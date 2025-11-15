El Costa Adeje quiere evitar su peor racha como local

Mañana el CD Tenerife Femenino tiene una cita con la historia y un compromiso que cumplir con toda la afición blanquiazul que se desplace al Heliodoro Rodríguez López. El equipo dirigido por Eder Maestre tiene la tarea de cortar su mal arranque en casa, regalándole la primera victoria en la isla a su afición que, de no ser así, vivirá una nueva marca negativa del representativo, igualando el peor momento liguero como local, con cinco partidos sin saber lo que es ganar en la Isla.

En la temporada 18/19, el equipo atravesó un duro momento en el que encadenó cinco derrotas, siendo esta su peor racha histórica en casa, no pudiendo sumar ningún punto de los 15 que se jugaron. En este momento, las guerreras acumulan tres empates y una derrota, igualando la dinámica de la 23/24, que es la segunda peor serie del Costa Adeje en Tenerife. En este caso son tres puntos de 12 que, pese a estar lejos de ser una buena marca, sí mejora lo que fue la debacle de hace seis años.

Por delante, el Granada CF. Equipo del que Maestre avisó en sala de prensa destacando el papel de su entrenadora, Irene Ferreras, quien hará que el partido sea complicado de sacar. Además, el nazarí es un conjunto al que se le está dando especialmente bien jugar fuera de casa, cosechando ya dos victorias y dos empates, mientras que en su feudo solo ha sido capaz de sacar un triunfo y un empate. Son ya, los del cuadro andaluz, ocho puntos de 15 posibles jugando a domicilio, algo de lo que el CD Tenerife Femenino tendrá que estar muy pendiente y ofrecer su mejor versión para conseguir la ansiada victoria en el recinto blanquiazul. Un triunfo que necesita el combinado tinerfeño para mantenerse en la zona alta de la Liga F y así meter presión a Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid. n

Fred. Olsen se une a la familia

Fred. Olsen Express y el CD Tenerife Femenino han sellado un acuerdo de patrocinio que refuerza el compromiso común de ambas entidades con la igualdad de oportunidades, el deporte base y la cohesión del archipiélago.

El cuadro tinerfeño afrontará el encuentro de mañana ante el Granada CF con cuatro bajas: Iratxe Pérez, presenta un esguince del ligamento lateral externo en su tobillo izquierdo; Yerliane Moreno sufrió una rotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna izquierda; Mari José padece de una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna derecha, y Pisco se mantiene como baja indefinida tras la intervención en su rodilla derecha.