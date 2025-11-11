El CD Tenerife Femenino debutará ante el Sevilla FC
El cuadro blanquiazul se medirá al conjunto de Nervión en los octavos de final, rival al que visitó el pasado mes de septiembre con victoria por 0-4
El CD Tenerife Femenino ya conoce a su rival en los octavos de final de la Copa de la Reina, tras llevarse a cabo en el mediodía ayer el sorteo de los emparejamientos en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en Las Rozas. Será el Sevilla CF, equipo al que ya visitó -y ganó- el club isleño esta temporada y que está considerado un equipo de "su liga".
Buena dinámica
Con el buen arranque liguero, el Costa Adeje quiere alargar su racha positiva también en la Copa para firmar así un año memorable en la competición nacional. La Copa de la Reina es un torneo que la entidad blanquiazul tiene marcado en rojo en el calendario cada temporada. El sueño de poder llegar a otras semifinales comienza el próximo mes de diciembre, con el recuerdo del gran partido que las tinerfeñas jugaron la pasada temporada en octavos ante el todopoderoso FC Barcelona en la Isla, con quien combatió por un puesto en cuartos, que finalmente no pudo lograrse, ante el que sería posteriormente campeón.
El cruce de esta eliminatoria será a partido único, fuera de casa, y se disputará entre los días 19 y 21 de diciembre. Las blanquiazules comienzan en esta fase gracias a la posición clasificatoria del pasado curso en la Liga F, donde terminaron entre las ochos primeras, permitiéndoles saltar directamente a la de eliminación.
Debut en la competición
El CD Tenerife Femenino visitará de nuevo el Estadio Jesús Navas, campo del que las guerreras guardan un buen recuerdo, tras golear en la segunda jornada de la Liga F Moeve a las sevillanas por un contundente 0-4.
Desde su debut en la Copa de la Reina, el conjunto tinerfeño se ha consolidado como uno de los equipos más competitivos del torneo. Ha alcanzado en tres ocasiones las semifinales (2017, 2018 y 2022), en las que calló contra Atlético de Madrid los dos años seguidos y el último ante el Sporting de Huelva, y ha sido un habitual en las fases finales, llegando a cuartos en hasta en seis oportunidades.
En esta edición, el Tenerife Femenino tiene claro que tiene equipo para igualar o incluso mejorar esos registros y esa será la imagen que transmitirán las jugadoras en el verde.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet alerta de lluvias torrenciales y fuertes vientos en Tenerife por la borrasca Claudia
- El héroe de Tenerife que salvó a tres turistas de morir ahogados: 'Me lancé al mar sin pensarlo
- Samuel Biener, meteorólogo, anuncia la llegada de 'inundaciones súbitas' a estas islas de Santa Cruz de Tenerife: la borrasca Claudia descargará a partir del miércoles
- La AEMET pide a la población de estas islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que no salga a la calle ante los avisos amarillos y naranjas de la borrasca Claudia
- Multa de 3.000 euros a un campo de fútbol de Santa Cruz de Tenerife por vender alcohol
- Cae parte del muro de un solar municipal abandonado en Santa Cruz de Tenerife
- El Colegio de Arquitectos se opone al derribo del antiguo silo de grano de Santa Cruz: propone una consulta pública
- La polémica del sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife llega a la Diputación del Común