«Hay ganas de conseguir la ansiada primera victoria»

Después de prácticamente un mes, el CD Tenerife Femenino volverá a su casa, el Heliodoro Rodríguez López, este domingo 16 a las 12:00. Un recinto donde las blanquiazules todavía no han conseguido cosechar la primera victoria liguera.

En este comienzo de temporada, las isleñas han estado especialmente bien fuera de casa y, a pesar de que en su feudo no hayan registrado malos resultados, todavía no le han podido regalar la primera victoria a la afición blanquiazul, algo que puede convertirse en un arma de doble filo para las jugadoras del Costa Adeje.

Las ganas de ganar por primera vez en su nueva casa es un motivo evidente de extra motivación, pero puede generar a la vez una situación de ansiedad al ver que ese logro no terminar de materializarse, reflejándose en un nerviosismo que puede afectar al juego del equipo.

Declaraciones

Eder Maestre, entrenador del equipo, habló sobre la situación en sala de prensa, analizando el estado de su grupo y las claves para hacer un buen partido ante el Granada CF, un duelo que afrontan con «optimismo» y «muchísimas de cerrar una buena semana para aumentar las probabilidades de ganar».

El técnico vasco quiso diferenciar entre el rendimiento y los resultados: «Fuera estamos cosechando y en casa no pero, en cuanto al rendimiento, hemos merecido un poquito más también aquí en casa». Respecto a la vuelta al templo blanquiazul, afirmó que quieren jugar con el fin de «disfrutarlo para satisfacer y agradar» a una afición que, cada vez que tiene la oportunidad, les demuestra ese cariño». «Nosotros lo vivimos con responsabilidad absoluta y puedo trasladar que el grupo está muy concienciado y con muchísimas ganas de conseguir esa ansiada victoria», cerró.

Maestre aseguró que el equipo, a pesar de encarar dos jornadas seguidas en la isla, mantiene «todas las miradas en el Granada». «De poco sirve hablar del Atlético Madrid cuando tenemos un gran equipo como el Granada, que está haciendo una muy buena temporada, con capacidad de sorprender a equipos de arriba tanto como local como visitante, por lo que todo lo que sea poner el foco más allá del siguiente partido es un desperdicio de energía», añadió.

Claves

Sobre el juego de las andaluzas y cómo se desarrollará el partido, explicó: «Tratar de mirarnos hacia nosotras, querer llevar el partido a donde lo vayamos a plantear, independientemente de si vamos a querer ofrecer una versión más agresiva, en la presión o la idea de conceder más espacio para poder castigar a la contra».

Elogió a la preparadora nazarí, Irene Ferreras, que «es una entrenadora que tiene la capacidad de trasladar su idea al conjunto». «Vemos un equipo que es muy combinativo, que a través de balón es capaz de hacerte daño».

Además, quiso poner el foco en algunas jugadoras rivales: «Tienen jugadoras con velocidad y pie por fuera, como el caso de Laura Pérez, una jugadora a tener bien considerada en esa situación de ataque». O Keefe, «una delantera que ya hemos visto que en la temporada pasada, fue máxima goleadora de Primera RFEF y este año está haciendo también goles, siendo jugadora de área muy importante». Avisó también de que tienen jugadoras «con experiencia y pie por dentro, así que tiene las piezas para poder llevar a cabo el plan de su entrenadora». «Tenemos que entender que querer apoderarnos del balón a través de presionar en campo rival, puede ser un buen escenario para intentar que se sientan incómodas, pero no podemos tampoco caer en la trampa de que son jugadoras que pueden castigarte a los espacios, entonces tendremos que estar midiendo los que concedemos también a la espalda», continuó.

Según lo estudiado por el míster, la clave para ganar al Granada residen en «estar más acertadas que ellas, correr más y ganar más duelos». «Al final, todo va de eso, desde un plan que al final tenemos que buscar ese encaje de sistemas», concluyó.

Eder también hizo alusión al partido de Copa, que el sorteo definió que sea ante el Sevilla FC y, aunque aseguró que tiene claro que «si juegas un partido contra un equipo hoy y le juegas a 24 horas vista, repitiendo planteamientos», al poner los dos partidos en dos cámaras simultáneas, «estarías viendo dos partidos totalmente diferentes». «Es lo bonito del fútbol, ese puntito de caos e incertidumbre que siempre hay», finalizó.