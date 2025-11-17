Natalia Ramos, del Costa Adeje, se destapa como goleadora: ya suma cuatro tantos en la temporada 2025/2026

Sin ser delantera ni tener como cometido principal marcar goles, Natalia Ramos Álvarez (La Laguna, 10/2/99) se está destapando como una de las principales anotadoras del Costa Adeje en la temporada 2025/2026. Sin ir muy lejos, el domingo fue la encargada de poner por delante a las blanquiazules en el partido disputado ante el Granada en el Heliodoro Rodríguez López. Abrió el camino con un 1-0 que luego mejoró Carlota Suárez con el 2-0, antes de que las andaluzas neutralizaran la desventaja para dejarlo en un 2-2.

Natalia ya había estrenado su cuenta en los encuentros de esta Liga F con la Real Sociedad en Zubieta (1-2), el Badalona en casa (2-2) y el Levante en el Ciudad de Valencia (2-4), en los tres casos aprovechando lanzamientos de penalti. El cuarto llegó con una volea desde fuera del área que se le escurrió a la portera del Granada.

Al servicio del equipo

Con cuatro dianas se afianza como la segunda máxima goleadora del Costa Adeje, por detrás de Carlota Suárez, que suma cinco. Aunque habría cambiado su acierto por un triunfo frente al Granada, Ramos reconoce sentirse "personalmente muy contenta" por haber contribuido con un tanto. "Trato de mejorar y de crecer cada día para sumar registros diferentes", comenta poniendo al servicio del colectivo "todo lo que sirva para ayudar". Esta vez, a modo de ventana para rematar a puerta sin pensarlo dos veces. "Tuve una ocasión en el borde del área, tiré y entró", resume la centrocampista tinerfeña. Laura Sánchez hizo el amago de agarrar la bola, pero sin llegar a impedir que siguiera su camino hacia la red.

Natalia tratará de repetir ante un rival al que todavía no ha podido batir, el Atlético. Será el domingo que viene, de nuevo en el Heliodoro. Desde que firmó su primer gol en Primera División, el 31 de enero de 2016, en Lezama y con solo 16 años –un 5-1 a favor del Athletic en el que Ramos coló el balón en las dos porterías, una sin querer–, la jugadora blanquiazul ha aportado 20 tantos, siempre en la máxima categoría, 17 con el Costa Adeje y tres como jugadora del Levante –2017/18–. Su víctima favorita es el Sevilla. Es el rival que mejor se le ha dado en esta faceta. Las hispalenses sufrieron en tres ocasiones la pegada de Ramos. Con el Athletic, Valencia y el Levante tampoco le han ido nada mal las cosas. Un par de goles a cada uno de estos equipos. La lista se completa con el Albacete, Rayo, Madrid, Tacón –ahora, Real Madrid–, Espanyol, Logroño, Eibar, Alavés, Real Sociedad, Badalona y, desde el domingo, Granada CF.

Los penaltis

Su relación con los lanzamientos de penalti comenzó en su etapa como integrante de la plantilla del Levante. En concreto, en un triunfo sobre el Valencia en diciembre de 2017. De esa manera festejó su quinta diana en la Liga F desde su debut en el curso 15/16.

Ramos no volvió a ver portería con la ejecución de una pena máxima hasta su regreso al club tinerfeño. En una visita al Eibar, en la campaña 20/21, protagonizó una acción de ese tipo por primera vez como futbolista blanquiazul. No falló en una jornada en la que el equipo no consiguió sumar (2-1). Más adelante, en enero de 2022, resolvió un duelo con el Alavés en la Isla con un certero golpeo desde el punto de los once metros. Y en el presente curso cogió el relevo de la lesionada Raquel Peña, Pisco –está de baja indefinida–, la especialista en la materia, para anotar de penalti en los partidos con la Real Sociedad, Badalona y Levante.