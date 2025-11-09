El Costa Adeje sigue intratable a domicilio

El Costa Adeje Tenerife sigue imbatido fuera de casa. En su visita al Madrid CFF logró la quinta victoria en sus últimos cinco compromisos lejos de la Isla. Después de empezar la temporada con un 0-0 en Lezama, las blanquiazules lo han sumado todo a domicilio. Ganaron en los campos del Sevilla, Alhama, Real Sociedad, Levante y, ahora, Madrid CFF. El equipo de dirigido por Eder Maestre se afianza de esta manera en la quinta posición –a dos puntos de la cuarta plaza y a cuatro de la segunda– tras doblegar al sexto clasificado, al que le saca cinco unidades.

Desde el pitido inicial, el Tenerife Femenino se mostró cómodo y dominó la posesión. Con ese punto de partida, no tardó en adelantarse por medio de Carlota Suárez al cazar el rebote de un tiro a la madera ante un conjunto blanco que no llegó a disparar entre los tres palos en todo el partido. Cuarta diana en la Liga F 25/26 de la atacante nacida en Vigo. El segundo gol tinerfeño fue obra de Clau Blanco mediante un lanzamiento de falta nada más ingresar al terreno de juego en la recta final.

Salió más enchufado el conjunto blanquiazul, que dio el primer aviso a los tres minutos por medio de un golpeo de Sakina Ouzraoui desde el borde del área que encontró la parada fácil de Paola Ulloa. Siguió dominando la situación el cuadro de Eder Maestre hasta que, a los once minutos, Amani cazó un balón en el área y lo estrelló en la madera. El rechace fue a parar a los pies de Carlota Suárez, que solo tuvo que empujar a la red.

El 0-1 aportó más tranquilidad a las de Eder Maestre, que bajaron el ritmo pero siguieron llevando la iniciativa con el balón en su poder. Por su parte, un centro lateral de Andonova atrapado sin complicaciones por Noelia Ramos fue la primera llegada con cierta sensación de peligro por parte de un combinado madrileño que apenas rebasó la línea medular.

El de Eder Maestre es el mejor equipo como visitante de la Liga F con 16 puntos de 18 posibles

Ya en la recta final de la primera mitad, Carlota Suárez volvió a crear peligro para las guerreras, primero con un remate alto de cabeza a centro de Aleksandra Zaremba, y un poco más tarde con un remate tras un córner de Natalia Ramos que atrapó Paola Ulloa por bajo. Sin nuevas acciones a destacar se llegó al término de un primer tiempo plácido para los intereses del Costa Adeje Tenerife.

La segunda parte arrancó con un primer aviso de Emilie. Noelia se hizo con el potente remate. Las locales insistieron con un posterior testarazo de Malou Marcetto muy elevado a la salida de un córner. Sin embargo, las guerreras no tardaron en recuperar el control de la situación, limitándose a dar circulación al balón y priorizando las labores defensivas para no volver a pasar apuros cerca de su meta.

La única asignatura pendiente es el triunfo en el Heliodoro: el próximo intento, el domingo ante el Granada

Ya en el minuto 83, Carlota Suárez provocó una falta en el lateral izquierdo del área y, seguidamente, fue sustituida por Clau Blanco. La recién incorporada al campo se encargó del lanzamiento para establecer el 0-2 con un tiro colocado al palo largo. A partir de ahí, el Madrid CFF trató de volcarse a la desesperada, pero no generó sensación alguna de peligro y el marcador no se volvió a alterar.

En definitiva, triunfo marcado por la solidez del Costa Adeje y por su mayor acierto en el área rival.

Con una trayectoria casi perfecta a domicilio –es el mejor equipo de la Liga F–, al Tenerife le queda ahora aprobar la asignatura pendiente de los partidos en el Heliodoro Rodríguez López, donde no han vencido en el presente curso. El balance es de tres empates y una derrota. El siguiente intento de ganar será ante el Granada el próximo domingo (12:00).