adolescencia y donde empecé a jugar al fútbol y me dieron la oportunidad de ser la futbolista que soy ahora.

¿Cómo recuerda sus primeros contactos con el fútbol?

En Barcelona hacía gimnasia artística;nada que ver con el fútbol. Al llegar a Bruselas busqué algún club para poder seguir practicando gimnasia, pero no encontré ninguno. Sí había jugado alguna vez al fútbol, pero con mi hermano, con mis primos... Lo hacía en la calle, como muchas chicas, porque el fútbol femenino en ese momento no era como el de ahora. Las únicas opciones que teníamos eran las de jugar en la calle, en el parque, en el colegio... Y un buen día, un profesor me comentó que jugaba muy bien y me preguntó si no estaba en ningún club. Ahí me planteé buscar un equipo y así empecé mi carrera.

Dice que el fútbol femenino en sus comienzos no era como el de ahora. En realidad, tampoco han pasado tantos años. Ha sido partícipe de un crecimiento enorme.

He tenido la suerte de nacer en una época en la que ha cambiado todo, que es algo que otras compañeras no han podido disfrutar. El fútbol femenino ha cambiado una barbaridad en poco tiempo. Ha evolucionado un montón cada año. Por ejemplo, aquí pasamos de Adeje al Heliodoro, que es un gran cambio.

Volviendo a su trayectoria antes de llegar a Tenerife, en ese camino destacan clubes como el Anderlecht y el Brujas.Nada mal.

Empecé en un club humilde, el RWDM Brussels, al que la UEFAle había dado un premio por ser el que más jugadoras tenía en Europa, unas 600. De ahí pasé al Anderlecth, que es un gran club. Me fui con cinco títulos de Liga, una Copa de Bélgica... Además, jugamos Champions y marqué un gol en la fase de playoff. También estuve un año en Brujas. Pero el fútbol de allí no es como el de aquí. Siempre he tenido un fútbol muy español. Nací en Barcelona y eso se lleva dentro. En Bélgica me decían que tenía un juego que no era de allí. Pero tenía que adaptarme.

¿El suyo era menos previsible?

Allí se practica un fútbol más del tipo inglés, más físico... En el Anderlecht no tuve la oportunidad que necesitaba para expresarme. Por eso siempre quise volver a España.

Y apareció el Tenerife.

Desde que empecé a jugar en Bélgica siempre tuve la idea de venir a España y devolver el fútbol que me había dado mi país, porque naces con eso. Cuando me llamó el Tenerife, me puse muy contenta. Es un club al que venía siguiendo porque en ese entonces estaba aquí una jugadora belga, Jassina Blom, a la que conocía por amigas en común. Cuando recibí la oferta, me puse muy contenta:era la oportunidad de salir de Bélgica y estar en mi país y en la Liga en la que quería estar. La temporada pasada fue de transición. Ahora estoy mucho mejor.

¿Cómo fue la adaptación?

Nunca había estado en una isla, pero me he adaptado muy bien. Y luego, el club es muy familiar. Aparte de todo eso, la gente canaria me parece súper amable. Creo que es muy fácil vivir aquí: tienes sol, buen ambiente... Suelo decir que ya soy una canaria más. Estoy feliz.

Tiene contrato hasta junio. ¿Qué haría si le ofrecieran renovar?

Estoy contenta aquí. Es el club que me dio la oportunidad de estar en Liga F y no lo voy a despreciar, es una de las mejores competiciones del mundo; creo que la mejor.

¿Futbolista y futbolera?

Sí, un montón. Yo he vivido vinculada al fútbol: mi tío fue jugador profesional en Marruecos, mis primos han jugado en equipos de Barcelona, mi hermano lo hace en un club profesional de Bélgica... Estoy rodeada y miro todos partidos. Tengo rivalidad con mi pareja, mi padre, mi hermano... Es mucho más que una pasión, es un estilo de vida.

Es una pasión que le ha permitido ser internacional. ¿Cómo surgió la oportunidad para que debutara con la selección marroquí?

Se me presentó primero la oportunidad de jugar con Bélgica, pero, sinceramente, yo no me sentía belga. Y cuando juegas en un equipo nacional, tienes que sentirlo. Los únicos países por los que quería jugar eran España y Marruecos, que era la opción número uno. Lo llevo en el corazón. Es el país de mis padres, pero también me siento marroquí. Me llamaron de la Federación y me ha ido súper bien. En el primer año ya fui convocada para un Mundial (2023). Lo jugué todo y estuve en el top 10 de mejores regateadoras. Para una jugadora humilde, que no había vivido nada y a la que no conocían ni en su casa, estar en ese ranking con Jenny Hermoso o Salma Paralluelo, fue un sueño. Después jugué la Copa África. Y me fue mucho mejor. Fue la jugadora revelación de esa competición.

¿Qué tiene en el horizonte en su relación con la selección?

Hace cinco años, el fútbol femenino casi no existía en Marruecos. La evolución ha sido tremenda. Ahora, nuestro siguiente objetivo es intentar ganar la Copa África. Se jugará entre marzo y abril de 2026. Me tendré que perder una parte de la temporada con el Tenerife, pero es por una decisión de la FIFA. El presidente Infantino adelantó la Copa África para que no coincidiera con la Copa del Mundo masculina.