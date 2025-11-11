El CD Tenerife Femenino debutará ante el Sevilla FC

El CD Tenerife Femenino ya conoce a su rival en los octavos de final de la Copa de la Reina, tras llevarse a cabo en el mediodía ayer el sorteo de los emparejamientos en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas. Será el Sevilla CF, equipo al que ya visitó -y ganó- el club isleño esta temporada y que está considerado un equipo de "su liga".

Buena dinámica

Con el buen arranque liguero, el Costa Adeje quiere alargar su racha positiva también en la Copa para firmar así un año memorable en la competición nacional. La Copa de la Reina es un torneo que la entidad blanquiazul tiene marcado en rojo en el calendario cada temporada. El sueño de poder llegar a otras semifinales comienza el próximo mes de diciembre, con el recuerdo del gran partido que las tinerfeñas jugaron la pasada temporada en octavos ante el todopoderoso FC Barcelona en la Isla, con quien combatió por un puesto en cuartos, que finalmente no pudo lograrse, ante el que sería posteriormente campeón.

El cruce de esta eliminatoria será a partido único, fuera de casa, y se disputará entre los días 19 y 21 de diciembre. Las blanquiazules comienzan en esta fase gracias a la posición clasificatoria del pasado curso en la Liga F, donde terminaron entre las ochos primeras, permitiéndoles saltar directamente a la de eliminación.

Debut en la competición

El CD Tenerife Femenino visitará de nuevo el Estadio Jesús Navas, campo del que las guerreras guardan un buen recuerdo, tras golear en la segunda jornada de la Liga F Moeve a las sevillanas por un contundente 0-4.

Desde su debut en la Copa de la Reina, el conjunto tinerfeño se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos del torneo. Ha alcanzado en tres ocasiones las semifinales (2017, 2018 y 2022), en las que calló contra Atlético de Madrid los dos años seguidos y el último ante el Sporting de Huelva, y ha sido un habitual en las fases finales, llegando a cuartos en hasta en seis oportunidades.

En esta edición, el Tenerife Femenino tiene claro que tiene equipo para igualar o incluso mejorar esos registros y esa será la imagen que transmitirán las jugadoras en el verde.