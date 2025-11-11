El Costa Adeje arrasa a domicilio: pulveriza todos sus registros y lidera la tabla visitante de la Liga F

Consolidado en Primera División a base de hacerse fuerte en casa (dinámica habitual en cualquier equipo que históricamente se manifiesta aún más en los canarios), el Costa Adeje Tenerife Egatesa de la 25/26 es ejemplo de todo lo contrario. El equipo de Eder Mestre está siendo lejos de su feudo una apisonadora: mejor visitante de la Liga F, batiendo todos sus registros en la élite y mejorando algunas de sus cifras absolutas con apenas diez jornadas disputadas.

En el cómputo general, para empezar, la clasificación no arroja dudas. El Tenerife Femenino se codea con las mejores. Quintas en la tabla, solo Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad y Atlético mejoran los números de las blanquiazules, que suman 19 puntos sobre 30 posibles (a cuatro de los puestos de Liga de Campeones) y cuya única derrota solo se puede explicar desde la desgracia, cuando cayeron contra el Eibar por 0-1 en un duelo en el que el combinado vasco solo tiró una vez entre palos. El Costa Adeje, mientras, disparó en 21 ocasiones y lanzó diez córneres antes de que los puntos se le esfumaran de entre las manos al encajar en el minuto 87.

Un cohete lejos del Heliodoro

El excelente comienzo de la escuadra insular, en cualquier caso, se explica a través de unas insólitas prestaciones a domicilio. El Costa Adeje suma 16 puntos lejos de la Isla: ha ganado cinco partidos y solo se ha dejado un empate, el de la primera jornada en el Lezama frente al Athletic Club. Por contra, Sevilla, Alhama, Real Sociedad, Levante y Madrid CFF han sucumbido ante el mejor visitante de la Liga F. Solo la Real se acerca al Tenerife Femenino con 14 unidades (en los mismos partidos), mientras que el Barcelona se queda en 12 (con una salida menos pero a más de tres puntos de distancia) y el Real Madrid suma 11. Al margen del propio equipo insular, la propia Real y el Atlético de Madrid son los únicos clubes que se mantienen invictos fuera.

Saliendo victorioso en la comparación con los gigantes nacionales en la 25/26, no existe parangón posible si se toman como referencia los registros de la entidad presidida por Sergio Batista en sus diez campañas anteriores en Primera. Este Costa Adeje es, de largo, el mejor visitante de siempre desde que ascendió a la élite. Tanto, que con nueve salidas todavía pendientes (sobre el total de 15 en una liga de 16 equipos), ya mejora sus guarismos absolutos en cinco temporadas (incluida la pasada, en la sumó 14 puntos lejos del Municipal en toda la Liga).

Camino de récord

El cuadro tinerfeñista, además, supera todos los parciales de los cursos en los que sumó más de las actuales 16 unidades en calidad de foráneo. Por ejemplo, en la 18/19, cuando se conquistaron 27 unidades lejos de la Isla, la cuenta era de solo siete al concluir la primera decena de partidos. En la 17/18, cuando el botín acabó siendo de 26, el parcial era de ocho, la mitad que en esta 25/26. También eran ocho en las temporadas 20/21 y 21/22, cuando el registro a la conclusión del campeonato liguero fue de 23 en ambos casos. En la 22/23, por último, salieron 19 puntos, solo tres más que en el curso actual, y apenas eran cuatro una vez consumadas las primeras diez jornadas. Esto es, el Costa Adeje pulveriza sus mejores guarismos fuera, doblando los números que acumulaba a estas alturas en la mejor temporada de su historia (los 16 actuales por los 7 de la 18/19).

Natalia Ramos y Sakina Diki celebran uno de los goles en la victoria del Costa Adeje frente a la Real Sociedad. / CDTF

Asignatura pendiente

La excelencia a domicilio, de hecho, lanza también al Costa Adeje hacia el segundo mejor arranque de su historia en Liga F en el balance general. Solo en la 20/21, y a las órdenes de Francis Díaz, el entonces Granadilla Egatesa había sumado más puntos que los 19 actuales. Fueron 23 de los primeros 30 en juego con siete victorias (al Real Madrid incluida), dos empates y una sola derrota.

Lanzado como visitante, la asignatura pendiente del equipo de Maestre sigue siendo el Rodríguez López. El Costa Adeje todavía no ha ganado como local: el representativo empató a cero contra Espanyol (en un debut gris), Real Madrid (un punto de mucho mérito) y a dos frente al Badalona. Contra el Eibar, el resultado fue de 0-1 en el ya mencionado único traspié del curso. El balance es de tres unidades sobre 12. Solo el Logroño (con dos) y el Levante (con uno) empeoran los registros en casa del Tenerife. Riojanas y valencianas son penúltimas y últimas en la tabla general.

Sakina, esperanzada

Con todo, las blanquiazules afrontan el duelo de este fin de semana (domingo a las 12:00) en el Heliodoro frente al Granada con la firme intención de obtener un triunfo que permita a la plantilla sacudirse la creciente frustración de no poder regalar un triunfo a su gente. «Es verdad que la victoria en casa aún no llega. Tenemos incluso más ganas que la gente que viene, quizá ese es el problema, que tenemos demasiadas ganas. Yo estoy segura de que va a llegar este fin de semana», avanza Sakina Diki.

La atacante, que reconoce al Granada como «un rival directo», advierte de la dificultad del duelo. Igual que el siguiente, también en casa y frente al Atlético de Madrid. «Nos tocan dos partidos muy complicados, pero estamos preparadas y queremos que los tres puntos se queden en casa. La afición es la jugadora número 12 y la nuestra es la mejor del mundo. Queremos agradecérselo con tres puntos», desea una de las futbolistas clave del equipo.

La lesión de Iratxe

No todo fueron buenas noticias para el Costa Adeje en el Cerro del Espino. El combinado blanquiazul se impuso por 0-2 al Madrid CFF, pero tendrá que lamentar las bajas de Yerliane Moreno e Iratxe Pérez. La centrocampista venezolana, que hace apenas unas semanas había regresado tras superar una grave lesión de rodilla, sufre una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo. Con Iraxte, mientras, la preocupación es mayor. El club confirmó este lunes que la futbolista de banda padece un «esguince del ligamento lateral externo del tobillo izquierdo» fruto de una desafortunada acción en Madrid. Maestre no escondió, tras el duelo, que las imágenes «pintaban feo». El Costa Adeje, no obstante, matiza en su comunicación oficial que se está pendiente de «pruebas por imagen» para poder lanzar un diagnóstico definitivo.

En clave institucional, el presidente Sergio Batista avanzó ayer en el ‘Foro de presidentes’ que la conversión de la entidad a sociedad anónima deportiva se ha completado con éxito. Según informó el club en su día, el capital social resultante asciende a 350.000 euros repartidos en 17.500 acciones.