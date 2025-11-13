Cinta: «El equipo llega con muy buenas sensaciones»

Cinta Rodríguez, defensa central del CD Tenerife Femenino, encadena ya tres titularidades con el representativo en la Liga F Moeve, recuperando una faceta que no no le era familiar desde la temporada pasada.

La onubense ha aprovechado bien la baja de Fatou Dembelé y, desde el partido ante el Badalona Women, ha acumulado 244 minutos, completando los 90 en los últimos dos compromisos de las blanquiazules. Tarea difícil en un grupo en el que Eder Maestre está dando muy pocas oportunidades para entrar en ese 11.

En referencia a ello, la defensa del Costa Adeje confesó, al término de la sesión de entrenamiento del día de ayer, que se está encontrando «muy bien y muy cómoda a medida que van pasando los entrenamientos, y en este caso los partidos». «Estoy jugando, estoy cogiendo muchísima confianza y espero seguir trabajando para poder estar todos los domingos jugando», dijo.

Rodríguez analizó el buen momento que atraviesa el equipo de cara a la vuelta, tras casi un mes, al Heliodoro Rodríguez López: «El equipo llega con muy buenas sensaciones, ya que fuera el año pasado nos costaba mucho y este año estamos consiguiendo muchas victorias».

Referido a esos tres primeros puntos que siguen sin llegar en casa, reconoció que se les está «resistiendo la victoria», pero aseguró que «este partido contra el Granada, después de cómo se viene de los encuentros anteriores, se dará el 100% para intentar conseguir ese triunfo».

Además, confesó Cinta que la plantilla está «con muchísimas ganas de poderle brindar una victoria a la afición», pero considera que deben tener «más que ganas», y también «cabeza y mucho trabajo» para poder conseguir sumar de tres.

Continuó diciendo que deben no obsesionarse «con el gol o, en este caso, con la victoria» y que, de esta manera, todo «saldrá solo».

«La afición ayuda mucho, sobre todo en casa, nos da muchísima fuerza, pero creo que estamos con demasiada ilusión y demasiadas ganas este año al ser nuevo el estar en el estadio y creo que eso nos está perjudicando un poquillo, pero estoy segura que nada más venga la primera victoria, vendrán todas seguidas», siguió.

El próximo rival que visitará el Heliodoro este próximo domingo 16 de noviembre, será el Granada CF, equipo que viene en una dinámica totalmente diferente, del que las guerreras se distancian por siete puntos, pero es un equipo que ha ganado más partidos que perdido lejos de la Ciudad Deportiva nazarí.

Sobre ellas, Cinta explicó que es un equipo que «viene de perder contra el Sevilla», e imagina que será «un partido bastante complicado». «Esta temporada todos los encuentros son complicados, tanto fuera como en casa, pero con la dinámica que venimos creo que será un partido bonito de jugar, un partido bonito de ver y estoy segura que los tres puntos se quedarán en casa», declaró.

En cuanto al sorteo de Copa, Cinta comentó ese cruce contra el Sevilla: «Me daba igual el equipo que tocara», aseguró. «A mí y a algunas compañeras nos queda cerquita de casa y la verdad que estoy muy contenta por poder jugar allí; llevaremos a familiares para que nos animen».

Un partido que lo ve igual de complicado que un emparejamiento de liga debido al momento en el que llega, ya que «ha avanzado más la liga, y todos los equipos ya se conocen». «Creo que nos costará un poco, pero estoy segura que con todo el trabajo del día a día, seguro que lo sacaremos hacia adelante», cerró.