Batista: «Ya nos toca ganar en el Heliodoro»

Más que desánimo, en el Costa Adeje se palpa frustración por no haber podido ganar ni un partido en el Heliodoro Rodríguez López esta temporada, después de cinco intentos, pero el equipo también transmite su convencimiento de que el deseado resultado está cada vez más próximo. Puede que llegue el domingo que viene ante un rival del nivel del Atlético de Madrid. Ese es el reto de las blanquiazules.

El presidente del club, Sergio Batista, recordó que «es muy difícil» sacar adelante dos encuentros consecutivos en cancha propio. El Costa Adeje no lo consiguió el pasado fin de semana cuando recibió al Granada (2-2 después de ir ganando por 2-0). «No ganamos el primer partido y esta vez nos toca», afirmó el dirigente sin pasar por alto que el oponente será «el segundo clasificado», un Atlético que «solo ha perdido un partido, en su campo ante el Barcelona».

Con todo esto, destacó que la «ilusión» de las jugadoras no ha disminuido. «Están capacitadas para lograr algo positivo», indicó con el presentimiento que la del domingo será la «fecha soñada».

Batista contó que «la gran preocupación» de las futbolistas no está solo en los resultados, sino en la «impotencia» que sienten por no haber podido «corresponder a toda la gente que acude al estadio a animar y que tiene cada vez más sentido de pertenencia».

El presidente compartió sus impresiones en el acto de la presentación de la empresa Placahome como patrocinadora del partido. Estuvo acompañado por Vicente Marín, gerente de la citada firma, y por las jugadoras Bernadette Amani y Aleksandra Zaremba. Esta última comentó que la cita del domingo será «especial».

La internacional por Polonia recordó que al Costa Adeje se le escaparon «dos puntos importantes» en el tramo final del encuentro con el Granada. «Pensamos que íbamos a poder dedicarle la primera victoria a la afición, pero no pudo ser, y qué mejor manera para hacerlo que ante todo un Atlético de Madrid», planteó satisfecha con la respuesta del público. «Contamos con el apoyo de una afición que está respondiendo de manera espectacular, sentimos su cariño», continuó Aleksandra, una de las titulares fijas para el entrenador Eder Maestre. La jugadora del CD Tenerife considera que sus números son el «reflejo» del trabajo semanal, pero también son el resultado de la confianza del cuerpo técnico del club blanquiazul.