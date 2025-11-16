El Costa Adeje, en busca del asalto definitivo al Heliodoro

El Costa Adeje Tenerife Egatesa encara hoy una ocasión idónea para saldar su última cuenta pendiente en este arranque de curso. El representativo femenino del CD Tenerife aspira (12:00 horas) a conquistar, por fin, su primer triunfo de la temporada en el Heliodoro Rodríguez López. Sería la victoria inaugural del conjunto blanquiazul desde que el recinto capitalino es formalmente su casa.

Enfrente estará un Granada, noveno en la tabla con doce unidades (cuatro peldaños y siete puntos por debajo del representativo insular femenino), que llega de perder en casa ante el Sevilla, profundizando así una mala racha de apenas un triunfo –frente al Eibar, como local– en sus seis últimas comparecencias.

Eso sí, las nazaríes regresan al escenario que más réditos les ha dado en lo que va de temporada. Lejos de su Ciudad Deportiva, las pupilas de Irene Ferreras solo han cedido una derrota. Y no fue ante cualquiera. Cayó en el Johan Cruyff frente al Barça, y por un ajustado 2-0.

Al margen de las credenciales de su contrincante, las pupilas de Maestre prefieren escudriñarse a sí mismas en busca de explicaciones al bloqueo que arrastran en casa. Un empate de enorme valor frente al Madrid vino precedido por un gris estreno ante el Espanyol (0-0) y fue sucedido por un revés inmerecido ante el Eibar (0-1) y un empate frustrante contra el Badalona (2-2), último duelo en el Rodríguez López antes del parón de selecciones. Aquel día, el Costa Adeje, claramente superior –especialmente tras el descanso–, firmó 15 remates, 11 más que su oponente, y controló el partido. En un segundo tiempo en el que generaron varias claras para estrenar el casillero de triunfos en el Heliodoro, las blanquiazules volvieron a toparse con la mala suerte, el ingrediente que más se les ha resistido en cada aparición liguera como anfitrionas.

Afrontará el conjunto tinerfeño el duelo de hoy lastrado por ausencias de peso. Iratxe Pérez, habitual revulsivo de Eder Maestre en las segundas mitades, sufrió un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo izquierdo durante el pasado choque ante el Madrid CFF. En ese mismo partido también cayó Yerliane Moreno, una baja aún más preocupante. La venezolana no ha logrado encadenar la regularidad que tanto necesita. Llamada a ser importante, cuando ha estado en condiciones, Maestre no ha dudado en confiarle la brújula del centro del campo. Buena muestra de ello fue su titularidad en la victoria frente al Levante (2-4) de hace dos semanas, justo después de superar una lesión en la rodilla derecha. Tampoco estarán hoy Pisco –fuera de combate por una lesión de rodilla que va para largo– ni Mari José, que sufre una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna derecha.

El técnico Eder Maestre ha convocado a Noelia Ramos, Koko Ange –la gran novedad tras un periodo de puesta en forma–, Cinta Rodríguez, Fatou, Paola Hernández, Sakina Ouzraoui, Bernardette Amani, Ari Arias, Carlota, Aleksandra Zaremba, Sandra Castelló, Nay Cáceres, Natalia Ramos, Bicho, Clau Blanco, Elba Vergés, María Estella, Aithiara Carballo, Patri Gavira, Gramaglia y Jenny López.