El Granada confirma la maldición del Costa Adeje en el Heliodoro
El Costa Adeje Tenerife empató a dos goles con el Granada en el Heliodoro Rodríguez López, después de ir ganando por dos tantos, y sigue sin conocer la victoria en casa
ACAN
El Costa Adeje Tenerife, intratable en sus partidos lejos de la Isla, sigue sin conocer la victoria en el Heliodoro Rodríguez López tras cosechar un empate frente al Granada, después de desperdiciar una ventaja de dos tantos (2-2). Tras la igualada, el conjunto de Eder Maestre se queda como quinto clasificado a cuatro puntos del segundo clasificado, y con tres de ventaja sobre el sexto puesto.
Natalia Ramos adelantó al equipo tinerfeño durante unos primeros compases de acoso sobre el marco visitante, y Carlota Suárez amplió diferencias pasada la media hora. La primera parte fue plácida para los intereses de las blanquiazules, sin embargo, la visitante Lauri ajustó el tanteador de penalti en el descuento de la primera parte. En la reanudación, las andaluzas dieron un paso al frente, y en uno de los pocos desajustes defensivos locales en la recta final, Mingueza hizo el empate definitivo.
La intensidad de las guerreras fue máxima durante los compases iniciales, con Carlota Suárez y Patri Gavira perdonando las primeras aproximaciones locales al cabecear fuera del marco. La insistencia inicial tuvo su recompensa a los seis minutos gracias al golpeo desde la frontal de Natalia Ramos, que la portera no atinó a despejar y trató de sacar el balón después de que ya hubiera traspasado por poco la línea de meta.
El 1-0 no frenó las ganas de un Costa Adeje que siguió acosando el marco de Laura Sánchez. Ouzraoui remató desviado un centro de Paola Hernández, quien más tarde probó fortuna desde la frontal; luego Amani y Carlota Suárez probaron también fortuna sin encontrar portería, y antes de cumplirse el minuto 20 Ouzraoui volvió a protagonizar una ocasión manifiesta al disparar al travesaño tras recortar a su par en el área.
La primera aproximación del Granada no llegó hasta la media hora, cuando Keefe, desde lejos, hizo intervenir a Nay Cáceres, sin excesivas complicaciones. Sin embargo, el gol volvería a caer del lado blanquiazul en el minuto 36 por medio de un golpeo de Carlota Suárez ajustado al palo al cazar un rechace en la media luna. A pesar del dominio local, una pena máxima de Patri Gavira sobre Jujuba permitió a Lauri recortar distancias al filo del descanso.
Al regreso de vestuarios, las de Eder Maestre dominaron la situación desde la defensa, buscando la sentencia al contragolpe y mostrándose fuertes en la retaguardia, sin conceder ocasiones a excepción de los tímidos intentos de Jujuba y Mingueza. En una transición rápida pasada la hora de juego, Ouzraoui se marchó en carrera desde el centro del campo, pero al pisar área erró el mano a mano con un lanzamiento desviado.
Entrada la segunda parte, el conjunto andaluz estiró sus líneas y tuvo sus mejores momentos del partido en la recta final. Así, Alba perdonó el empate al enviar una volea alta desde el vértice del área pequeña; y ya en el minuto 85, Laura Pérez recogió un servicio al espacio por el carril diestro y puso un balón atrás desde la línea de fondo que Keefe dejó pasar y Mingueza recogió para enviar de primeras un trallazo a la red. Con el 2-2 y sin nuevas acciones a destacar concluyó el choque.
Costa Adeje Tenerife: Nay Cáceres; Aleksandra (Aithiara 75’), Cinta, Elba, Patri Gavira, Clau Blanco; Natalia Ramos, Amani, Paola Hernández (Castelló 75’); Ouzraoui (Koko 79’) y Carlota Suárez (Gramaglia 68’).
Granada CF: Laura Sánchez; Alba, Jujuba, Yoli; Clara, Mingueza (Vera, 87’), Miku (Leles, 75’), Postigo (Blanca Muñoz, 67’); Lauri, Keefe (María Barquero, 87’) y Laura Pérez.
Goles: 1-0, m. 7: Natalia Ramos. 2-0, m. 36: Carlota Suárez. 2-1, m. 45: Lauri, de penalti. 2-2, m. 85: Mingueza.
Árbitra: Andrea Fírvida Fernández (Comité Aragonés). Amonestó por el lado local a Patri Gavira, Aleksandra y Amani; y por el visitante a Alba.
Incidencias: Estadio Heliodoro Rodríguez López. Césped natural en buenas condiciones. Mañana nublada. 1711 espectadores.
Maestre sufre un mareo y no da la rueda de prensa
Jon Ander Alonso, segundo técnico del Costa Adeje Tenerife, fue quien atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio Heliodoro Rodríguez López y no Eder Maestre, que se sintió indispuesto. Así lo explicó su ayudante. «Fue una situación muy rápida, un poco convulsa», comenzó. «No sabíamos muy bien qué estaba pasando. Fue en uno de los gritos. Sintió una especie de mareo, se quedó boca abajo. Se sentó y estaba más estable, con la tensión y demás. Intentó reincorporarse para seguir dirigiendo y volvió a sentir que se iba. Pero ya está mejor, más estable en el vestuario», aclaró Alonso antes de confesar que fue «un buen susto».
De la sequía de triunfos en el Heliodoro Rodríguez López, después de cinco intentos, Jon Ander dijo que «no hay que darle muchas vueltas ni bombo». Es más, se mostró convencido de que cuando las blanquiazules rompan esa racha, empezarán a «caer» los triunfos en campo propio. «El equipo está encantado de jugar en casa», aseguró. «Cuando gane, se liberará», siguió Alonso con el deseo de que la deseada victoria se produzca en próximo domingo en el encuentro ante el Atlético de Madrid en el Rodríguez López (12:00).
